Hotesur-Los Sauces: el juicio retoma las acusaciones por lavado contra Cristina y Máximo Kirchner

Cristina y Máximo Kirchner.

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces tendrá este lunes 2 de noviembre una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, que continuará con la lectura de las acusaciones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner y otros imputados por presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana, después del cuarto intermedio dispuesto el 26 de octubre. El proceso se encuentra en su etapa inicial, dedicada a la exposición de los requerimientos de elevación a juicio, y todavía no comenzaron las declaraciones indagatorias ni la producción de prueba testimonial.

La investigación gira alrededor de las operaciones realizadas mediante Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., dos sociedades vinculadas con el patrimonio de la familia Kirchner. La Fiscalía sostiene que los alquileres de inmuebles y establecimientos hoteleros habrían servido para incorporar al circuito económico familiar fondos provenientes de beneficios y contratos estatales otorgados a determinados empresarios.

El tribunal está integrado por José Michilini, quien lo preside, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La acusación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de Diego Velasco, junto con otros representantes del organismo.

Los Sauces: una empresa familiar y los alquileres investigados

Las primeras audiencias estuvieron concentradas en el funcionamiento de Los Sauces, sociedad constituida el 7 de noviembre de 2006 en Río Gallegos, Santa Cruz, por Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo.

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De acuerdo con la acusación fiscal, el capital inicial fue de 100.000 pesos, distribuido entre Néstor y Cristina, con el 45% cada uno, y Máximo, con el 10% restante. Este último ocupó la presidencia de la compañía hasta 2015, cuando fue reemplazado por Romina Mercado, integrante de la familia.

Uno de los aspectos examinados es la estructura administrativa de la inmobiliaria. La Fiscalía sostiene que durante sus primeros años la sociedad no contaba con una sede comercial operativa ni con empleados registrados. Los domicilios declarados estaban vinculados con estudios contables y propiedades particulares.

Según el requerimiento, la empresa incorporó a su primer trabajador en 2010 y posteriormente registró a Florencia Kirchner como empleada en 2015. Los investigadores cuestionan que una sociedad dedicada a la adquisición y administración de numerosos inmuebles funcionara con una estructura laboral tan reducida.

El expediente también analiza la compra de terrenos, departamentos y hoteles en Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, además de los contratos de alquiler celebrados con empresas relacionadas con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

La hipótesis fiscal sostiene que parte de esas operaciones habría permitido canalizar fondos provenientes de negocios con el Estado mediante contratos que aparentaban una actividad inmobiliaria habitual.

Los movimientos de dinero que cuestiona la Fiscalía

Durante la segunda audiencia, celebrada el 26 de octubre, se avanzó en la lectura de los informes sobre los ingresos que recibió Los Sauces entre 2009 y 2016.

Según la reconstrucción incorporada al requerimiento fiscal, el 88% de la facturación por alquileres correspondiente al período analizado provino de empresas vinculadas con el Grupo Indalo y el Grupo Báez.

El expediente también analiza contratos de alquiler celebrados con empresas relacionadas con Lázaro Báez.

El Grupo Indalo representó aproximadamente el 65% de esos ingresos, mientras que las firmas relacionadas con Báez aportaron otro 23%. Los restantes clientes concentraron alrededor del 12%.

Para los fiscales, esa composición de los ingresos constituye uno de los elementos que respaldan la acusación de que la inmobiliaria habría funcionado como un mecanismo para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.

El requerimiento también cuestiona determinados valores de alquiler, la utilidad comercial de algunos inmuebles para las empresas contratantes y las operaciones mediante las cuales el dinero ingresaba posteriormente al patrimonio familiar.

La acusación comprende presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y ofrecimiento y admisión de dádivas, con diferentes responsabilidades atribuidas a los imputados.

La defensa rechaza las acusaciones sobre el origen del dinero

Los abogados de Cristina y Máximo Kirchner, encabezados por Carlos Beraldi, rechazan la hipótesis de lavado de dinero y sostienen que las operaciones de las sociedades familiares fueron legítimas.

En una explicación difundida el 26 de octubre, la defensa afirmó que los contratos de alquiler fueron reales, los pagos estuvieron bancarizados y los bienes fueron declarados ante los organismos fiscales correspondientes.

También argumentó que existieron controles contables, que las operaciones fueron registradas y que los fondos provinieron de actividades comerciales lícitas.

Respecto de los establecimientos hoteleros, los representantes legales señalaron que la familia Kirchner no intervenía directamente en su explotación comercial, sino que percibía los cánones establecidos en los contratos de arrendamiento.

La Aldea del Chaltén, el cuarto hotel de los Kirchner.

La defensa también cuestiona la imputación de asociación ilícita y mantiene sus objeciones a la decisión judicial de reunir ambos expedientes en un único proceso.

Qué se tratará el lunes y cómo continuará el juicio

La próxima audiencia retomará la lectura del requerimiento fiscal correspondiente a Los Sauces, una exposición que comenzó el 23 de octubre y continuó durante la segunda jornada del debate.

Una vez completada esa etapa, está prevista la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante.

Posteriormente se incorporará la lectura del requerimiento correspondiente a Hotesur. El tribunal dispuso respetar un plazo de diez días hábiles desde la resolución de Casación que unificó las causas, para permitir la preparación de las defensas antes de avanzar con ese tramo.

La unificación fue ordenada el 20 de octubre por la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó por mayoría la decisión del tribunal oral de realizar dos juicios separados. La Fiscalía y la UIF habían reclamado que ambos expedientes fueran juzgados conjuntamente por las conexiones entre los hechos investigados.

El desarrollo de las acusaciones podría extenderse durante varias audiencias de noviembre y diciembre. Después llegará la instancia de las declaraciones indagatorias, para la cual todavía no se anunció un calendario definitivo.

Cristina y Máximo Kirchner participaron virtualmente de las primeras audiencias, mientras que su comparecencia presencial está prevista para la etapa de declaraciones.

El debate continuará este lunes con el examen de la acusación sobre Los Sauces y las operaciones inmobiliarias cuestionadas. El tribunal deberá determinar si los alquileres y contratos investigados respondieron a negocios legítimos o si formaron parte del presunto circuito de lavado de activos que sostiene la Fiscalía.