Magario: “La universidad pública es una herramienta imprescindible para el desarrollo”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, desarrolló una agenda atravesada por la educación pública y la participación juvenil, con una reunión junto al rector de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, y su presencia en las actividades por los 50 años de la Noche de los Lápices.

En ambos casos, Magario puso el foco en la necesidad de sostener las oportunidades educativas y fortalecer el vínculo con estudiantes y comunidades académicas.

El aniversario de la Noche de los Lápices se conmemoró este 16 de septiembre con distintas actividades en la provincia de Buenos Aires, al cumplirse medio siglo de aquellos hechos.

Reunión con el rector de la UNLP

Magario recibió en el Senado bonaerense a Fernando Tauber, rector de la Universidad Nacional de La Plata.

Según señaló, el encuentro estuvo destinado a conversar sobre los desafíos educativos y sobre la necesidad de trabajar de manera articulada con las autoridades y la comunidad universitaria.

“La universidad pública es una herramienta imprescindible para el desarrollo y el futuro de nuestro pueblo”, afirmó la vicegobernadora.

“Ampliar oportunidades para las y los bonaerenses”

Magario planteó que el trabajo conjunto debe orientarse a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en la educación superior.

“Debemos seguir trabajando de manera articulada junto a las autoridades y toda la comunidad educativa para mejorar las condiciones y ampliar oportunidades para las y los bonaerenses”, sostuvo.

La reunión con Tauber se inscribe en una agenda de articulación entre la Legislatura bonaerense y la UNLP. El Senado provincial también registró públicamente un encuentro reciente entre ambos.

La universidad pública como eje

Para Magario, la educación superior cumple un rol que excede la formación académica.

La vicegobernadora la vinculó directamente con las posibilidades de desarrollo de la Provincia y con la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.

Su planteo estuvo centrado en sostener el trabajo con las instituciones universitarias y sus comunidades.

A 50 años de la Noche de los Lápices

En otro de sus posteos, Magario se refirió a la conmemoración del 50° aniversario de la Noche de los Lápices.

La fecha fue recordada con movilizaciones y actividades en La Plata y otros puntos de la Provincia. El Senado bonaerense también publicó una conmemoración oficial por el aniversario.

Magario señaló que participó junto a estudiantes secundarios para homenajear a los jóvenes perseguidos durante la última dictadura.

“Lucharon colectivamente por los derechos estudiantiles”

“A 50 años de la Noche de los Lápices, marchamos junto a estudiantes secundarios para recordar a aquellos jóvenes que lucharon colectivamente por los derechos estudiantiles y una sociedad más justa”, expresó.

La vicegobernadora vinculó aquella memoria con la participación actual de las nuevas generaciones.

La participación de los jóvenes

Uno de los aspectos que Magario destacó especialmente fue la presencia estudiantil.

“El entusiasmo de tantas chicas y chicos por participar de los momentos que marcan nuestra historia nos llena de esperanza, orgullo”, sostuvo.

Las actividades oficiales por el 50° aniversario también registraron una fuerte presencia de estudiantes secundarios y universitarios.

Críticas al Gobierno nacional

Magario aprovechó además la conmemoración para cuestionar al Gobierno nacional.

En su publicación habló de un “modelo económico del abandono y el sálvese quien pueda” y planteó que la organización juvenil debe ser una respuesta frente a ese escenario.

Se trata de una caracterización política realizada por la vicegobernadora sobre la gestión nacional.

Memoria y presente

El mensaje de Magario buscó conectar la conmemoración histórica con debates actuales.

Desde su perspectiva, la defensa de los derechos estudiantiles y de la educación pública mantiene vigencia en el presente.

Ese enfoque estuvo también presente en distintas actividades provinciales realizadas por los 50 años de la Noche de los Lápices.

“Los lápices siguen escribiendo”

Magario cerró su publicación retomando una de las consignas históricamente asociadas a la fecha.

“Hoy y siempre ¡Los lápices siguen escribiendo!”, expresó.

La frase sintetizó el tono de un mensaje centrado en memoria, participación y protagonismo juvenil.