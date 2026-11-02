La economía bonaerense profundiza el freno: actividad en baja y 104 mil empleos menos

La actividad cayó 3,3% frente al mismo mes del año pasado y acumuló un retroceso del 4,4% respecto de diciembre de 2025.

La economía de la provincia de Buenos Aires volvió a mostrar números negativos en agosto y consolidó una tendencia que atraviesa buena parte de 2026. La actividad cayó 3,3% frente al mismo mes del año pasado y acumuló un retroceso del 4,4% respecto de diciembre de 2025, con la construcción, el comercio y la industria entre los sectores más afectados.

Los datos fueron difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, quien advirtió que la Provincia se encamina a cerrar su segundo trimestre consecutivo de contracción.

La secuencia muestra cómo se fue modificando el escenario durante el año. El primer trimestre había terminado con un crecimiento interanual del 0,9%, pero entre abril y junio la actividad pasó a terreno negativo, con una baja del 0,4%. Julio profundizó esa tendencia con una caída del 3,1% y agosto volvió a cerrar en rojo, con el mencionado 3,3%.

El deterioro aparece además concentrado en actividades con un peso significativo sobre la producción y el empleo bonaerenses. La mayor contracción interanual de agosto correspondió a la construcción, que retrocedió 6,9%. El comercio cayó 6,1% y la industria manufacturera, 4,4%. También terminaron en terreno negativo la intermediación financiera, con una baja del 1,6%, y el sector agropecuario, con 1,4%.

Por su peso dentro de la estructura productiva provincial, la industria fue la actividad que más incidió sobre el resultado general: aportó 1,3 puntos porcentuales negativos. El comercio explicó otros 0,8 puntos y la construcción, 0,2.

“No es casual que los sectores que más caen sean construcción, comercio e industria”, planteó López al difundir los números. Para el funcionario, se trata de actividades que concentran una porción importante de las empresas y los puestos de trabajo y que se encuentran especialmente expuestas al comportamiento de la demanda interna.

De la actividad al empleo: 104.400 puestos menos

El ministro acompañó los números de producción con otro indicador: el empleo asalariado privado. Según los datos difundidos por López, desde noviembre de 2023 la provincia de Buenos Aires acumula una pérdida neta de 104.400 puestos privados registrados.

En el resto del país, la reducción alcanza otros 163.700 empleos. “Detrás de los niveles de actividad económica en declive, hay miles de argentinos y argentinas que se quedan sin trabajo”, afirmó.

La cifra completa un escenario que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene siguiendo a partir de distintos indicadores laborales y productivos. Un relevamiento previo había contabilizado 106.136 puestos registrados menos en unidades productivas bonaerenses entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, junto con la desaparición de 8.465 empleadores durante ese período.

En la industria, los números difundidos por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires también mostraron un deterioro sostenido: entre junio de 2023 y junio de 2026 se perdieron 1.374 establecimientos fabriles y 45.115 empleos industriales, según el relevamiento empresario citado por este medio.





La caída del 4,4% registrada en agosto se suma a otros indicadores que vienen mostrando dificultades dentro del entramado fabril. Como informó este medio, el deterioro no se distribuye de manera uniforme: determinadas actividades agroindustriales mantienen mejores resultados, mientras ramas vinculadas con automóviles, materiales para la construcción, textiles y otros bienes asociados al mercado interno atraviesan caídas de producción, reducción de turnos o pérdida de empleo.

Uno de los casos recientes es Stellantis, que frenó la producción en su planta de El Palomar desde fines de octubre y prevé retomarla en enero de 2027, con adelanto de vacaciones y suspensiones. La empresa no anunció despidos vinculados con la medida y relacionó la reorganización con la menor demanda interna y las dificultades exportadoras.

En Campana, en tanto, Bunge resolvió cerrar su planta de amoníaco y tiosulfato de amonio, una decisión que afecta a 110 trabajadores y que la compañía explicó por cuestiones de viabilidad comercial, tecnología e infraestructura.

La construcción y el comercio tampoco logran estabilizarse

La construcción aparece como el sector con la mayor caída interanual del indicador de agosto. El retroceso del 6,9% se produce después de varios meses en los que diferentes estadísticas mostraron una recuperación irregular y todavía insuficiente para regresar a los niveles de años anteriores.

Un informe de la Universidad Nacional de La Plata mostró que la actividad constructora en 66 municipios se encontraba 16,3% por debajo del segundo trimestre de 2023, pese a registrar una variación interanual prácticamente estable durante el período relevado.

El mismo estudio mostró fuertes diferencias territoriales en permisos, empleo y actividad inmobiliaria, con grandes mercados urbanos e importantes distritos del interior presentando resultados dispares.

El comercio, segundo sector con mayor retroceso en agosto, llega además condicionado por la debilidad del consumo. López difundió recientemente que las ventas en supermercados bonaerenses cayeron 8,5% interanual en agosto y quedaron 17% por debajo de 2023. En los mayoristas, la disminución mensual interanual fue del 6,2% y el nivel se ubicó 27,4% debajo de aquel año.

Ese escenario agrega otra pieza a la caída del 6,1% que el EMAPBA registró para el comercio. Meses atrás, el propio ministro ya había planteado que el comportamiento económico mostraba una recuperación concentrada en determinadas actividades mientras industria, construcción, comercio, empleo formal y consumo continuaban rezagados.

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El cruce político por las causas

López atribuyó el escenario a la política económica del Gobierno nacional. “Cuando el Estado nacional paraliza la obra pública, desregula y ajusta, la demanda se desploma y la producción se contrae”, sostuvo.

El ministro agregó que desde la administración bonaerense buscan amortiguar ese impacto, pero planteó que “se necesita un cambio de rumbo que potencie nuestras fuerzas productivas”.

Los números de agosto dejan, en cualquier caso, una fotografía concreta: actividad 3,3% debajo de un año atrás, un nivel general 4,4% inferior al de diciembre, tres sectores centrales en caída y más de 100.000 empleos privados perdidos en territorio bonaerense desde fines de 2023.

Con esos indicadores, la evolución de industria, comercio, construcción y trabajo registrado vuelve a quedar en el centro de la discusión económica provincial hacia el cierre de 2026.