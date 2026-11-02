Inflación: las proyecciones de octubre y la advertencia del BCRA para fin de año

Las consultoras privadas estiman que la inflación de octubre se ubicará entre el 1,8% y el 2,1%, un rango cercano al 1,9% registrado en septiembre. Los aumentos de alimentos influyeron en los relevamientos de cierre del mes, mientras que el Banco Central advirtió sobre factores que podrían presionar los precios durante el último trimestre del año.

Las previsiones contemplan desde una leve desaceleración hasta un incremento moderado respecto del mes anterior. Los movimientos registrados durante la última semana llevaron a varias firmas a ajustar sus cálculos hacia valores próximos al 2% mensual.

Qué proyecta cada consultora para octubre

Fundación Libertad y Progreso y Equilibra presentaron las estimaciones más bajas, con una variación del 1,8%. Ese resultado implicaría una reducción de 0,1 puntos porcentuales frente a septiembre.

EconViews calculó un aumento del 1,9%, que repetiría el registro previo. Por su parte, Analytica, Invecq y C&T ubicaron sus previsiones en el 2% o cerca de ese nivel, mientras que Eco Go proyectó un 2,1%.

La distancia entre los extremos es de 0,3 puntos porcentuales. Aunque las consultoras difieren sobre si habrá una baja o una aceleración, sus estimaciones coinciden en un escenario sin cambios pronunciados en el ritmo mensual de los aumentos.

Los alimentos, entre los principales impulsores

El relevamiento de Analytica registró una suba del 0,4% en alimentos y bebidas durante la cuarta semana de octubre. La medición de las últimas cuatro semanas se ubicó en el 2,5%, por encima de su proyección del 2% para el nivel general del mes.

Las verduras encabezaron los incrementos entre los rubros mencionados por la firma, con un 8,8%, mientras que las frutas aumentaron un 2,9%. Las aguas, gaseosas y jugos subieron un 1,1%, y los pescados y mariscos, un 0,8%.

En el caso de Invecq, el analista Manuel Cerdán señaló que restaurantes y hoteles fue la categoría con mayor aumento dentro de su índice. Sin embargo, alimentos y bebidas no alcohólicas realizó el mayor aporte a la variación general, con subas destacadas en verduras, lácteos, aceites y frutas.

De esta manera, los productos de consumo cotidiano tuvieron un papel relevante en las mediciones que anticipan un cierre de octubre cercano al registro del mes anterior.

Qué advirtió el Banco Central para el cierre del año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incluyó en su informe de política monetaria del tercer trimestre una advertencia sobre una posible aceleración de la inflación durante el cuarto trimestre. La entidad vinculó ese escenario con la estacionalidad de la carne vacuna y los aumentos de algunos precios regulados.

“Tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre”, sostuvo el documento.

El informe también señaló que la evolución del precio internacional del petróleo “podría generar presiones inflacionarias adicionales”. El Banco Central explicó que los cambios en los combustibles pueden trasladarse a los costos de transporte y producción.

Las tarifas de gas completaron los factores identificados por la entidad. Así, las proyecciones privadas para octubre conviven con una advertencia sobre los componentes que podrían dificultar una desaceleración durante los meses finales del año.