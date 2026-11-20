Axel Kicillof.

El Día de la Soberanía Nacional dejó este viernes una nueva expresión de las diferencias entre Axel Kicillof y Javier Milei. El gobernador bonaerense eligió Punta Indio para conmemorar el 181º aniversario de la Batalla de Vuelta de Obligado y convirtió el acto en un reclamo por dos cuestiones que considera estratégicas para el país: la construcción del Canal Magdalena y la continuidad operativa de la Base Aeronaval Punta Indio, afectada por un plan de reorganización del Gobierno nacional.

La elección del lugar tuvo un significado político. En lugar de realizar la ceremonia en San Pedro, escenario histórico del combate de 1845, la Provincia trasladó la conmemoración al balneario El Pericón, a orillas del Río de la Plata. Desde allí, Kicillof cuestionó el rumbo de las políticas nacionales y vinculó la defensa de la soberanía con la infraestructura, los recursos naturales, la industria y el sistema científico argentino.

“No importa de qué potencia estemos hablando, la Argentina no va a ser el patio trasero de nadie”, afirmó el mandatario, en un discurso que buscó trasladar el sentido histórico de la fecha a los debates actuales sobre el desarrollo nacional.

Pero detrás de esa definición aparecen conflictos concretos. El proyecto del Canal Magdalena sigue sin ejecutarse y no fue incluido en el presupuesto nacional de 2026, mientras la Armada avanza con una reconversión que trasladaría unidades fundamentales desde Punta Indio hacia Bahía Blanca. Ambas situaciones explican por qué el acto bonaerense fue también una instancia de presión política sobre la Casa Rosada.

Por qué Kicillof eligió Punta Indio y no Vuelta de Obligado

La modificación de la sede fue anticipada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien explicó que la Provincia buscaba destacar la importancia estratégica del Canal Magdalena. La costa de Punta Indio se encuentra frente al sector del Río de la Plata donde está proyectada esa nueva vía navegable.

Al mismo tiempo, la localidad atraviesa un conflicto por el futuro de su histórica base aeronaval, cuya reorganización despertó preocupación entre trabajadores y vecinos.

La reorganización de la base también abrió interrogantes sobre la continuidad de las capacidades operativas de la Aviación Naval en la zona del Río de la Plata, además de generar preocupación por sus posibles consecuencias laborales y económicas en Verónica, una localidad históricamente vinculada con la actividad militar.

De esta manera, el acto reunió dos dimensiones del debate: la soberanía económica asociada al transporte de mercancías y la soberanía territorial vinculada con la presencia y las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

La soberanía no es un discurso o algo que viene dado, es cuidar la industria, la educación pública, los recursos y el trabajo nacional y sobre todo no arrodillarse ante las imposiciones extranjeras. En la Provincia la defendemos todos los días representando los intereses de nuestro pueblo. #DíaDeLaSoberaníaNacional 🇦🇷 — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 20, 2026

La referencia histórica elegida por Kicillof fue la resistencia de las tropas de la Confederación Argentina frente a la flota anglofrancesa en la Batalla de Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. El gobernador recuperó una carta de José de San Martín sobre aquel episodio y la utilizó para reforzar su mensaje contra las relaciones de subordinación entre países.

Canal Magdalena: una obra estratégica que sigue sin concretarse

Uno de los ejes centrales del reclamo fue el Canal Magdalena, un proyecto de dragado destinado a establecer una conexión más directa entre el sistema fluvial argentino y el litoral marítimo, a través del Río de la Plata.

La traza proyectada comprende aproximadamente 54 kilómetros, al sur del actual Canal Punta Indio. Su ejecución permitiría habilitar una nueva alternativa de navegación para los buques que conectan los puertos del Paraná y del Río de la Plata con el océano Atlántico.

Actualmente, esos recorridos utilizan principalmente el Canal Punta Indio, en un sistema de navegación que involucra aguas de uso común con Uruguay y servicios portuarios concentrados, en parte, en Montevideo.

Desde la Provincia sostienen que el Magdalena permitiría acortar trayectos, reducir tiempos de navegación y disminuir costos logísticos, además de favorecer el desarrollo de servicios para los buques en puertos argentinos.

Según estimaciones presentadas por el Gobierno bonaerense, el ahorro anual para las navieras podría ubicarse entre 23 y 113 millones de dólares por la reducción de distancias navegadas. Se trata de proyecciones oficiales sobre los beneficios potenciales de una obra todavía pendiente, no de resultados económicos ya obtenidos.

El proyecto también podría fortalecer la actividad de terminales como La Plata, Quequén y Bahía Blanca, aunque su impacto dependería de las inversiones complementarias, los servicios disponibles y la utilización efectiva de la nueva ruta marítima.

Para el gobierno de Kicillof, la discusión excede la eficiencia del transporte: se trata de recuperar capacidad nacional para organizar el comercio exterior y desarrollar actividades vinculadas con la logística, el empleo portuario y la industria naval.

Canal Magdalena.

Sin partida en 2026 y con una disputa abierta por el financiamiento

El reclamo del gobernador encuentra un antecedente concreto en la documentación del propio Estado nacional.

En el Informe 145 de la Jefatura de Gabinete al Congreso, presentado en abril de este año, el Ministerio de Economía indicó que el dragado de apertura, señalización y mantenimiento del Canal Magdalena no estaba incluido en el Presupuesto nacional 2026.

La respuesta permite precisar el estado del proyecto, aunque también obliga a reconstruir sus antecedentes. Durante la gestión de Alberto Fernández, en abril de 2023, el Ministerio de Transporte había autorizado una licitación por aproximadamente 40.421 millones de pesos, a valores de aquella convocatoria. Sin embargo, el procedimiento se declaró desierto porque no se presentaron ofertas.

Por lo tanto, no se trata de una construcción que estuviera en marcha y haya sido interrumpida por la actual administración, sino de una obra cuyo proceso de contratación no consiguió concretarse y que continúa sin una ejecución definida.

La controversia se profundizó durante 2026. La Provincia manifestó su intención de impulsar el proyecto, pero sostiene que necesita la intervención o la autorización del Estado nacional debido a la jurisdicción de las aguas donde debe realizarse el dragado.

Desde el área nacional de vías navegables, en cambio, plantearon que la iniciativa es técnicamente viable, aunque señalaron que todavía debe definirse quién financiaría la construcción y su mantenimiento. Según esa posición, una propuesta concreta de Buenos Aires o de un inversor privado podría ser evaluada.

El conflicto también llegó al Congreso. El 21 de septiembre, el diputado nacional Jorge Taiana presentó el proyecto de ley 4893-D-2026, que propone declarar de interés público y objetivo prioritario las obras del Canal Magdalena. La iniciativa fue girada a las comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, y de Obras Públicas.

Así, mientras el gobernador insiste en la relevancia económica y soberana del proyecto, la definición sobre su ejecución, financiamiento y administración continúa pendiente.

Reunión de trabajo con la Comisión Asesora del Canal Magdalena En @DiputadosAR recibimos a los integrantes de la Comisión Asesora del Canal Magdalena para darle impulso al proyecto de Ley que declara de interés público y objetivo prioritario la ejecución de las obras de dragado de apertura, señalización y mantenimiento del Canal Magdalena. — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) September 28, 2026

La Base Aeronaval Punta Indio: el otro conflicto con Nación

El segundo eje del acto fue el futuro de la Base Aeronaval Punta Indio, una instalación centenaria estrechamente vinculada con la vida social y económica de Verónica y del distrito.

En agosto, la Armada anunció una reorganización de la Aviación Naval, conocida como Plan Dédalo, que contempla trasladar a la Base Aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, la Escuela de Aviación Naval y la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima.

El inicio de esos movimientos está previsto para enero de 2027. Como parte de la reestructuración, Punta Indio pasaría a funcionar como una estación aeronaval, con una estructura operativa diferente de la actual.

La medida generó el rechazo del Gobierno bonaerense, que advirtió sobre la pérdida de funciones estratégicas y las posibles consecuencias para la economía local.

Según las cifras difundidas por la Provincia y el municipio, la instalación reúne aproximadamente 185 trabajadores civiles y 300 efectivos militares. Esos números describen el personal vinculado con la base y no significan que todos vayan a ser despedidos o trasladados.

El punto es importante porque la Armada negó oficialmente que esté previsto cerrar el establecimiento o despedir a su personal civil. En una comunicación publicada el 8 de septiembre, la fuerza sostuvo que Punta Indio continuará funcionando dentro de un programa de modernización y reorganización de sus capacidades.

Sin embargo, la continuidad formal de la instalación no elimina la controversia sobre el traslado de sus principales unidades y la reducción de actividad que podría experimentar el distrito.

La controversia por la base llegó a la Justicia

El conflicto excede la situación de los trabajadores directamente vinculados con la Base Aeronaval. La instalación constituye desde hace décadas un componente importante de la actividad económica y social de Verónica, por lo que una eventual reducción de sus funciones podría repercutir también sobre el comercio, los servicios y otras actividades de la comunidad. El alcance de esas posibles consecuencias todavía no está determinado.

Reclamo en la Base Aeronaval de Punta Indio.

En las últimas semanas, el conflicto sumó nuevos capítulos.

La Provincia ofreció realizar obras de repavimentación en la pista de la base, en un intento de contribuir a su permanencia operativa. Pero, según información difundida en octubre, la Armada ratificó que esa intervención no modificaría la decisión de trasladar la Escuela de Aviación Naval y la unidad de vigilancia marítima.

El conflicto también llegó a la Justicia a través de una acción de amparo impulsada desde la administración municipal de Punta Indio para cuestionar la reorganización de la base. Hasta el momento, no se pudo corroborar una resolución judicial definitiva que haya suspendido el traslado de las unidades militares.

Para el Ministerio de Defensa, la transformación forma parte de un programa destinado a concentrar recursos, modernizar aeronaves y mejorar la eficiencia de la Aviación Naval.

Para las autoridades bonaerenses y los sectores que rechazan la medida, en cambio, el desplazamiento de capacidades hacia Bahía Blanca podría debilitar la presencia operativa en Punta Indio y afectar a una comunidad que creció alrededor de la instalación.

Ese contrapunto explica por qué Kicillof eligió el distrito para conmemorar una fecha asociada históricamente con la defensa del territorio nacional.

Dos concepciones de soberanía y desarrollo

Durante su intervención, el gobernador amplió la discusión hacia el escenario internacional y sostuvo que las tensiones entre potencias obligan a los países a definir cómo utilizan sus recursos naturales, dónde desarrollan sus industrias y quién se beneficia del conocimiento científico.

Kicillof presentó esos elementos como dimensiones inseparables de la soberanía. En su planteo, la autonomía nacional no depende únicamente del control territorial, sino también de las decisiones sobre infraestructura, producción, ciencia y empleo.

La posición contrasta con la orientación del Gobierno de Milei, que impulsa una mayor apertura económica, la participación privada en infraestructura y la reorganización del gasto estatal.

Kicillof convirtió el Día de la Soberanía en un reclamo por la infraestructura y la defensa nacional.

Esa diferencia también apareció en la conmemoración institucional. Mientras el mandatario bonaerense encabezó un acto presencial en Punta Indio, la Casa Rosada difundió un homenaje a la Batalla de Vuelta de Obligado a través de sus redes sociales.

Por su parte, la agenda presidencial anunciada para este viernes incluía una actividad vinculada con los 250 años de la independencia de Estados Unidos, posteriormente suspendida por cuestiones climáticas, y la participación de Milei en el lanzamiento comercial de Tesla en la Argentina, previsto para la noche.

Las agendas expresan prioridades y estilos políticos distintos, aunque la actividad empresarial anunciada no implica, por sí misma, una posición sobre el Canal Magdalena o la base aeronaval.

Una conmemoración que volvió a abrir debates pendientes

El acto también tuvo una dimensión partidaria. Kicillof recordó el papel de Cristina Fernández de Kirchner en la recuperación del Día de la Soberanía Nacional dentro del calendario de conmemoraciones y estuvo acompañado por ministros, legisladores, dirigentes e intendentes bonaerenses.

La presencia de referentes territoriales reforzó el carácter político de una jornada en la que la Provincia buscó proyectar sus reclamos más allá de las fronteras del distrito.

Sin embargo, el principal resultado del encuentro no fue el anuncio de una nueva obra ni una modificación de las decisiones nacionales, sino la reafirmación pública de dos demandas que permanecen sin respuesta definitiva.

El Canal Magdalena necesita resolver su financiamiento y el mecanismo institucional para avanzar con el dragado. La Base Aeronaval Punta Indio, mientras tanto, enfrenta un proceso de transformación cuyas consecuencias laborales y operativas siguen generando controversia.

A 181 años de la Batalla de Vuelta de Obligado, Kicillof volvió a plantear que la soberanía también se disputa en las decisiones económicas y estratégicas del presente. Pero la discusión que dejó Punta Indio exige algo más que definiciones políticas: establecer qué obras se realizarán, qué capacidades se preservarán y quién asumirá la responsabilidad de llevarlas adelante.

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