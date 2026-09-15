El Gobierno nacional anunció una reforma del régimen laboral y profesional de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que incluirá un nuevo estatuto para su personal y sentará las bases para la creación del Cuerpo de Inteligencia de la Nación.

La medida será instrumentada mediante un decreto presidencial y comenzará a regir el 1° de enero de 2027. Según informó el Poder Ejecutivo, el objetivo es establecer reglas permanentes para ordenar la trayectoria de los agentes desde su ingreso hasta el retiro.

El nuevo esquema vinculará el ingreso, la formación, la evaluación y el desarrollo profesional con criterios objetivos. La carrera estará organizada sobre cinco principios: idoneidad, igualdad, mérito, transparencia y profesionalización.

Desde el Gobierno señalaron que la reforma apunta a conformar un cuerpo integrado por perfiles especializados y preparado para defender los intereses estratégicos del país. El secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, sostuvo que la iniciativa busca construir una estructura profesional, moderna y con continuidad institucional.

Cómo será el ingreso a la SIDE

La SIDE realizará una convocatoria anual para acceder al Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia. Quienes lo aprueben se incorporarán inicialmente a una planta condicional por un plazo máximo de un año.

Durante ese período serán evaluados sus conocimientos, aptitudes, formación, conducta y cumplimiento de objetivos. El Gobierno afirmó que el proceso de ingreso será abierto y estará basado en mecanismos competitivos.

El personal quedará distribuido en tres cuadros, definidos según su nivel de formación: universitaria o superior, terciaria o intermedia y secundaria.

La Escuela Nacional de Inteligencia tendrá a su cargo una formación común obligatoria para todos los agentes y capacitaciones específicas de acuerdo con cada función. También podrá celebrar acuerdos con universidades e instituciones públicas o privadas, tanto nacionales como extranjeras, y otorgar becas de especialización.

Ascensos vinculados con el mérito y el desempeño

La antigüedad dejará de ser el único parámetro para avanzar dentro del organismo. Los ascensos exigirán períodos mínimos de permanencia, aptitud psicofísica, capacitaciones obligatorias y evaluaciones de desempeño favorables.

La formación reconocida por la SIDE podrá otorgar puntaje académico equivalente a tiempo de permanencia y adelantar los plazos necesarios para acceder a un ascenso. Sin embargo, no habrá promociones automáticas y cada agente deberá cumplir la totalidad de los requisitos establecidos.

El nuevo estatuto también reconocerá para el personal de planta permanente derechos vinculados con la estabilidad, la remuneración, la capacitación, las licencias, la asistencia social, la jubilación, la igualdad de oportunidades y los mecanismos de reclamo.

Al mismo tiempo, mantendrá obligaciones estrictas relacionadas con la confidencialidad, la seguridad y la contrainteligencia, incluso después de que los agentes dejen de prestar funciones en el organismo.

Qué ocurrirá con el personal actual

La reforma contempla un régimen de transición que tendrá en cuenta los años de servicio, la formación y los antecedentes de cada agente. También permitirá resolver los trámites de ingreso, ascenso, confirmación y cambio de cuadro que se encuentren en curso.

El personal que actualmente trabaja en la SIDE no tendrá que volver a ingresar ni comenzar su carrera desde cero. La transición deberá adecuar cada trayectoria a las nuevas disposiciones sin desconocer los antecedentes acumulados.

La iniciativa forma parte del proceso de reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional impulsado por el Gobierno. Su aplicación efectiva dependerá ahora de la publicación del decreto y de la reglamentación de los mecanismos de ingreso, formación, evaluación y promoción anunciados. Los principales lineamientos fueron difundidos por el Ejecutivo y detallados en la cobertura del nuevo estatuto para la SIDE.