River se acerca a la Libertadores, Independiente va por la Sudamericana y Racing quedó último

La octava fecha del Torneo Clausura 2026 dejó un domingo con movimientos importantes tanto en los grupos como en la Tabla Anual, donde empieza a tomar forma la pelea por los lugares para las copas internacionales de 2027. River fue uno de los grandes beneficiados, Independiente consiguió un triunfo clave y Racing volvió a perder y quedó último.

En el Monumental, River goleó 3-1 a Independiente Rivadavia y consiguió tres puntos que le permiten acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Pero el resultado también tuvo peso en otra carrera: la del ingreso a las próximas competencias internacionales.

El Millonario se aproximó a los lugares de Copa Sudamericana 2027 y redujo la distancia que lo separa de la zona de Libertadores. Con varias fechas todavía por delante, el equipo volvió a meterse en una discusión que hasta hace poco aparecía más lejana.

River recortó distancia en la Tabla Anual

La clasificación a la Copa Libertadores 2027 contempla al campeón del Torneo Clausura, al ganador de la Copa Argentina y a los tres primeros de la Tabla Anual.

Antes de completarse la fecha, esas posiciones estaban en manos de Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez. Sin embargo, la derrota de la Lepra mendocina ante River podría modificar el escenario: Argentinos tendrá la posibilidad de convertirse en el nuevo líder si este lunes derrota como visitante a Barracas Central.

Más abajo aparece Boca. El Xeneize empató 2-2 frente a Gimnasia de Mendoza durante la jornada del sábado y se mantiene cuarto en la Tabla Anual, a tres puntos de Vélez.

La pelea también es importante para la Copa Sudamericana, que entrega lugares a los equipos ubicados entre la cuarta y la novena posición de la general. Allí aparecen Boca, Gimnasia La Plata, Rosario Central, River, Estudiantes de La Plata e Independiente, considerando el cupo que podría liberar Belgrano si se consagra campeón de la Copa Argentina.

Independiente ganó y también se ilusiona

Independiente consiguió otro de los resultados importantes del domingo al vencer 1-0 a Central Córdoba como visitante. Los tres puntos le permitieron acomodarse dentro de su grupo y meterse en zona de clasificación a los playoffs.

El Rojo también quedó cerca de los lugares que permiten acceder a la Copa Sudamericana 2027, por lo que el cierre de la fase regular tendrá una doble importancia: sostenerse entre los clasificados del Clausura y avanzar en la Tabla Anual.

Rosario Central, por su parte, empató 1-1 con Newell’s en el clásico rosarino, mientras que Lanús derrotó 1-0 a Defensa y Justicia.

Durante el sábado, además del empate de Boca, San Lorenzo había superado 1-0 a Talleres con un gol de Alexis Cuello. Gimnasia de Mendoza había alcanzado momentáneamente la cima de la Zona A antes de enfrentar al Xeneize.

Racing quedó último y profundizó su crisis

El panorama más delicado quedó para Racing. La Academia cayó 2-1 ante Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda y terminó la jornada como el equipo con menos puntos del campeonato.

La nueva derrota profundizó el mal momento deportivo del equipo, que quedó en el último puesto de su grupo y necesita empezar a sumar para salir rápidamente del fondo.

En la zona baja también continúan comprometidos Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi. El conjunto cordobés había perdido 2-0 ante Sarmiento de Junín durante el viernes, en el comienzo de la octava fecha.

Ese mismo día, Belgrano empató 1-1 con Huracán y Platense obtuvo idéntico resultado frente a Deportivo Riestra.

La fecha se completará este lunes con dos encuentros que todavía pueden modificar algunas posiciones. Barracas Central recibirá a Argentinos Juniors desde las 19, mientras que Unión enfrentará a Instituto a partir de las 21:15.