La Municipalidad de Trenque Lauquen continúa avanzando con la construcción de viviendas por Círculo Cerrado en la localidad de 30 de Agosto, una obra que se ejecuta con fondos municipales en el sector de Amantegui.

El intendente Francisco Recoulat recorrió los trabajos junto al director del Ente Descentralizado de 30 de Agosto, Omar Sánchez, y observó el progreso de las distintas etapas de construcción.

Los techos ya están colocados

Las obras presentan un avance importante.

En esta etapa ya se completó la colocación de los techos en cada una de las viviendas.

También finalizaron los revoques hidrófugos interiores y exteriores, destinados a proteger las estructuras frente a la humedad.

Avanzan las instalaciones

En paralelo, continúan las tareas correspondientes a las redes internas.

Actualmente se trabaja en la distribución de las instalaciones eléctricas, de agua y de gas.

Estas intervenciones permitirán dejar preparada cada unidad para avanzar luego con las terminaciones.

Revoque fino y yeso

Los trabajos incluyen también la aplicación de revoque fino y yeso.

Esta etapa forma parte de la terminación interior de las viviendas y marca un nuevo avance dentro del proceso constructivo.

A medida que se completan estos trabajos, las unidades comienzan a ingresar en una fase más cercana a las terminaciones.

Preparadas para cielorrasos y aberturas

Las viviendas ya cuentan además con la estructura necesaria para la futura colocación de los cielorrasos.

También están instalados los premarcos donde posteriormente se colocarán puertas y ventanas.

El avance simultáneo de estas tareas permite continuar con distintas etapas sin interrumpir el ritmo general de la obra.

Cómo serán las viviendas

Cada unidad contará con cocina-comedor integrada, dos dormitorios y un baño completo.

El diseño busca cubrir las necesidades básicas de las familias adjudicatarias con espacios funcionales.

El proyecto contempla además toda la infraestructura necesaria para integrar las viviendas al entorno urbano.

Servicios incluidos en el proyecto

Las unidades contarán con agua por red, cloacas y tendido eléctrico.

También está previsto el cordón cuneta.

De esta manera, la obra no se limita a la construcción de las casas, sino que contempla los servicios necesarios para su funcionamiento.

Una obra financiada por el Municipio

El proyecto de Círculo Cerrado se ejecuta con recursos municipales.

La modalidad permite avanzar con nuevas soluciones habitacionales a partir de un esquema administrado por la comuna.

Desde el Municipio destacaron la continuidad de los trabajos y el avance alcanzado en esta etapa.