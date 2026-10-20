El conflicto docente bonaerense se amplía: el rechazo salarial llega al frente gremial en plena semana de paros

La FEB rechazó el aumento del 6% acordado por SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP, y convocó a una huelga de 48 horas. La decisión se suma a las protestas de sectores disidentes, profundiza las diferencias sindicales y abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Kicillof.
Política20 de octubre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana
Protesta de docentes de la FEB en Chacabuco.
Protesta de docentes de la FEB en Chacabuco.

La paritaria docente bonaerense sumó este martes 20 de octubre un nuevo foco de conflicto. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó el incremento del 6% ofrecido por el gobierno de Axel Kicillof y anunció 48 horas de paro, pese a que los otros cuatro sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaron la propuesta. La decisión deja al Ejecutivo con un acuerdo salarial mayoritario, pero sin consenso entre las organizaciones que negocian en representación de los trabajadores de la educación.

El primer día de huelga de la FEB será el jueves 22 de octubre en toda la provincia de Buenos Aires. Las 24 horas restantes se cumplirán en otra fecha, todavía sin definir. El anuncio se suma a las protestas convocadas para esta semana por sectores que rechazaron el ofrecimiento oficial, con impacto en escuelas donde sus docentes adhieran a las medidas.

La FEB rechaza el aumento y se diferencia del frente docente

La FEB resolvió su posición en un Congreso Extraordinario realizado en La Plata, después de consultar a sus afiliados en los distritos bonaerenses. Los congresales, por amplia mayoría, consideraron insuficiente el aumento y respaldaron una medida de fuerza que vuelve a colocar la recomposición salarial entre los principales reclamos del sector.

La entidad, presidida por Liliana Olivera, sostuvo que la oferta “no frena el deterioro del poder adquisitivo de los docentes”. La dirigente había anticipado que la decisión quedaría en manos de las bases, luego de recibir los mandatos de las organizaciones distritales. El rechazo no surgió de una negociación paralela: la FEB participó de la misma mesa paritaria que los sindicatos que terminaron aprobando el acuerdo.

Su posición tiene relevancia por tratarse de uno de los gremios de mayor representación dentro del FUDB. Sin embargo, la decisión no implica una ruptura formal del frente ni la convocatoria a un paro conjunto de sus cinco integrantes. Marca una diferencia sobre la suficiencia de la mejora salarial y sobre la respuesta sindical que corresponde adoptar frente a la situación de los ingresos.

Docentes en el congreso de la FEB.
Docentes en el congreso de la FEB.

El acuerdo del 6% y las condiciones que aceptaron los otros gremios

La propuesta que presentó la Provincia el viernes 16 de octubre establece un 6% de incremento dividido en dos tramos: 3% correspondiente a octubre y otro 3% a noviembre. Ambos porcentajes se calculan sobre el salario de septiembre, por lo que no se trata de aumentos acumulativos. El segundo tramo no se calcula sobre los haberes incrementados del mes anterior.

Los plenarios de SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP aprobaron el ofrecimiento durante el fin de semana. El Gobierno pudo así avanzar con las liquidaciones antes del cierre del sistema: el primer aumento se reflejará en los salarios de octubre, que se cobran en noviembre, y el segundo llegará con los haberes correspondientes a noviembre. El entendimiento también contempla una reapertura de las negociaciones en diciembre.

Según las escalas salariales difundidas tras el acuerdo, un maestro de grado sin antigüedad cobraría alrededor de $945.980 en octubre y $973.522 en noviembre. Los valores varían según el cargo, la carga horaria y los años de servicio. Para los sectores que rechazaron la propuesta, el problema central no se agota en el monto nominal del nuevo haber, sino en cuánto poder de compra recuperan los salarios.

Celulares en cárcelesDe las aulas a las cárceles: el PRO reclama a Kicillof un sistema para controlar celulares

La negociación incluyó compromisos sobre condiciones de trabajo. Los cuatro sindicatos que avalaron el acta destacaron la implementación del Boletín Digital en primaria y secundaria, modificaciones al Régimen Académico de secundaria, avances en el Convenio Colectivo de Trabajo y la ampliación de las licencias parentales. También se planteó reducir tareas administrativas que recaen sobre docentes y equipos escolares.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió el acuerdo alcanzado con la mayoría de los gremios y señaló que se concretó en una situación financiera compleja para la Provincia. La administración de Kicillof atribuye parte de esas dificultades a la caída de la recaudación y a la reducción de transferencias nacionales. El Ejecutivo también cerró una recomposición del 6% con sindicatos estatales comprendidos en la Ley 10.430.

Una semana de paros y protestas en las escuelas bonaerenses

La decisión de la FEB llegó cuando otras organizaciones ya habían dispuesto protestas. La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por Claudio Vigne, convocó a un paro este martes 20 de octubre y programó una olla popular para el miércoles 21, a las 10, frente a la Gobernación en La Plata. El sector cuestiona tanto el porcentaje como la composición del incremento en distintos conceptos del recibo salarial.

Por su parte, la oposición Multicolor de SUTEBA anunció una huelga para el miércoles 21 y una movilización a La Plata el jueves 22, además de acciones posteriores. La convocatoria corresponde a agrupaciones y seccionales opositoras a la conducción provincial del sindicato, que sí aprobó el acuerdo.

Entre los reclamos de esos sectores aparecen una actualización más amplia de los salarios, mecanismos para evitar nuevas pérdidas frente a la inflación y mayor participación de las escuelas en las decisiones paritarias. La Multicolor también sumó planteos por descuentos de huelga, prestaciones del IOMA, condiciones de trabajo y recursos para comedores escolares. Se trata de demandas que exceden el ofrecimiento puntual de octubre y noviembre.

La coincidencia de medidas de distintas organizaciones podría alterar el dictado de clases durante varios días de esta semana, aunque la adhesión dependerá de la presencia de docentes convocados en cada establecimiento. El paro de la FEB tendrá alcance provincial como convocatoria gremial, pero no implica una suspensión general de clases dispuesta por las autoridades educativas.

Sebastián Ianantuony, intendente de General Alvarado (BA)Entrevista GLP. Ianantuony advierte que los indicadores de la temporada en Miramar siguen lejos de años anteriores y “no conforman a ningún prestador turístico”

La posición de la FEB cambia el escenario que se había configurado tras la aceptación de los otros cuatro gremios. El Gobierno conserva el respaldo necesario para implementar la mejora acordada, mientras uno de los integrantes centrales del frente docente la considera insuficiente y organiza una huelga. Esa diferencia limita la posibilidad de presentar la negociación como un cierre del conflicto con todo el sector.

Por ahora, la reapertura salarial está prevista para diciembre y no se anunció una nueva convocatoria anticipada a partir del rechazo. La FEB deberá fijar además cuándo realizará la segunda jornada del paro de 48 horas. El Gobierno afrontará las protestas mientras pone en marcha el aumento comprometido con las organizaciones que lo aceptaron.

Así, la discusión entra en una etapa con dos situaciones simultáneas: una recomposición del 6% que comenzará a pagarse según el cronograma acordado y un reclamo salarial que mantiene abiertos varios frentes de protesta. La primera fecha concreta será el jueves 22, cuando la FEB llevará a las escuelas la decisión adoptada por sus afiliados.

¿Cree que Cristina Kirchner debería participar del armado electoral de 2027?

Si

No

Te puede interesar
Judiciales bonaerenses

Salarios en caída y más de 3.200 puestos sin cubrir: los números detrás del reclamo de los judiciales a Kicillof

Mariana Portilla
Política20 de octubre de 2026
La AJB presentó una propuesta de $3,69 billones para el Presupuesto 2027, con una recomposición adicional del 20%, ampliación de la planta de personal y mayores recursos para infraestructura. El gremio busca recuperar la participación histórica del Poder Judicial en las cuentas provinciales y exige avanzar con una ley de paritarias y autonomía financiera.
Programa Remediar.

El recorte de Milei al Remediar cruza a intendentes de distintos partidos: medicamentos, fondos y una advertencia común desde los municipios

Mariana Portilla
Política20 de octubre de 2026
Jefes comunales del peronismo y del radicalismo cuestionaron la reducción de la provisión nacional y alertaron por el impacto sobre los centros de salud. Tigre denunció una fuerte caída en la entrega de botiquines, mientras Rauch y Castelli advirtieron que las comunas deberán afrontar nuevas demandas sin recursos adicionales.
Cristina Kirchner.

La ONU comenzó a sesionar y crece la expectativa por Cristina Kirchner: qué puede pasar con su condena y una candidatura en 2027

Juan Manuel Villarreal
Política20 de octubre de 2026
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas inició sus reuniones en Ginebra y permanecerá en sesión hasta el 6 de noviembre. La defensa de la expresidenta reclama medidas contra su inhabilitación perpetua, aunque no hay una fecha confirmada para tratar el caso. La expectativa judicial coincide con nuevos movimientos políticos de Sergio Massa y las discusiones internas del peronismo rumbo a 2027.
Sebastián Pareja junto a concejales de LLA

En plena sangría libertaria, Pareja mostró músculo político pero no cerró las heridas: radiografía de una cumbre atravesada por fugas, internas y reclamos de disciplina

Mariana Portilla
Política20 de octubre de 2026
El titular bonaerense de La Libertad Avanza reunió a más de 400 concejales en Avellaneda, exigió unidad y fijó una agenda legislativa contra las tasas municipales. Las rupturas de bloques en distintos distritos, la disputa con Las Fuerzas del Cielo y las negociaciones pendientes con el PRO exponen las dificultades para ordenar el armado territorial.
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL