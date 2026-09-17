Magario: “La universidad pública es una herramienta imprescindible para el desarrollo”

La vicegobernadora recibió al rector de la UNLP, Fernando Tauber, y luego participó de las actividades por los 50 años de la Noche de los Lápices.
Política17 de septiembre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, desarrolló una agenda atravesada por la educación pública y la participación juvenil, con una reunión junto al rector de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, y su presencia en las actividades por los 50 años de la Noche de los Lápices.

En ambos casos, Magario puso el foco en la necesidad de sostener las oportunidades educativas y fortalecer el vínculo con estudiantes y comunidades académicas.

El aniversario de la Noche de los Lápices se conmemoró este 16 de septiembre con distintas actividades en la provincia de Buenos Aires, al cumplirse medio siglo de aquellos hechos.

Magario TauberMagario kicillof

Reunión con el rector de la UNLP

Magario recibió en el Senado bonaerense a Fernando Tauber, rector de la Universidad Nacional de La Plata.

Según señaló, el encuentro estuvo destinado a conversar sobre los desafíos educativos y sobre la necesidad de trabajar de manera articulada con las autoridades y la comunidad universitaria.

“La universidad pública es una herramienta imprescindible para el desarrollo y el futuro de nuestro pueblo”, afirmó la vicegobernadora.

“Ampliar oportunidades para las y los bonaerenses”

Magario planteó que el trabajo conjunto debe orientarse a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en la educación superior.

“Debemos seguir trabajando de manera articulada junto a las autoridades y toda la comunidad educativa para mejorar las condiciones y ampliar oportunidades para las y los bonaerenses”, sostuvo.

La reunión con Tauber se inscribe en una agenda de articulación entre la Legislatura bonaerense y la UNLP. El Senado provincial también registró públicamente un encuentro reciente entre ambos.

La universidad pública como eje

Para Magario, la educación superior cumple un rol que excede la formación académica.

La vicegobernadora la vinculó directamente con las posibilidades de desarrollo de la Provincia y con la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.

Su planteo estuvo centrado en sostener el trabajo con las instituciones universitarias y sus comunidades.

A 50 años de la Noche de los Lápices

En otro de sus posteos, Magario se refirió a la conmemoración del 50° aniversario de la Noche de los Lápices.

La fecha fue recordada con movilizaciones y actividades en La Plata y otros puntos de la Provincia. El Senado bonaerense también publicó una conmemoración oficial por el aniversario.

Magario señaló que participó junto a estudiantes secundarios para homenajear a los jóvenes perseguidos durante la última dictadura.

“Lucharon colectivamente por los derechos estudiantiles”

“A 50 años de la Noche de los Lápices, marchamos junto a estudiantes secundarios para recordar a aquellos jóvenes que lucharon colectivamente por los derechos estudiantiles y una sociedad más justa”, expresó.

La vicegobernadora vinculó aquella memoria con la participación actual de las nuevas generaciones.

La participación de los jóvenes

Uno de los aspectos que Magario destacó especialmente fue la presencia estudiantil.

“El entusiasmo de tantas chicas y chicos por participar de los momentos que marcan nuestra historia nos llena de esperanza, orgullo”, sostuvo.

Las actividades oficiales por el 50° aniversario también registraron una fuerte presencia de estudiantes secundarios y universitarios.

Críticas al Gobierno nacional

Magario aprovechó además la conmemoración para cuestionar al Gobierno nacional.

En su publicación habló de un “modelo económico del abandono y el sálvese quien pueda” y planteó que la organización juvenil debe ser una respuesta frente a ese escenario.

Se trata de una caracterización política realizada por la vicegobernadora sobre la gestión nacional.

Memoria y presente

El mensaje de Magario buscó conectar la conmemoración histórica con debates actuales.

Desde su perspectiva, la defensa de los derechos estudiantiles y de la educación pública mantiene vigencia en el presente.

Ese enfoque estuvo también presente en distintas actividades provinciales realizadas por los 50 años de la Noche de los Lápices.

“Los lápices siguen escribiendo”

Magario cerró su publicación retomando una de las consignas históricamente asociadas a la fecha.

“Hoy y siempre ¡Los lápices siguen escribiendo!”, expresó.

La frase sintetizó el tono de un mensaje centrado en memoria, participación y protagonismo juvenil.

¿Cree que el peronismo llegará unido a las elecciones presidenciales de 2027?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Ricardo Quintela junto a Andrés Larroque

MDF, gobernadores y 2027: qué hay detrás del acercamiento con Ricardo Quintela

Mariana Portilla
Política18 de septiembre de 2026
El ministro bonaerense Andrés Larroque se reunió con el gobernador de La Rioja en la previa del primer Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro. Coincidieron en una agenda contra el rumbo nacional y en la necesidad de ampliar la construcción política. El encuentro se suma a una secuencia de contactos que busca llevar el armado de Axel Kicillof más allá de Buenos Aires.
Katopodis, Kicillof y Barenghi inauguran obras en Bragado

Del Salado a las rutas: la Provincia arma su mapa de obras a diez años frente al freno nacional

Pamela Orellana
Política18 de septiembre de 2026
Con Katopodis al frente, el gobierno bonaerense recorre ocho regiones para definir prioridades en corredores viales, energía, logística y manejo hídrico, con la mira puesta en el Presupuesto 2027. La Provincia también evalúa asumir proyectos discontinuados por Nación y convertir las demandas territoriales en una cartera estratégica para la producción y el desarrollo.
Lo más visto
Empresas de fundación

Argentina tiene 31.342 empresas menos que en noviembre de 2023

Juan Manuel Villarreal
Argentina18 de septiembre de 2026
El Monitor mensual de Fundar registró 481.015 empresas empleadoras en junio de 2026, una caída del 6,1% frente al último mes previo a la asunción de Javier Milei. La serie acumula 17 retrocesos mensuales y 28 bajas interanuales consecutivas.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL