Benito Juárez prepara una agenda especial por el 159º aniversario del Partido

Benito Juárez se prepara para celebrar el 159º aniversario de la fundación del Partido con una agenda que reunirá actos protocolares, reconocimientos, desfile cívico-institucional, muestras, feria de artesanos, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos.

El intendente Julio César Marini mantuvo una reunión con funcionarios de su gabinete para ultimar detalles de las actividades, que se desarrollarán entre el viernes 30 y el sábado 31 de octubre.

Una agenda para compartir con la comunidad

La programación fue pensada con propuestas destinadas a distintos públicos y con participación de instituciones, escuelas, clubes, organismos y vecinos.

Las actividades combinarán homenajes, expresiones culturales y espacios de encuentro.

Uno de los principales objetivos será poner en valor la historia local y reconocer a quienes forman parte de la vida comunitaria.

Viernes 30: muestra institucional y reconocimientos

La agenda comenzará el viernes 30 a las 10 en Plaza Independencia.

Allí se realizará una muestra institucional por el 50º aniversario de la creación del Sistema de Concentración Rural.

La propuesta formará parte de las actividades conmemorativas previas al acto central del aniversario.

Distinciones a vecinos destacados

Ese mismo viernes, a las 19, la actividad continuará en el Centro Cultural Atilio Marinelli.

Allí se realizará la entrega de reconocimientos a vecinas y vecinos destacados por su trayectoria y aporte a la comunidad.

La ceremonia buscará poner en valor historias y recorridos vinculados con el desarrollo social, cultural y comunitario de Benito Juárez.

Música en el Centro Cultural

Durante la jornada también se presentará el Taller de Lenguaje Musical de la Dirección de Cultura.

La propuesta estará a cargo del profesor Nicolás Borges Tigri.

La actividad acompañará la entrega de reconocimientos y sumará una instancia artística dentro de la programación.

Sábado 31: actos protocolares

El sábado 31 comenzará con las actividades tradicionales del aniversario.

A las 9.30 se realizará el izamiento de banderas en Plaza Independencia.

Posteriormente se colocarán ofrendas florales en la Plazoleta Mariano Roldán.

Homenaje al fundador y a Benito Juárez

En ese espacio se encuentran los bustos del fundador del Partido y del prócer mexicano Benito Juárez.

La ceremonia formará parte de los actos protocolares previstos para recordar la historia y el origen del distrito.

Luego continuará la programación frente al Palacio Municipal.

Desfile Cívico-Institucional

A las 11 comenzará el Desfile Cívico-Institucional.

La actividad se desarrollará frente al Palacio Municipal.

Está prevista la participación de instituciones, organismos, clubes, escuelas y vecinos de todo el distrito.

Reconocimientos en el barrio Pachán

Por la tarde, a las 18, se realizará un nuevo acto.

El SUM del barrio Pachán recibirá el nombre de “María Isabel Di Paolo”.

También se presentará el cartel nomenclador de la calle “Leandro N. González”.

Música para cerrar la celebración

A partir de las 20 comenzarán los espectáculos artísticos en la esquina de Plaza Independencia.

Sobre el escenario se presentarán Diego al Sur, MNA, Alazanes, Vieja Minga y Los Carrizo.

La propuesta musical será uno de los cierres de la jornada aniversario.

Artesanos y patio gastronómico

Los festejos incluirán además puestos de artesanas y artesanos.

También funcionará un patio gastronómico para acompañar las actividades nocturnas.

De esta manera, la celebración combinará actos institucionales con propuestas recreativas y culturales abiertas a la comunidad.