Clausura 2026: quiénes entrarían a playoffs y cómo serían los cruces

Tras la fecha 9, Boca y River jugarían como visitantes y habría un duelo mendocino. Qué equipos ocupan los 16 puestos de clasificación y cómo sigue el torneo.
Deportes15 de septiembre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

El Torneo Clausura 2026 completó la fecha 9 y los puestos de clasificación dibujan posibles cruces de octavos de final: Rosario Central recibiría a Boca, Vélez sería local ante River y Gimnasia de Mendoza enfrentaría a Independiente Rivadavia. Todavía quedan siete jornadas de la fase regular, por lo que estos enfrentamientos son provisorios.

Instituto encabeza la Zona A y Argentinos Juniors lidera la Zona B. Ambos tendrían ventaja de localía en el inicio de los playoffs si conservaran sus posiciones. Racing y San Lorenzo, en cambio, se encuentran fuera de los primeros ocho de sus respectivos grupos y necesitan avanzar en la tabla para ingresar.

Boca y Central podrían cruzarse en el Clausura 2026

Los 16 equipos que ocupan puestos de clasificación

El orden de los primeros ocho de cada zona, una vez terminada la novena jornada, presenta este panorama:

PuestoZona AZona B
InstitutoArgentinos Juniors
VélezSarmiento
Defensa y JusticiaGimnasia La Plata
Gimnasia de MendozaRosario Central
BocaIndependiente Rivadavia
IndependienteBelgrano
LanúsRiver
UniónAtlético Tucumán

La ubicación tiene un doble valor: permite acceder a las eliminatorias y determina quién juega en su estadio. Con este orden, Boca, River e Independiente deberían afrontar sus respectivos octavos fuera de casa.

Los puestos actuales no equivalen a una clasificación asegurada. Además, el reglamento contempla una restricción: al finalizar la fase de zonas, un club que esté en zona de descenso o deba disputar un desempate por la permanencia no podrá jugar las instancias finales. Su lugar pasará al siguiente equipo mejor ubicado de su grupo. Así lo establece el reglamento de Primera División 2026.

Cómo serían los cruces de octavos

El esquema enfrenta al primero de una zona con el octavo de la otra, al segundo con el séptimo, al tercero con el sexto y al cuarto con el quinto. Si se mantuvieran estas posiciones, los partidos serían los siguientes:

PartidoLocalVisitante
1Instituto — 1° AAtlético Tucumán — 8° B
2Argentinos Juniors — 1° BUnión — 8° A
3Vélez — 2° ARiver — 7° B
4Sarmiento — 2° BLanús — 7° A
5Defensa y Justicia — 3° ABelgrano — 6° B
6Gimnasia La Plata — 3° BIndependiente — 6° A
7Gimnasia de Mendoza — 4° AIndependiente Rivadavia — 5° B
8Rosario Central — 4° BBoca — 5° A

El eventual encuentro entre los equipos mendocinos tendría a Gimnasia como local. Rosario Central también contaría con esa ventaja frente a Boca, mientras que River debería visitar a Vélez.

Unión y Atlético Tucumán ocupan los últimos lugares de acceso en sus zonas. Si terminaran allí, enfrentarían a los líderes del grupo opuesto.

El camino hacia la final

Los octavos, cuartos y semifinales se disputarán a partido único, en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de zonas. La final tendrá una sede determinada por la organización.

El cuadro de cuartos quedará conformado de esta manera:

CruceEnfrentamiento
C1Ganador del partido 1 vs. ganador del partido 8
C2Ganador del partido 2 vs. ganador del partido 7
C3Ganador del partido 3 vs. ganador del partido 6
C4Ganador del partido 4 vs. ganador del partido 5

En semifinales se enfrentarán los ganadores de C1 y C4, por un lado, y los vencedores de C2 y C3, por el otro.

En todas las rondas, una igualdad al finalizar los 90 minutos llevará a un suplementario de dos períodos de 15 minutos. Si el empate continúa, habrá penales. El formato está contemplado en el reglamento de la temporada.

Para ordenar equipos igualados en puntos dentro de una zona se consideran, sucesivamente, la diferencia de gol, los goles a favor y los resultados entre los involucrados: puntos, diferencia de gol y tantos convertidos. Si persiste la paridad, se recurre a la Tabla General de Fair Play 2026 y, como última instancia, a un sorteo.

Cuándo se juega la fecha 10

La próxima jornada comenzará el viernes 18 de septiembre y terminará el lunes 21. Entre los encuentros aparecen San Lorenzo-Boca, River-Huracán y Rosario Central-Argentinos Juniors. Estos son los horarios y las transmisiones de la programación oficial de la LPF:

DíaHoraPartidoTV
Viernes 1818.00Central Córdoba – Defensa y JusticiaESPN Premium
Viernes 1821.15Racing – SarmientoTNT Sports
Sábado 1914.30Gimnasia La Plata – BanfieldTNT Sports
Sábado 1914.30Gimnasia de Mendoza – Deportivo RiestraESPN Premium
Sábado 1916.45Unión – IndependienteESPN Premium
Sábado 1919.00River – HuracánESPN Premium
Sábado 1921.15Instituto – TalleresTNT Sports
Domingo 2014.45San Lorenzo – BocaTNT Sports
Domingo 2017.00Rosario Central – Argentinos JuniorsESPN Premium
Domingo 2017.00Platense – Newell’sTNT Sports
Domingo 2019.15Belgrano – Estudiantes de Río CuartoESPN Premium
Domingo 2021.30Vélez – TigreTNT Sports
Lunes 2114.30Aldosivi – Atlético TucumánTNT Sports
Lunes 2119.00Barracas Central – Independiente RivadaviaTNT Sports
Lunes 2121.15Lanús – Estudiantes de La PlataESPN Premium

¿Está de acuerdo con eliminar las PASO para las elecciones de 2027?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL