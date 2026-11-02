Revilla presentó Acompañarte: botones de alerta para asistir a personas mayores las 24 horas

La intendenta de General Arenales, Erica Revilla, anunció que el Gobierno municipal entregará gratuitamente botones de alerta a personas mayores a través de Acompañarte. Los dispositivos estarán conectados las 24 horas con los servicios de emergencia y su distribución priorizará a quienes más lo necesitan.

Erica Revilla

La propuesta apunta a que sus destinatarios cuenten con una herramienta para solicitar ayuda y puedan desarrollar su vida cotidiana con mayor tranquilidad e independencia. Revilla vinculó la iniciativa con la necesidad de escuchar las demandas de las personas mayores y dar respuestas desde la gestión local.

“Acompañarte nace de esa convicción. De querer que nuestras personas mayores vivan con más tranquilidad, con independencia y con la seguridad de tener ayuda cuando la necesiten”, expresó la intendenta.

El anuncio establece dos características centrales del programa: la entrega sin costo de los dispositivos y su conexión permanente con los servicios de emergencia. A su vez, la prioridad señalada por Revilla pone el foco en las personas que más requieren ese acompañamiento.

Al explicar los motivos de la medida, la jefa comunal sostuvo que las decisiones de su gestión deben partir del conocimiento cercano de las necesidades de la comunidad. En ese sentido, presentó el cuidado de las personas mayores como una responsabilidad del Gobierno municipal.

“Porque nuestros mayores nos dieron mucho y merecen que los cuidemos. Y para mí, gobernar también es eso: escuchar, estar cerca y dar respuestas”, afirmó.