El conflicto docente bonaerense se amplía: el rechazo salarial llega al frente gremial en plena semana de paros

Protesta de docentes de la FEB en Chacabuco.

La paritaria docente bonaerense sumó este martes 20 de octubre un nuevo foco de conflicto. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó el incremento del 6% ofrecido por el gobierno de Axel Kicillof y anunció 48 horas de paro, pese a que los otros cuatro sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaron la propuesta. La decisión deja al Ejecutivo con un acuerdo salarial mayoritario, pero sin consenso entre las organizaciones que negocian en representación de los trabajadores de la educación.

El primer día de huelga de la FEB será el jueves 22 de octubre en toda la provincia de Buenos Aires. Las 24 horas restantes se cumplirán en otra fecha, todavía sin definir. El anuncio se suma a las protestas convocadas para esta semana por sectores que rechazaron el ofrecimiento oficial, con impacto en escuelas donde sus docentes adhieran a las medidas.

🗓️ 22 de octubre 🔴 LA FEB CONVOCA A PARO PROVINCIAL 🔴 En rechazo a la propuesta salarial https://t.co/B3uvoxPKwq — FEB (@LaFEB) October 20, 2026

La FEB rechaza el aumento y se diferencia del frente docente

La FEB resolvió su posición en un Congreso Extraordinario realizado en La Plata, después de consultar a sus afiliados en los distritos bonaerenses. Los congresales, por amplia mayoría, consideraron insuficiente el aumento y respaldaron una medida de fuerza que vuelve a colocar la recomposición salarial entre los principales reclamos del sector.

La entidad, presidida por Liliana Olivera, sostuvo que la oferta “no frena el deterioro del poder adquisitivo de los docentes”. La dirigente había anticipado que la decisión quedaría en manos de las bases, luego de recibir los mandatos de las organizaciones distritales. El rechazo no surgió de una negociación paralela: la FEB participó de la misma mesa paritaria que los sindicatos que terminaron aprobando el acuerdo.

Su posición tiene relevancia por tratarse de uno de los gremios de mayor representación dentro del FUDB. Sin embargo, la decisión no implica una ruptura formal del frente ni la convocatoria a un paro conjunto de sus cinco integrantes. Marca una diferencia sobre la suficiencia de la mejora salarial y sobre la respuesta sindical que corresponde adoptar frente a la situación de los ingresos.

Docentes en el congreso de la FEB.

El acuerdo del 6% y las condiciones que aceptaron los otros gremios

La propuesta que presentó la Provincia el viernes 16 de octubre establece un 6% de incremento dividido en dos tramos: 3% correspondiente a octubre y otro 3% a noviembre. Ambos porcentajes se calculan sobre el salario de septiembre, por lo que no se trata de aumentos acumulativos. El segundo tramo no se calcula sobre los haberes incrementados del mes anterior.

Los plenarios de SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP aprobaron el ofrecimiento durante el fin de semana. El Gobierno pudo así avanzar con las liquidaciones antes del cierre del sistema: el primer aumento se reflejará en los salarios de octubre, que se cobran en noviembre, y el segundo llegará con los haberes correspondientes a noviembre. El entendimiento también contempla una reapertura de las negociaciones en diciembre.

Según las escalas salariales difundidas tras el acuerdo, un maestro de grado sin antigüedad cobraría alrededor de $945.980 en octubre y $973.522 en noviembre. Los valores varían según el cargo, la carga horaria y los años de servicio. Para los sectores que rechazaron la propuesta, el problema central no se agota en el monto nominal del nuevo haber, sino en cuánto poder de compra recuperan los salarios.

La negociación incluyó compromisos sobre condiciones de trabajo. Los cuatro sindicatos que avalaron el acta destacaron la implementación del Boletín Digital en primaria y secundaria, modificaciones al Régimen Académico de secundaria, avances en el Convenio Colectivo de Trabajo y la ampliación de las licencias parentales. También se planteó reducir tareas administrativas que recaen sobre docentes y equipos escolares.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió el acuerdo alcanzado con la mayoría de los gremios y señaló que se concretó en una situación financiera compleja para la Provincia. La administración de Kicillof atribuye parte de esas dificultades a la caída de la recaudación y a la reducción de transferencias nacionales. El Ejecutivo también cerró una recomposición del 6% con sindicatos estatales comprendidos en la Ley 10.430.

Una semana de paros y protestas en las escuelas bonaerenses

La decisión de la FEB llegó cuando otras organizaciones ya habían dispuesto protestas. La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por Claudio Vigne, convocó a un paro este martes 20 de octubre y programó una olla popular para el miércoles 21, a las 10, frente a la Gobernación en La Plata. El sector cuestiona tanto el porcentaje como la composición del incremento en distintos conceptos del recibo salarial.

Por su parte, la oposición Multicolor de SUTEBA anunció una huelga para el miércoles 21 y una movilización a La Plata el jueves 22, además de acciones posteriores. La convocatoria corresponde a agrupaciones y seccionales opositoras a la conducción provincial del sindicato, que sí aprobó el acuerdo.

Entre los reclamos de esos sectores aparecen una actualización más amplia de los salarios, mecanismos para evitar nuevas pérdidas frente a la inflación y mayor participación de las escuelas en las decisiones paritarias. La Multicolor también sumó planteos por descuentos de huelga, prestaciones del IOMA, condiciones de trabajo y recursos para comedores escolares. Se trata de demandas que exceden el ofrecimiento puntual de octubre y noviembre.

La coincidencia de medidas de distintas organizaciones podría alterar el dictado de clases durante varios días de esta semana, aunque la adhesión dependerá de la presencia de docentes convocados en cada establecimiento. El paro de la FEB tendrá alcance provincial como convocatoria gremial, pero no implica una suspensión general de clases dispuesta por las autoridades educativas.

La posición de la FEB cambia el escenario que se había configurado tras la aceptación de los otros cuatro gremios. El Gobierno conserva el respaldo necesario para implementar la mejora acordada, mientras uno de los integrantes centrales del frente docente la considera insuficiente y organiza una huelga. Esa diferencia limita la posibilidad de presentar la negociación como un cierre del conflicto con todo el sector.

Por ahora, la reapertura salarial está prevista para diciembre y no se anunció una nueva convocatoria anticipada a partir del rechazo. La FEB deberá fijar además cuándo realizará la segunda jornada del paro de 48 horas. El Gobierno afrontará las protestas mientras pone en marcha el aumento comprometido con las organizaciones que lo aceptaron.

Así, la discusión entra en una etapa con dos situaciones simultáneas: una recomposición del 6% que comenzará a pagarse según el cronograma acordado y un reclamo salarial que mantiene abiertos varios frentes de protesta. La primera fecha concreta será el jueves 22, cuando la FEB llevará a las escuelas la decisión adoptada por sus afiliados.