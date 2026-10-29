Lanús recorrió las obras que renovarán la Escuela Técnica N.º 3 de San Isidro

El Municipio de San Isidro avanza con la recuperación integral de la Escuela Técnica N.º 3, un establecimiento que sufrió un incendio en 2016 y que actualmente atraviesa una obra destinada a rehabilitar los sectores más dañados y mejorar las condiciones generales del edificio.

Los trabajos abarcan tanto las aulas que deben volver a utilizarse como aquellas que continuaron funcionando después del siniestro, pero que presentaban problemas previos, entre ellos filtraciones y deterioros en distintas instalaciones.

Lanús recorrió las obras

El intendente Ramón Lanús visitó el establecimiento y conversó con las autoridades de la escuela para conocer el estado de los trabajos.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó el alcance de la intervención y su impacto sobre la comunidad educativa.

“Esta obra va a beneficiar directamente a casi 600 estudiantes. Queremos que San Isidro sea el mejor lugar para vivir y para estudiar, y eso se demuestra con hechos concretos, cuidando la infraestructura pública y devolviéndole a la comunidad las aulas y talleres dignos que se merecen desde hace años”, sostuvo Lanús.

Ocho aulas ya fueron restauradas

Hasta el momento, se completó la recuperación de ocho aulas.

Las tareas incluyeron la renovación integral de las instalaciones eléctricas y pluviales.

También se repararon cielorrasos y se realizaron trabajos de pintura.

Refuerzos en los sectores afectados por el incendio

En los espacios que sufrieron mayores daños por el incendio se llevaron adelante refuerzos estructurales.

Estas tareas buscan garantizar condiciones adecuadas antes de volver a habilitar las aulas.

La intervención combina así la recuperación de los sectores afectados directamente por el siniestro con mejoras generales en el resto del establecimiento.

Nueva iluminación y aberturas

La obra incorporó además nuevos artefactos de iluminación.

El objetivo es garantizar condiciones adecuadas durante todos los turnos de cursada.

También se reemplazaron aberturas deterioradas y se instalaron mallas de seguridad.

Mejoras en cerramiento y aislamiento

Otra de las tareas realizadas fue la reposición de vidrios faltantes.

Asimismo, fueron reemplazados aquellos que se encontraban dañados.

Estas mejoras apuntan a optimizar el cerramiento de las aulas y mejorar su aislamiento.

Trabajos en otras 12 aulas

Las obras continúan actualmente en otros 12 espacios del establecimiento.

En cuatro aulas se ejecutan tareas de pintura y renovación de instalaciones eléctricas.

En otras tres, los trabajos están concentrados en los sistemas eléctricos y pluviales.

Renovación de cielorrasos

En las cinco aulas restantes se están desmontando los cielorrasos.

Una vez retirada la estructura existente, está prevista su renovación completa.

Las distintas intervenciones avanzan de manera simultánea para acelerar la recuperación de los espacios.

Dos aulas quedarán para la etapa final

Cuando se completen los trabajos actualmente en ejecución, quedarán únicamente dos aulas pendientes.

Con esas últimas intervenciones se completará la puesta en valor prevista para el establecimiento.

El objetivo es recuperar progresivamente todos los sectores incluidos dentro del plan de obra.