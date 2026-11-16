Exaltación de la Cruz fue escenario de dos actividades que reunieron a vecinos en torno a la pasión, la identidad y la memoria. Por un lado, Los Cardales volvió a recibir una nueva edición del Encuentro Multimarca 2026, mientras que en Capilla del Señor se realizó un homenaje a Luis Niz y a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

Ambas propuestas tuvieron un fuerte componente comunitario y permitieron generar espacios de encuentro desde lugares muy distintos: uno vinculado con los autos antiguos y el coleccionismo, y otro centrado en el recuerdo y el reconocimiento.

Una nueva edición del Encuentro Multimarca

La Plaza Mitre de Los Cardales volvió a convertirse en punto de reunión para fanáticos de los vehículos clásicos, los Torino y automóviles de distintas marcas.

El Encuentro Multimarca 2026 reunió a familias, aficionados y participantes en una jornada que año tras año gana convocatoria y se consolida como una propuesta recreativa dentro de la agenda local.

La actividad permitió exhibir distintos modelos y compartir historias vinculadas con el mundo motor, generando un espacio de encuentro entre generaciones.

Reconocimiento a los organizadores

Desde el Municipio destacaron especialmente el trabajo de Torineros Cardales y Milo's Garage, además de agradecer a quienes colaboran para sostener y hacer crecer la propuesta.

También se valoraron los reconocimientos recibidos durante la jornada, en un marco de intercambio entre organizadores, participantes y vecinos.

El encuentro volvió a mostrar el interés que despiertan este tipo de actividades y la capacidad de convocatoria que tienen dentro de la comunidad.

Una propuesta que sigue creciendo

La edición 2026 volvió a reunir a una importante cantidad de público en Plaza Mitre y reforzó el carácter familiar del evento.

Más allá de la exhibición de vehículos, la jornada funcionó como un espacio de encuentro social, con vecinos que se acercaron a recorrer, conversar y compartir una afición en común.

La continuidad del evento también permite fortalecer una agenda de actividades que promueve el uso de los espacios públicos y la participación comunitaria.

Homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan

En otro punto del distrito, la Parroquia de Capilla del Señor fue escenario de una jornada de oración y recuerdo en homenaje a Luis Niz y a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

La actividad estuvo atravesada por un clima de respeto y recogimiento, con el objetivo de mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida y acompañar a sus familias.

Memoria y acompañamiento

El homenaje buscó poner en valor el recuerdo de Luis Niz y del resto de la tripulación, recuperando una historia que continúa presente en la memoria colectiva.

La ceremonia permitió reunir a vecinos en torno a un mensaje de respeto, acompañamiento y reconocimiento hacia las familias de los tripulantes.

Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de instancias para mantener viva la memoria y transmitirla a las nuevas generaciones.

Dos propuestas, una misma comunidad

Aunque con características muy diferentes, ambas actividades tuvieron un punto en común: la participación de los vecinos y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

El Encuentro Multimarca permitió compartir una pasión y ocupar el espacio público desde una propuesta recreativa, mientras que el homenaje en Capilla del Señor invitó al recuerdo y a la reflexión.

De esta manera, Exaltación de la Cruz volvió a mostrar una agenda atravesada por la participación, la identidad local y la memoria colectiva.