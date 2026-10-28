La Municipalidad de Necochea avanza en dos líneas de trabajo vinculadas con infraestructura y prevención. Por un lado, continúa ejecutando nuevas intervenciones en la red cloacal de Necochea y Quequén. Por otro, trabaja en la elaboración de un Plan de Acción Local ante posibles emergencias climáticas.

Ambas iniciativas apuntan a fortalecer servicios básicos y mejorar la capacidad de respuesta del distrito frente a necesidades cotidianas y situaciones de mayor complejidad.

Nuevas obras cloacales en Quequén

Una de las intervenciones se desarrolla sobre la calle 513, entre 528 y 530, de Quequén.

En ese sector se lleva adelante la colocación de cañería cloacal de 160 milímetros de diámetro.

La obra busca ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria en una zona que requiere mayor capacidad de servicio.

Trabajos también en Necochea

En paralelo, personal municipal realiza tareas sobre la calle 40, entre 127 y 129, de Necochea.

Las intervenciones forman parte de una misma estrategia orientada a fortalecer la red cloacal en distintos puntos del distrito.

El objetivo es avanzar sobre necesidades concretas de los barrios y mejorar las condiciones sanitarias.

Recursos propios para las obras

Los trabajos son ejecutados con maquinaria municipal y personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales.

La utilización de recursos propios permite sostener intervenciones en distintos sectores y agilizar respuestas.

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de obras son fundamentales aunque muchas veces no resulten visibles.

Infraestructura que impacta en la vida cotidiana

Las cloacas forman parte de los servicios básicos que inciden directamente sobre la calidad de vida.

La mejora de la red permite acompañar el crecimiento urbano y generar mejores condiciones sanitarias.

La gestión local sostiene que este tipo de intervenciones deben mantenerse como prioridad en la planificación urbana.

Un plan ante posibles emergencias climáticas

En otro orden, el Municipio comenzó a trabajar en un Plan de Acción Local ante Situaciones de Emergencias Climáticas.

La iniciativa busca anticiparse a posibles eventos meteorológicos adversos y mejorar la coordinación entre distintas áreas.

El intendente Arturo Rojas encabezó una reunión en el Centro Operativo de Monitoreo Municipal para delinear los principales ejes de trabajo.

Prevención frente a El Niño

La planificación contempla especialmente la posibilidad de escenarios vinculados con el fenómeno de El Niño.

El objetivo es que el distrito pueda anticipar medidas antes de que se produzcan situaciones de emergencia.

La estrategia busca reforzar tanto la preparación previa como la capacidad de respuesta inmediata.

Inundaciones, tormentas y fuertes vientos

El plan incluirá acciones frente a distintos tipos de fenómenos.

Entre ellos se contemplan inundaciones, lluvias intensas, tormentas severas y episodios de fuertes vientos.

La intención es definir protocolos y responsabilidades para cada etapa de una eventual emergencia.

Alcance en todo el distrito

La planificación no se limitará al núcleo urbano.

El esquema tendrá alcance sobre Necochea, Quequén y las localidades del interior.

Esto permitirá ordenar una respuesta integral y evitar que cada sector actúe de manera aislada.

Prevención, respuesta y recuperación

El plan se organizará sobre cuatro grandes momentos: prevención, preparación, respuesta y recuperación.

Cada etapa tendrá medidas específicas y participación de distintas áreas municipales.

La intención es que la coordinación previa permita reducir tiempos y mejorar la eficiencia frente a escenarios críticos.