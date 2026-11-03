Moreno avanza con obras de asfalto y mejoramiento vial en cuatro localidades

El Municipio de Moreno continuó durante octubre con el plan de urbanización y mejoramiento vial en distintos puntos del distrito, con trabajos de asfalto, repavimentación, perfilado y estabilizado de calles.

Las intervenciones alcanzaron a Cuartel V, La Reja, Trujui y Moreno Norte, con el objetivo de mejorar la circulación, fortalecer la conexión entre barrios y generar mejores condiciones de acceso.

Obras en Cuartel V

En Cuartel V se ejecutaron trabajos de asfaltado en dos sectores. Una de las intervenciones se realizó en la dársena de giro del Parque Industrial Municipal PIM II.

La otra alcanzó a la dársena ubicada en la intersección de la Ruta Provincial N.º 24 y Portugal.

Mejoras en La Reja

En La Reja, las obras comprendieron la calle Piovano, entre Padre Fahy y Sancti Spiritu. También se realizaron trabajos sobre Santa Teresa de Jesús.

En ambos casos, las intervenciones forman parte del esquema de mejoramiento vial que el Municipio viene desarrollando en distintas localidades.

Perfilado y estabilizado

En el barrio Altos de La Reja también se ejecutaron tareas sobre la calle Quesada. Allí se llevaron adelante trabajos de perfilado y estabilizado. El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y facilitar el tránsito cotidiano en la zona.

Repavimentación en Trujui

En Trujui comenzó la repavimentación con hormigón de la calle 2 de Abril. La obra se extiende desde el puente hasta la Ruta Provincial N.º 23.

La intervención se desarrolla de manera conjunta con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Mejor acceso a dos barrios

Los trabajos en 2 de Abril permitirán mejorar el acceso a los barrios 3 de Diciembre y Pfizer. La repavimentación apunta a recuperar un corredor importante para la circulación del sector. Además, busca facilitar la conexión con la Ruta Provincial N.º 23.

Trabajos en Moreno Norte

En Moreno Norte también se realizaron intervenciones durante octubre. Las tareas se concentraron sobre la calle Gutiérrez. Allí se avanzó con trabajos de perfilado y estabilizado.

Recursos municipales y provinciales

El plan de obras combina recursos propios del Municipio con aportes provinciales. Parte de las tareas se desarrolla a través de las Plantas Asfálticas Municipales.

La articulación con la Provincia permite además avanzar sobre intervenciones de mayor escala.

Mejor circulación y conectividad

Las obras buscan responder a distintas necesidades de movilidad dentro del distrito. El asfaltado, la repavimentación y el estabilizado permiten mejorar el tránsito vehicular y facilitar la conexión entre barrios.

También apuntan a generar condiciones más seguras para quienes circulan diariamente.