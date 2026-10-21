Recoulat recorrió las obras que transformarán el Polideportivo Municipal

La obra se ejecuta por etapas con fondos municipales e incluye un nuevo acceso por avenida Paul Harris, sectores de estacionamiento, iluminación LED y cuatro nuevas canchas de fútbol.
Municipales21 de octubre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

La Municipalidad de Trenque Lauquen continúa avanzando con las obras de ampliación y mejora del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo, un proyecto que busca sumar nuevos espacios, ordenar la circulación interna y ampliar las posibilidades de uso deportivo y recreativo.

El intendente Francisco Recoulat recorrió los trabajos junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, Manuel Silva Muñoz; el director de Obras Públicas, César Fracchia; y el director de Servicios Públicos, Eloy Giménez.

La intervención se ejecuta con recursos municipales y está organizada en distintas etapas.

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Un nuevo acceso por avenida Paul Harris

Uno de los puntos principales del proyecto es la construcción de un nuevo ingreso secundario sobre avenida Paul Harris.

La obra ya presenta un avance importante e incluirá portones, una garita de control y un arco de estructura metálica con la identificación del Polideportivo.

Además, el acceso contará con una superficie de hormigón para mejorar la circulación vehicular.

Más orden para entrar y salir del predio

El proyecto contempla también un nuevo esquema de ingreso y egreso de vehículos.

La intención es ordenar el movimiento dentro del Polideportivo y evitar cruces o situaciones que puedan generar demoras.

La reorganización de los accesos forma parte de una intervención más amplia sobre toda la dinámica interna del predio.

Nuevos espacios de estacionamiento

Otra de las mejoras previstas es la construcción de nuevos sectores de estacionamiento.

El diseño combinará espacios bajo la arboleda ya existente con nuevas plantaciones para generar zonas de sombra.

También se proyecta una rambla central que permita ordenar mejor la circulación de vehículos y peatones.

Iluminación LED para el uso nocturno

Los nuevos sectores contarán con iluminación de tecnología LED.

La incorporación permitirá utilizar los espacios de estacionamiento y circulación también durante la noche.

La obra apunta a mejorar tanto la funcionalidad como las condiciones de seguridad dentro del Polideportivo.

Cuatro nuevas canchas de fútbol

Esta tercera etapa incluye además la construcción de cuatro nuevas canchas de fútbol.

Serán de mayores dimensiones que las existentes y permitirán rotar el uso de los actuales campos de juego.

La incorporación busca ampliar la capacidad deportiva del predio y reducir el desgaste sobre las canchas que ya se encuentran en funcionamiento.

Movimiento de suelo y nivelación

Los trabajos de esta etapa ya comenzaron con tareas de movimiento de suelo, relleno y nivelación.

También se inició el trazado de las nuevas calles internas.

Estas intervenciones preparan el terreno para avanzar luego con las canchas, estacionamientos y el nuevo esquema de circulación.

Reordenamiento de columnas y postes

En paralelo, personal del área de Alumbrado Público trabaja en el desmantelamiento de columnas y postes que quedaron fuera de uso.

Aquellos que continúan siendo necesarios serán reubicados.

La tarea permitirá adaptar toda la infraestructura existente a la nueva organización del predio.

Un nuevo espacio gastronómico

Dentro de las etapas ya finalizadas se encuentra la construcción de un espacio destinado a servicios gastronómicos.

El sector cuenta con cocina y áreas preparadas para la atención al público.

La intención es brindar un servicio complementario a quienes concurren al Polideportivo para realizar actividades deportivas o recreativas.

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