Passaglia, contra las reelecciones indefinidas: “Se pelean para la tribuna”

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, rechazó la posibilidad de restablecer las reelecciones indefinidas de los jefes comunales bonaerenses y cuestionó a sectores opositores que, según planteó, estarían dispuestos a facilitar los votos para aprobar ese cambio. En una publicación en redes sociales, atribuyó ese eventual acompañamiento a la conveniencia electoral y aseguró que no respaldará la propuesta.

Passaglia

“Se pelean para la tribuna, pero otra vez estafan a los bonaerenses en los escritorios”, afirmó. Su mensaje apuntó contra la distancia que, a su entender, existe entre los enfrentamientos públicos de distintos espacios políticos y los acuerdos que pueden alcanzar para modificar las reglas electorales.

Sin identificar a dirigentes ni bloques específicos, Passaglia cuestionó a quienes hacen del rechazo al kirchnerismo uno de los ejes de su discurso, pero podrían colaborar con una reforma del régimen de mandatos.

“Los que se la pasan hablando de terminar con el kirchnerismo y del ‘riesgo kuka’ ahora parece que están dispuestos a darle los votos que necesitan para volver a las reelecciones indefinidas de intendentes”, escribió.

Las críticas a los acuerdos y el rechazo a la reforma

El jefe comunal sostuvo que el interés del kirchnerismo sería garantizar la continuidad de sus intendentes para contener las disputas internas. A la vez, acusó a los sectores opositores a los que aludió de evaluar su respaldo por razones electorales.

“El kirchnerismo quiere a sus intendentes atornillados a sus cargos para aplacar sus internas. Y los supuestos opositores están dispuestos a ayudarlos por pura conveniencia electoral”, expresó.

La discusión tiene posiciones públicas contrapuestas. Como se informó en GrupoLaProvincia.com, el PRO y Diego Santilli ratificaron su rechazo a las reelecciones indefinidas, mientras el gobierno bonaerense defendió la eliminación de los límites. Santilli también desmintió las versiones sobre un eventual acompañamiento a la reforma.

Para sostener su cuestionamiento, Passaglia mencionó dos antecedentes que presentó como ejemplos de entendimientos entre adversarios políticos. “Tampoco es la primera vez que sucede algo así: ya lo hicieron en 2021”, señaló.

También aludió a un acuerdo que ubicó a fines del año pasado para ampliar los cargos del Banco Provincia. “Se pusieron de acuerdo también a fin del año pasado para ampliar a medianoche los cargos del BAPRO”, afirmó.

El intendente cerró el mensaje con una definición sobre su posición frente a la iniciativa: “Nosotros no vamos a acompañar de ninguna manera este papelón”.