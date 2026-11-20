Exaltación de la Cruz participa activamente de dos agendas que buscan fortalecer la vida comunitaria del distrito. Por un lado, el Municipio estuvo presente en la Asamblea del Consejo de Salud Provincial, donde se debatieron políticas de atención primaria e integración sanitaria. Por otro, este viernes 20 de noviembre Las Tipas será escenario de una nueva Fiesta Folclórica abierta a vecinos y visitantes.

Las dos iniciativas reflejan líneas de trabajo diferentes pero complementarias: una vinculada con el fortalecimiento institucional de la salud pública y otra con la promoción de espacios culturales y de encuentro.

Exaltación de la Cruz participó de la Asamblea del CoSaPro

El intendente Luis Mariano Martín y el subsecretario de Salud y Calidad de Vida, Sebastián Barthés, representaron al distrito en la Asamblea del Consejo de Salud Provincial.

Durante el encuentro se compartieron avances vinculados con la Política Provincial de Atención Primaria de la Salud y se presentó el proyecto de Ley del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

La participación permitió que Exaltación de la Cruz formara parte de un espacio de intercambio junto a autoridades provinciales y municipales de distintos distritos.

Trabajo conjunto para fortalecer el sistema sanitario

Además de las exposiciones institucionales, la jornada incluyó talleres de trabajo destinados a definir prioridades y avanzar en una mayor integración del sistema sanitario bonaerense.

El objetivo de estos espacios es generar criterios comunes entre Provincia y municipios y fortalecer la articulación entre los distintos niveles de atención.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de sostener este tipo de ámbitos de participación para acompañar la construcción de políticas públicas de salud.

Atención primaria e integración

Uno de los ejes principales fue el fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud como puerta de entrada al sistema sanitario.

También se abordó el proyecto del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que busca ordenar y articular los distintos componentes de la red asistencial.

La presencia de Martín y Barthés permitió acercar la mirada local a un debate que involucra a todo el territorio bonaerense.

Una nueva Fiesta Folclórica en Las Tipas

En paralelo con la agenda sanitaria, Exaltación de la Cruz se prepara para una nueva propuesta cultural.

Este viernes 20 de noviembre, desde las 19, se realizará una Fiesta Folclórica en el Anfiteatro del Paseo Las Tipas.

La actividad contará con el show en vivo de Los Salamanqueros y artistas invitados.

Una noche de música y encuentro

La propuesta busca reunir a vecinos y visitantes alrededor de la música popular y generar un nuevo espacio de encuentro en uno de los puntos de referencia de Las Tipas.

La jornada estará centrada en el folklore y en la participación de artistas que compartirán una noche dedicada a las tradiciones y la cultura local.

El Municipio invitó a la comunidad a acercarse y disfrutar de la actividad.