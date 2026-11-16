El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, recorrió distintas obras que se desarrollan en el distrito y puso el foco en la recuperación y renovación de espacios utilizados históricamente por los vecinos.

Entre las intervenciones destacadas se encuentran la renovación de la pileta del Campo 5 y el nuevo paseo costero, que contempla la recuperación de un kilómetro de costa para uso público.

La renovación de la pileta del Campo 5

Lanús destacó especialmente los trabajos que se realizan en la pileta del Campo 5, una obra que, según remarcó, era esperada desde hacía años por la comunidad.

“Hay obras que los vecinos esperan hace muchos años y que hacen una diferencia enorme en la vida del barrio que tanto nos gusta. La renovación de la pileta del Campo 5 es una de ellas”, expresó el intendente.

La intervención apunta a recuperar un espacio de uso recreativo y comunitario, con el objetivo de mejorar sus condiciones y volver a ponerlo en valor para las familias del distrito.

Recuperar espacios que forman parte de la identidad

En otro mensaje, Lanús vinculó las obras con una mirada más amplia sobre la identidad de San Isidro y la importancia de preservar sus espacios característicos.

“En San Isidro nos gusta hacer las cosas con pasión. Se siente en cada barrio, en las familias, en los clubes y en nuestra manera de disfrutar los espacios verdes y el río”, señaló.

En ese marco, el jefe comunal remarcó que uno de los compromisos de su gestión es cuidar aquellos espacios que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos y acompañar su desarrollo.

“Por eso elegí este compromiso: cuidar lo que somos y ayudar a que todo lo bueno que tenemos florezca”, sostuvo.

Un kilómetro de costa recuperada

Otro de los proyectos que Lanús destacó es el nuevo paseo costero, que permitirá recuperar un kilómetro de costa para el uso de los vecinos.

La iniciativa busca generar un espacio público vinculado con el río y ampliar las posibilidades de recreación y encuentro en una zona que forma parte de la identidad del distrito.

“1 km de costa recuperada para los vecinos. Queremos que el río sea un lugar de encuentro para todos”, expresó el intendente.

El río como espacio de encuentro

La recuperación de la costa aparece como uno de los ejes de una política orientada a ampliar el acceso a los espacios públicos.

La intención es fortalecer el vínculo de la comunidad con el río y generar nuevos lugares donde las familias puedan encontrarse, caminar y disfrutar del entorno.

La propuesta se suma a otras intervenciones sobre espacios verdes y recreativos del distrito.

Obras con impacto cotidiano

Tanto la renovación del Campo 5 como el nuevo paseo costero apuntan a recuperar espacios que tienen un uso directo por parte de la comunidad.

Desde la gestión municipal se busca que estas intervenciones tengan un impacto concreto en la vida cotidiana y permitan mejorar las condiciones de lugares que forman parte de la historia y de la identidad de distintos barrios.

Una agenda centrada en el espacio público

Las recorridas de Lanús estuvieron atravesadas por una misma idea: preservar lo que caracteriza a San Isidro y, al mismo tiempo, mejorar la infraestructura disponible para los vecinos.

Con la renovación de la pileta del Campo 5 y la recuperación de un kilómetro de costa, el Municipio avanza en una agenda que pone el foco en los espacios públicos, el río y los lugares de encuentro comunitario.