Magario cruzó a Milei por la falta de ingresos: “Vive en una realidad paralela”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, volvió a cuestionar con dureza al presidente Javier Milei por la situación económica de los hogares y apuntó especialmente contra sus recientes declaraciones sobre las personas que aseguran no llegar con dinero a fin de mes.

“Está claro: Milei vive en una realidad paralela y encima se burla de los argentinos que sufren por su plan económico calamitoso”, expresó Magario, quien vinculó sus críticas con los últimos datos sobre duración de los ingresos y endeudamiento familiar.

Dos de cada tres, sin dinero antes de fin de mes

El planteo de la vicegobernadora tomó como referencia un relevamiento de septiembre de Zentrix Consultora, según el cual el 65,3% de los encuestados afirmó que sus ingresos se agotan a más tardar el día 20. Entre las personas menores de 40 años, la proporción asciende al 72%.

El estudio, realizado sobre 1.438 casos de distintas jurisdicciones del país, también señaló que el 56,2% de los consultados tomó deuda durante los seis meses anteriores.

“Dos de cada tres argentinos se quedan sin ingresos, a más tardar, el día 20 del mes. ¿Qué hacen después de ese día?”, planteó Magario.

El endeudamiento, en el centro de la crítica

La dirigente bonaerense sostuvo que muchas familias recurren al crédito para afrontar sus gastos cotidianos una vez agotados sus ingresos.

“Recurren al endeudamiento para poder comer”, afirmó.

De acuerdo con el relevamiento de Zentrix, entre quienes se endeudaron, el 55,1% destinó esos recursos a cubrir gastos básicos como alimentos y salud, mientras que otro 21,3% los utilizó para afrontar tarifas y servicios. Apenas el 11,8% declaró haberse endeudado para adquirir bienes durables.

La respuesta a los dichos de Milei

Las declaraciones de Magario se produjeron después de que Milei cuestionara públicamente la idea de que parte de la población no llega a fin de mes.

Durante una exposición, el Presidente ironizó sobre quienes agotan sus ingresos antes de terminar el mes y preguntó cómo podrían vivir durante diez días “sin comer ni beber”. También rechazó ese diagnóstico y lo vinculó con críticas políticas contra su gestión.

Esas expresiones generaron respuestas de distintos dirigentes opositores, entre ellos Magario.

“Este modelo de ajuste no apunta a la casta”

La vicegobernadora trasladó la discusión al impacto que, según su análisis, tiene la política económica sobre los hogares.

“Queda claro que este modelo de ajuste no apunta a la casta: golpea a las familias trabajadoras argentinas”, sostuvo.

De esta manera, Magario buscó contraponer el discurso económico del Gobierno nacional con los datos sobre endeudamiento y duración de los ingresos familiares.

Más deuda para afrontar gastos básicos

El Monitor de Opinión Pública también mostró que el uso del crédito está cada vez más vinculado con necesidades corrientes y no solamente con consumos de largo plazo.

Más de la mitad de quienes habían tomado deuda declaró haberla utilizado para alimentos y salud, mientras que una proporción importante la destinó a servicios y tarifas.

El relevamiento también indicó que el 81,8% de los encuestados consideró que la evolución de sus ingresos estaba por debajo de la inflación.

“Este modelo no da para más”

Magario cerró su mensaje con una nueva crítica al rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional.

“Este modelo no da para más”, expresó.

La vicegobernadora bonaerense volvió así a poner el foco en el poder adquisitivo, el endeudamiento y las dificultades de los hogares para cubrir los gastos durante todo el mes, en medio de la polémica generada por las declaraciones presidenciales.