Fassi: “Tenemos que organizarnos para dar las peleas que vienen”

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, participó en Lanús de un encuentro para recordar a Néstor Kirchner, a 16 años de su fallecimiento. Tras la actividad, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que llamó a la organización política y expresó su acompañamiento a Cristina Fernández de Kirchner.

Fassi señaló que se reunió con Máximo Kirchner, intendentes, intendentas y compañeros para conmemorar el aniversario. Al referirse al legado de Néstor, destacó los valores que, a su entender, deben orientar la actividad política.

“Néstor nos enseñó que la política es responsabilidad, compromiso y amor por el pueblo”, sostuvo la jefa comunal.

Su mensaje vinculó ese recuerdo con una convocatoria a sostener esas convicciones ante los desafíos políticos. “Con esas convicciones tenemos que organizarnos para dar las peleas que vienen”, expresó.

La intendenta cerró la publicación con un llamado a “abrazar a nuestra compañera”, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, cuya cuenta etiquetó en el posteo.