Gray encabezó una nueva entrega de lentes y sumó cámaras de seguridad en Canning

El Municipio de Esteban Echeverría avanzó en dos líneas de trabajo vinculadas con la salud y la seguridad.

Por un lado, el intendente Fernando Gray encabezó una nueva jornada del Programa Oftalmológico Social, en la que se entregaron 81 pares de lentes a 70 personas del distrito.

En paralelo, la comuna instaló nuevas cámaras de seguridad en Canning, en inmediaciones de establecimientos educativos.

Nueva entrega del Programa Oftalmológico Social

La actividad se desarrolló en el cuarto piso del Palacio Municipal. Durante la jornada, 70 vecinos recibieron un total de 81 pares de anteojos de manera gratuita.

El programa está dirigido especialmente a personas que no cuentan con los recursos necesarios para adquirirlos por sus propios medios.

Gray: “La salud visual es fundamental”

Durante la entrega, Fernando Gray destacó el objetivo de sostener este tipo de políticas.

“Seguimos trabajando para que las vecinas y los vecinos que no cuentan con los recursos necesarios puedan acceder gratuitamente a sus anteojos”, expresó.

Y agregó: “La salud visual es fundamental para mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a este tipo de atención es una prioridad”.

Más de 400 pares entregados durante 2026

El Programa Oftalmológico Social forma parte de las políticas municipales de acceso a la salud visual.

En lo que va de 2026, el Municipio informó que ya se entregaron 434 pares de lentes. La iniciativa busca acompañar a vecinos que necesitan anteojos pero encuentran dificultades económicas para acceder a ellos.

Acompañamiento del equipo municipal

Gray estuvo acompañado durante la jornada por la directora general de Servicios Comunitarios, Evelyn Sena.

También participó la coordinadora de Servicio Comunitario, Natalia Juárez. El trabajo del área permite organizar la asistencia y dar continuidad a las entregas.

Nuevas cámaras de seguridad en Canning

En otro orden, el Municipio avanzó con la instalación de nuevos dispositivos de videovigilancia.

En esta oportunidad, las cámaras fueron colocadas sobre la calle Mariano Castex, entre Pueyrredón y Vidal, en Canning.

El sector se encuentra en inmediaciones de la Escuela Primaria N.º 9 y la Escuela Secundaria N.º 26.

Una red de 1.783 dispositivos

Actualmente, Esteban Echeverría cuenta con 1.783 dispositivos distribuidos en las distintas localidades del distrito.

La red incluye cámaras y domos con visión de 360 grados. El objetivo es reforzar las tareas de prevención y facilitar la asistencia ante situaciones de emergencia.

Paradas seguras y tótems

El sistema de videovigilancia se complementa con otras herramientas.

Entre ellas se encuentran las paradas seguras y tótems equipados con intercomunicadores. Estos dispositivos permiten solicitar asistencia inmediata ante situaciones de riesgo.

Anillo Digital de Seguridad

El Municipio mantiene también en funcionamiento el Anillo Digital de Seguridad.

El sistema cuenta con lectoras de patentes que permiten identificar vehículos con pedido de secuestro, chapas adulteradas o denuncias por robo. La tecnología funciona como complemento de la red de cámaras existente.

Monitoreo permanente

Todo el sistema es supervisado desde el Centro Operativo de Monitoreo. El monitoreo se realiza de manera continua durante los 365 días del año.

La centralización de las imágenes permite coordinar respuestas frente a distintas situaciones.