La Liga de Intendentes amplía su agenda federal hacia 2027 y busca un encuentro con León XIV

En septiembre, la Liga de Intendentes recibió en San Vicente al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien el jueves 29 de octubre encabezó un plenario junto a Gustavo Menéndez en Merlo.

La Liga de Intendentes Peronistas sumó una posibilidad a su agenda: participar de un saludo institucional al papa León XIV durante su visita a Luján, prevista para el 11 de noviembre. La iniciativa todavía no tiene confirmación, pero coincide con una serie de movimientos de sus integrantes que ya exceden las fronteras bonaerenses. En pocos días, Federico Achával llevó su discurso productivo a Chubut, Mariel Fernández viajó a San Juan y Gustavo Menéndez recibió en Merlo al gobernador riojano Ricardo Quintela, con la reorganización del justicialismo hacia 2027 como tema central.

El espacio reúne a doce intendentes del Conurbano, la costa y el interior provincial. Su actividad combinó durante octubre reuniones sectoriales, presencia territorial y conversaciones con diferentes corrientes del Partido Justicialista (PJ). Ahora, las agendas nacionales de algunos de sus referentes suman otra dimensión a una construcción que busca participar en las decisiones políticas y electorales del peronismo.

Luján y la posibilidad de un saludo al Papa

La posible participación en la visita papal comenzó a circular entre los integrantes de la Liga a pocos días del arribo de León XIV a la Argentina. El pontífice celebrará una misa el miércoles 11 de noviembre, a las 10, en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, como parte de una gira que también incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Desde el espacio de intendentes reconocieron que existe la posibilidad de un saludo, aunque dependerá del protocolo y de la organización de la visita. No hay, por el momento, una audiencia confirmada. Entre las alternativas mencionadas aparece la eventual ubicación de algunos jefes comunales en un sector reservado, sin que tampoco exista una invitación oficial para los doce integrantes.

Las relaciones institucionales del intendente de Luján, Leonardo Boto, con sus pares bonaerenses forman parte de las condiciones que alimentan esa expectativa. La visita de León XIV ya tiene fecha y actividad religiosa confirmadas; lo que permanece abierto es el lugar que podrían ocupar los dirigentes municipales y si conseguirán intercambiar un saludo con el pontífice.

Achával llevó el debate productivo a Chubut

Uno de los movimientos recientes de la Liga tuvo como protagonista al intendente de Pilar, Federico Achával, quien participó en Comodoro Rivadavia de un encuentro del Peronismo Federal que reunió a más de 4.000 dirigentes. La actividad, realizada en una ciudad atravesada por la producción energética, puso el acento en la industria, el empleo y la distribución territorial del desarrollo.

“El desarrollo no puede quedar concentrado en unos pocos lugares”, afirmó Achával. El jefe comunal sostuvo que la energía, el campo y la industria deben articularse con las capacidades locales para generar trabajo y oportunidades en cada provincia. En el encuentro también participaron Guillermo Michel, Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz y dirigentes patagónicos.

El intendente de Pilar, Federico Achával, participó en Comodoro Rivadavia de un nuevo encuentro del Peronismo Federal.

La intervención amplió el alcance de un planteo que Achával viene formulando en Buenos Aires: utilizar la experiencia de los municipios para discutir proyectos económicos y políticos de mayor escala. El discurso federal se suma a las conversaciones de la Liga con dirigentes nacionales, sin que el espacio haya establecido un alineamiento exclusivo con una de las corrientes del PJ.

Quintela y Menéndez hablaron de reorganizar el peronismo

La agenda tuvo otro capítulo el jueves 29 de octubre en Merlo. Allí, el intendente Gustavo Menéndez compartió con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, un plenario denominado “Desafíos para la Argentina que viene”, realizado en el Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo, con la participación de dirigentes políticos, sindicales y militantes.

Quintela pidió reordenar al justicialismo de cara a 2027 y propuso una agenda basada en la defensa de los recursos naturales, el apoyo a las pymes y la generación de empleo. Ambos dirigentes cuestionaron el impacto de las políticas del gobierno de Javier Milei sobre la actividad económica y plantearon fortalecer la articulación entre provincias y municipios ante el freno de la obra pública y los recortes de fondos nacionales.

El encuentro dio continuidad a un vínculo que la Liga ya había explorado con el mandatario riojano. Para Menéndez, además, significó incorporar una nueva actividad de alcance nacional desde uno de los municipios más importantes de la Primera Sección Electoral, en medio de la discusión por la conducción y el programa del peronismo.

Mariel Fernández sumó contactos y un acuerdo en San Juan

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, también desarrolló una agenda fuera de la provincia. En San Juan participó de una actividad con estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan, se reunió con el exgobernador José Luis Gioja y mantuvo un encuentro de gestión con el intendente de Rawson, Carlos Munisaga.

Durante la visita, Fernández y Munisaga firmaron un convenio de cooperación entre Moreno y Rawson para intercambiar experiencias y promover proyectos vinculados con la planificación urbana y el desarrollo productivo. La comuna sanjuanina manifestó interés en los antecedentes de Moreno en materia de parques industriales, como referencia para un futuro proyecto local.

Fernández también habló de la necesidad de una mirada federal y de construir una alternativa política nacional. Su recorrida combinó, así, contactos partidarios con una iniciativa municipal concreta, en línea con la agenda que la Liga viene desarrollando sobre empleo, producción y gestión territorial.

Del armado provincial a la discusión por 2027

Estos desplazamientos no constituyen una gira conjunta de la Liga, pero se suman a una secuencia de actividades colectivas. El 19 de octubre, ocho intendentes mantuvieron en Ezeiza una reunión con las autoridades de la Unión Industrial Argentina y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires para abordar empleo formal, infraestructura de parques industriales y competitividad.

Dos días antes, el espacio había celebrado un acto propio por el Día de la Lealtad en Moreno, con Fernández como anfitriona. La convocatoria se desarrolló mientras el gobernador Axel Kicillof y otros sectores del justicialismo encabezaban actividades separadas. La Liga mantiene vínculos con el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador, pero reclama representación propia en las definiciones partidarias.

Ese recorrido también incluye visitas a Bahía Blanca, encuentros con sectores productivos y recorridas por municipios donde el PJ es oposición, como San Miguel del Monte. La ampliación de contactos busca conectar reclamos municipales con una discusión política que ya excede los distritos administrados por sus integrantes.

El objetivo electoral fue explicitado por Achával con una frase: “Buscamos que un intendente sea gobernador”. Mariel Fernández y Menéndez ya expresaron aspiraciones provinciales, aunque el grupo no proclamó un candidato ni acordó una postulación común.

Con el eventual saludo a León XIV todavía sujeto al protocolo de la visita, la Liga continúa mostrando actividad en distintos frentes: interlocución con gobernadores, reuniones de producción, acuerdos municipales y presencia en otras provincias. Sus doce intendentes buscan que esa acumulación de relaciones y experiencias tenga un lugar en las próximas decisiones del peronismo bonaerense y nacional.