“La gente está al límite”: Wischnivetzky cuestionó a Milei y apoyó la construcción de Kicillof

El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, trazó un diagnóstico sobre la situación económica de los municipios, cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de obras y defendió la continuidad de las PASO y la posibilidad de revisar el límite a las reelecciones de los jefes comunales.

También destacó el rol de Axel Kicillof y consideró que el gobernador bonaerense está en condiciones de conducir una nueva etapa política.

“Hay una presencia permanente de la Provincia”

Wischnivetzky destacó el vínculo entre el Gobierno bonaerense y los municipios del interior.

Según planteó, la Provincia mantiene una presencia constante en distritos como Mar Chiquita y busca conocer de primera mano las necesidades de cada territorio.

“Hay una presencia permanente de la Provincia en distritos del interior como el nuestro”, afirmó.

Críticas por la falta de obras nacionales

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al Gobierno nacional.

Wischnivetzky señaló la falta de obras y cuestionó el destino de los recursos provenientes de la tasa a los combustibles.

“Hablamos de la falta de obras por parte de Nación, del desvío de la tasa de combustible para la timba financiera”, expresó.

Proyectos con la Provincia

El intendente también repasó distintos proyectos que el Municipio trabaja junto al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

Entre ellos mencionó el mantenimiento de los caminos rurales, las tareas de prevención ante el fenómeno de El Niño y la reconstrucción de un puente sobre el arroyo Grande.

También destacó el avance de la pavimentación en Camet Norte.

La obra de Camet Norte

Wischnivetzky explicó que los trabajos habían comenzado con participación de Vialidad Nacional.

Luego de la retirada del organismo, el Municipio acordó con la Provincia completar la primera etapa de la obra.

La situación fue utilizada por el jefe comunal como ejemplo de la necesidad de sostener la coordinación entre los gobiernos locales y bonaerense.

A favor de la reelección de intendentes

En el plano político, Wischnivetzky se manifestó a favor de revisar el límite vigente para las reelecciones municipales.

“Es distinta la situación de los intendentes. La gente los quiere votar, ganan por amplios márgenes, ¿por qué negarle esa posibilidad?”, planteó.

El jefe comunal sostuvo que la restricción fue establecida por ley y que existe discusión política sobre una eventual modificación. La normativa bonaerense vigente limita actualmente a una reelección consecutiva a los intendentes.

“Estamos de acuerdo en sostener las PASO”

Wischnivetzky también defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

“Estamos de acuerdo en sostenerlas”, sostuvo.

A su entender, las primarias permiten que sea la ciudadanía la que defina los candidatos y ofrecen una herramienta para ordenar las diferencias internas de cada espacio político.

Las diferencias dentro del peronismo

El intendente relativizó además las tensiones internas dentro del peronismo.

“Siempre existieron. Antes se resolvía de modo violento. Después se termina ordenando”, expresó.

Desde su perspectiva, las diferencias políticas no representan necesariamente un problema si existen mecanismos institucionales para resolverlas.

La situación económica en los municipios

Wischnivetzky también puso el foco en el impacto cotidiano de la situación económica.

“El Gobierno nacional está teniendo un derrumbe en su imagen. La gente está al límite. Lo vemos en los distritos”, afirmó.

El intendente sostuvo que diariamente recibe pedidos de vecinos que buscan trabajo o tienen dificultades para afrontar gastos básicos.

“Eso pasa en la vida real”

Al describir esa situación, Wischnivetzky señaló: “Recibo todos los días pedidos de trabajo, 10 o 15 pedidos de trabajo. La gente me dice que me cortan la luz, no puedo pagar el alquiler, me quitaron los remedios”.

Y agregó: “Eso pasa en la vida real, aunque el Presidente viva en Narnia”.

Con esas declaraciones, el jefe comunal profundizó sus críticas a la política económica nacional y al impacto que, según su mirada, tiene sobre las familias.

“Hay que construir para adelante”

Al referirse al futuro del peronismo, Wischnivetzky planteó la necesidad de abrir una nueva etapa.

Recordó la trayectoria política de Cristina Fernández de Kirchner, aunque sostuvo que el desafío actual debe estar puesto en el futuro.

“Estamos en 2026. Esto es para adelante, sin desconocer el pasado. Hay que construir para adelante”, afirmó.

Respaldo a Kicillof

Finalmente, el intendente destacó el liderazgo político de Axel Kicillof.

“Mi opinión es que Axel está a la altura de las circunstancias. Tiene la mirada de todo el conjunto. No se apura, no se equivoca. Veo firme su construcción”, señaló.

De todos modos, aclaró que cualquier definición futura dependerá de la ciudadanía. “Después, nuestro pueblo dirá”, concluyó.