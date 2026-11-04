Saladillo incorporó nuevo equipamiento para Defensa Civil

Defensa Civil Saladillo incorporó una nueva embarcación, un motor y un tráiler que permitirán ampliar su capacidad operativa en tareas de búsqueda, rescate y asistencia ante distintas situaciones de emergencia.

La adquisición fue posible gracias a una iniciativa impulsada por el propio voluntariado, que organizó una venta de empanadas con el objetivo de reunir los fondos necesarios. La propuesta contó además con el acompañamiento de comercios, instituciones y vecinos que realizaron donaciones, ofrecieron descuentos, prestaron elementos de cocina y colaboraron de distintas maneras.

Un objetivo impulsado por el voluntariado

Desde Defensa Civil destacaron especialmente el compromiso de quienes integran el cuerpo de voluntarios, que fueron quienes motorizaron la iniciativa y sostuvieron el esfuerzo hasta concretar la compra del equipamiento.

También se reconoció el acompañamiento de sus familias, que respaldaron cada una de las acciones realizadas para alcanzar la meta. El resultado fue presentado como una muestra del trabajo colectivo y del compromiso de quienes destinan tiempo y esfuerzo de manera desinteresada al servicio de la comunidad.

El aporte de comercios, instituciones y vecinos

La campaña contó con la colaboración de distintos actores de Saladillo, que acompañaron la propuesta con productos, insumos, descuentos y apoyo logístico.

Entre quienes participaron se mencionó a Verdulería Katmandú, Verdulería El Vasquito, La Yema Loca, Verdulería Pichi, Verdulería La Bomba, Almacén MG, Grupo Scout Juan Pablo XXIII, Forrajería El Ombú, La 16 Bar, Pollería Ana, Carnicería Hugo, Alicia Lucio, Adrián Abadín, Pasturas de Cazón, The Crazy Family y Heladería Moreno.

Desde el organismo también agradecieron a cada persona que compró empanadas y contribuyó con la campaña, ya que cada aporte permitió acercarse al objetivo final.

Más capacidad para rescates y búsquedas

La nueva embarcación será destinada principalmente a tareas de búsqueda de personas y operativos de rescate y asistencia.

Su incorporación permitirá reforzar las capacidades de Defensa Civil en intervenciones que requieran desplazamiento por agua, especialmente en situaciones donde el acceso terrestre se vea limitado o directamente impedido.

El nuevo equipo se suma a los kayaks y al canobote con los que ya cuenta el organismo.

Asistencia en zonas aisladas

Además de las tareas de búsqueda y rescate, los equipos acuáticos también son utilizados para trasladar alimentos y otros elementos hacia sectores que pueden quedar aislados durante emergencias.

La nueva embarcación amplía las posibilidades de intervención y permite contar con más recursos para responder ante escenarios complejos.

Desde Defensa Civil señalaron que el objetivo es continuar fortaleciendo el equipamiento disponible para mejorar la preparación y la capacidad de respuesta.

Un logro construido de manera colectiva

La incorporación fue valorada no solo por el equipamiento en sí, sino también por la manera en que se logró concretar.

La iniciativa reunió a voluntarios, familias, comercios, instituciones y vecinos alrededor de un mismo objetivo, con aportes de distinta magnitud pero igualmente importantes para alcanzar la meta.