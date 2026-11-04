Achával acompañó una nueva entrega de lentes gratuitos

El Municipio de Pilar realizó una nueva jornada del programa “Ver bien, aprender mejor” en el barrio Pilarica, donde niños, niñas y adolescentes en edad escolar recibieron anteojos gratuitos luego de completar los controles oftalmológicos correspondientes.

La actividad se desarrolló en las inmediaciones del Centro de Salud Pilarica y de la Escuela Secundaria N.º 22, y contó con la presencia del intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Controles oftalmológicos cerca de las familias

El programa recorre distintos barrios del distrito con el objetivo de acercar la atención de la salud visual a estudiantes y sus familias. Durante cada jornada, profesionales realizan evaluaciones oftalmológicas para detectar posibles dificultades y determinar si los chicos y chicas necesitan utilizar anteojos.

Cuando los controles indican la necesidad de corrección visual, la iniciativa contempla la entrega gratuita de los lentes recetados. De esta manera, las familias pueden acceder tanto a la consulta como a los anteojos sin tener que afrontar el costo de estas prestaciones.

Una política vinculada con el aprendizaje

“Ver bien, aprender mejor” busca vincular el cuidado de la salud visual con el acompañamiento de las trayectorias educativas. Contar con una visión adecuada resulta fundamental para leer, escribir, seguir las actividades en el aula y desenvolverse con mayor comodidad en la vida cotidiana.

El programa apunta así a detectar problemas de manera temprana y brindar una respuesta concreta a estudiantes que necesitan anteojos para desarrollar sus actividades escolares en mejores condiciones.

Una nueva jornada en Pilarica

La elección de espacios cercanos a instituciones educativas y sanitarias permite acercar los operativos a los barrios y facilitar la participación de las familias. En esta oportunidad, la jornada se concentró en Pilarica, donde los estudiantes que habían realizado los controles correspondientes pudieron recibir sus anteojos.

La propuesta forma parte de un recorrido territorial que busca llegar a distintas localidades del partido y reducir las barreras económicas que pueden dificultar el acceso a una consulta oftalmológica o a la compra de lentes.