Clausura 2026: quiénes entrarían a playoffs y cómo serían los cruces

El Torneo Clausura 2026 completó la fecha 9 y los puestos de clasificación dibujan posibles cruces de octavos de final: Rosario Central recibiría a Boca, Vélez sería local ante River y Gimnasia de Mendoza enfrentaría a Independiente Rivadavia. Todavía quedan siete jornadas de la fase regular, por lo que estos enfrentamientos son provisorios.

Instituto encabeza la Zona A y Argentinos Juniors lidera la Zona B. Ambos tendrían ventaja de localía en el inicio de los playoffs si conservaran sus posiciones. Racing y San Lorenzo, en cambio, se encuentran fuera de los primeros ocho de sus respectivos grupos y necesitan avanzar en la tabla para ingresar.

Los 16 equipos que ocupan puestos de clasificación

El orden de los primeros ocho de cada zona, una vez terminada la novena jornada, presenta este panorama:

Puesto Zona A Zona B 1° Instituto Argentinos Juniors 2° Vélez Sarmiento 3° Defensa y Justicia Gimnasia La Plata 4° Gimnasia de Mendoza Rosario Central 5° Boca Independiente Rivadavia 6° Independiente Belgrano 7° Lanús River 8° Unión Atlético Tucumán

La ubicación tiene un doble valor: permite acceder a las eliminatorias y determina quién juega en su estadio. Con este orden, Boca, River e Independiente deberían afrontar sus respectivos octavos fuera de casa.

Los puestos actuales no equivalen a una clasificación asegurada. Además, el reglamento contempla una restricción: al finalizar la fase de zonas, un club que esté en zona de descenso o deba disputar un desempate por la permanencia no podrá jugar las instancias finales. Su lugar pasará al siguiente equipo mejor ubicado de su grupo. Así lo establece el reglamento de Primera División 2026.

Cómo serían los cruces de octavos

El esquema enfrenta al primero de una zona con el octavo de la otra, al segundo con el séptimo, al tercero con el sexto y al cuarto con el quinto. Si se mantuvieran estas posiciones, los partidos serían los siguientes:

Partido Local Visitante 1 Instituto — 1° A Atlético Tucumán — 8° B 2 Argentinos Juniors — 1° B Unión — 8° A 3 Vélez — 2° A River — 7° B 4 Sarmiento — 2° B Lanús — 7° A 5 Defensa y Justicia — 3° A Belgrano — 6° B 6 Gimnasia La Plata — 3° B Independiente — 6° A 7 Gimnasia de Mendoza — 4° A Independiente Rivadavia — 5° B 8 Rosario Central — 4° B Boca — 5° A

El eventual encuentro entre los equipos mendocinos tendría a Gimnasia como local. Rosario Central también contaría con esa ventaja frente a Boca, mientras que River debería visitar a Vélez.

Unión y Atlético Tucumán ocupan los últimos lugares de acceso en sus zonas. Si terminaran allí, enfrentarían a los líderes del grupo opuesto.

El camino hacia la final

Los octavos, cuartos y semifinales se disputarán a partido único, en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de zonas. La final tendrá una sede determinada por la organización.

El cuadro de cuartos quedará conformado de esta manera:

Cruce Enfrentamiento C1 Ganador del partido 1 vs. ganador del partido 8 C2 Ganador del partido 2 vs. ganador del partido 7 C3 Ganador del partido 3 vs. ganador del partido 6 C4 Ganador del partido 4 vs. ganador del partido 5

En semifinales se enfrentarán los ganadores de C1 y C4, por un lado, y los vencedores de C2 y C3, por el otro.

En todas las rondas, una igualdad al finalizar los 90 minutos llevará a un suplementario de dos períodos de 15 minutos. Si el empate continúa, habrá penales. El formato está contemplado en el reglamento de la temporada.

Para ordenar equipos igualados en puntos dentro de una zona se consideran, sucesivamente, la diferencia de gol, los goles a favor y los resultados entre los involucrados: puntos, diferencia de gol y tantos convertidos. Si persiste la paridad, se recurre a la Tabla General de Fair Play 2026 y, como última instancia, a un sorteo.

Cuándo se juega la fecha 10

La próxima jornada comenzará el viernes 18 de septiembre y terminará el lunes 21. Entre los encuentros aparecen San Lorenzo-Boca, River-Huracán y Rosario Central-Argentinos Juniors. Estos son los horarios y las transmisiones de la programación oficial de la LPF:

Día Hora Partido TV Viernes 18 18.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia ESPN Premium Viernes 18 21.15 Racing – Sarmiento TNT Sports Sábado 19 14.30 Gimnasia La Plata – Banfield TNT Sports Sábado 19 14.30 Gimnasia de Mendoza – Deportivo Riestra ESPN Premium Sábado 19 16.45 Unión – Independiente ESPN Premium Sábado 19 19.00 River – Huracán ESPN Premium Sábado 19 21.15 Instituto – Talleres TNT Sports Domingo 20 14.45 San Lorenzo – Boca TNT Sports Domingo 20 17.00 Rosario Central – Argentinos Juniors ESPN Premium Domingo 20 17.00 Platense – Newell’s TNT Sports Domingo 20 19.15 Belgrano – Estudiantes de Río Cuarto ESPN Premium Domingo 20 21.30 Vélez – Tigre TNT Sports Lunes 21 14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán TNT Sports Lunes 21 19.00 Barracas Central – Independiente Rivadavia TNT Sports Lunes 21 21.15 Lanús – Estudiantes de La Plata ESPN Premium