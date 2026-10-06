Peronismo 2027: la Liga empieza a tejer su red en municipios opositores

Federico Otermín desembarcó en San Miguel del Monte para respaldar a Marcela Basualdo, titular del PJ local.

La Liga de Intendentes Peronistas amplió durante las últimas semanas el radio de su despliegue bonaerense. Después de reunir a jefes comunales del Conurbano, la costa y el interior, mantener encuentros con las principales terminales del PJ y llevar su agenda hasta Bahía Blanca, referentes del espacio comenzaron a intensificar las recorridas por municipios que actualmente no gobierna el peronismo.

La última escala fue San Miguel del Monte, distrito gobernado por el radical José Castro. Allí llegó Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, vicepresidente del PJ bonaerense e integrante de la Liga, quien compartió actividades con la diputada provincial y presidenta del justicialismo local, Marcela Basualdo. Más tarde se sumaron el jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y el diputado provincial Juan Pablo de Jesús.

La agenda combinó una recorrida por la Laguna de Monte, reuniones con dirigentes y un plenario en la sede partidaria. Otermín puso el foco en turismo, comercio y actividad productiva y respaldó públicamente el armado encabezado por Basualdo.

“Amamos la provincia de Buenos Aires y nos encanta recorrerla. Monte tiene un atractivo natural y una fuerza productiva y turística enorme”, afirmó. También señaló que ese tipo de visitas permiten “estar cerca de cada localidad, proyectar futuro y generar comunidad”.

Monte: un distrito por fuera del mapa de intendencias peronistas

San Miguel del Monte introduce una característica que ya había empezado a aparecer en otras recorridas: la llegada a territorios donde la Liga no tiene un intendente propio y donde el PJ busca fortalecer referencias locales.

Otermín respaldó expresamente a Basualdo durante la actividad. “El peronismo tiene vocación de transformar. Con el compromiso de Marcela, que camina todos los días al lado de los vecinos, estamos convencidos de que Monte puede construir un gobierno que cuide el trabajo y le devuelva la dignidad a su pueblo”, sostuvo.

El movimiento se inscribe en una estrategia que ya había quedado planteada a fines de agosto. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la Liga comenzó entonces a recibir y mantener conversaciones con dirigentes “sin tierra”: referentes peronistas que no administran sus municipios y que buscan competir por intendencias o integrar listas en 2027.

En aquella etapa aparecieron interlocutores de Berisso, Brandsen, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Magdalena y Lobos, aunque no existió una nómina oficial completa de participantes. El planteo del espacio era extender su red más allá de los doce municipios conducidos por sus integrantes.

La Liga reúne actualmente a jefes comunales de realidades territoriales diferentes. La integran Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Mariel Fernández, de Moreno; Gustavo Menéndez, de Merlo; Gastón Granados, de Ezeiza; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan Pablo García, de Dolores; Juan de Jesús, de La Costa; Esteban “Tito” Sanzio, de Baradero; Federico Susbielles, de Bahía Blanca; y Hernán Arranz, de Monte Hermoso.

El espacio nació a partir del denominado Grupo AFA y terminó de formalizarse políticamente en julio, cuando once intendentes fueron recibidos durante tres horas por Axel Kicillof en la Gobernación. Allí plantearon su intención de intervenir en las discusiones de gestión y en las definiciones políticas del peronismo bonaerense.

Desde entonces, su actividad dejó de concentrarse exclusivamente en reuniones entre alcaldes. Hubo encuentros con Kicillof, Máximo Kirchner, José Mayans y Sergio Massa; contactos con dirigentes nacionales; presencia en el Congreso; reuniones con sectores productivos y recorridas por distintas secciones electorales.

Otermín respaldó a Basualdo durante la actividad: “Estamos convencidos de que Monte puede construir un gobierno que cuide el trabajo y le devuelva la dignidad a su pueblo”.

Turismo, comercio y actividad avícola

En San Miguel del Monte, los dirigentes analizaron la situación del turismo, el comercio y el sector avícola, tres actividades con peso dentro de la economía local. Otermín vinculó ese escenario con la evolución del consumo.

“Cuando se frena el consumo y se castiga el salario, se rompe el circuito de nuestros pueblos: no viene el turismo a la Laguna, sufren los comercios y se frenan las industrias locales”, señalaron durante el plenario.

El intendente lomense también cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional. “Al principio la motosierra parecía divertida en la tele, pero en la realidad lo que se recortó fueron los jubilados, las personas con discapacidad y los trabajadores”, afirmó. Luego agregó que, según su posición, el modelo nacional deja afuera a buena parte de la población y cuestionó los beneficios para grandes compañías extranjeras.

La escala en Monte llegó apenas días después del desembarco de la Liga en Bahía Blanca. Allí, Achával, Mantegazza, Otermín y Granados fueron recibidos por Federico Susbielles para una jornada centrada en producción, actividad portuaria, infraestructura, Zona Fría y autonomía municipal.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la agenda incorporó reclamos por rutas, ferrocarriles, acceso al agua, recursos municipales y el impacto que tendría una modificación del régimen de Zona Fría sobre los hogares del sur bonaerense.

La recorrida incluyó el Puerto de Bahía Blanca y contactos con el sector productivo. La discusión estuvo atravesada además por las inversiones previstas para la región y por la posibilidad de ampliar la participación de proveedores y trabajadores locales.

La escala en Monte llegó apenas días después del desembarco de la Liga en Bahía Blanca .

La “cuarta pata” y la discusión dentro del PJ

La expansión territorial ocurre mientras el peronismo bonaerense discute su esquema para 2027. Desde su presentación formal, la Liga busca participar de una mesa en la que conviven el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa. Sus integrantes utilizan la denominación de “cuarta pata” para reclamar representación propia dentro de esas conversaciones.

El espacio sostiene vínculos con todas esas terminales. En menos de dos meses hubo reuniones con Kicillof, un almuerzo con Máximo Kirchner en Merlo, un encuentro con Mayans en la sede nacional del PJ y contactos con Massa.

La discusión incluye PASO, candidaturas, representación legislativa y sucesión bonaerense. En julio, fuentes de la Liga plantearon que la próxima candidatura a gobernador debería contemplar la experiencia de gestión territorial. Dentro del grupo fueron mencionados distintos intendentes, aunque ninguno formalizó hasta el momento una candidatura común del espacio.