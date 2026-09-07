River se acerca a la Libertadores, Independiente va por la Sudamericana y Racing quedó último

La octava fecha dejó movimientos importantes en la Tabla Anual y en los grupos: el Millonario recortó distancia en la pelea internacional, el Rojo se metió en zona de playoffs y la Academia profundizó su mal momento.
Deportes07 de septiembre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

La octava fecha del Torneo Clausura 2026 dejó un domingo con movimientos importantes tanto en los grupos como en la Tabla Anual, donde empieza a tomar forma la pelea por los lugares para las copas internacionales de 2027. River fue uno de los grandes beneficiados, Independiente consiguió un triunfo clave y Racing volvió a perder y quedó último.

En el Monumental, River goleó 3-1 a Independiente Rivadavia y consiguió tres puntos que le permiten acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Pero el resultado también tuvo peso en otra carrera: la del ingreso a las próximas competencias internacionales.

El Millonario se aproximó a los lugares de Copa Sudamericana 2027 y redujo la distancia que lo separa de la zona de Libertadores. Con varias fechas todavía por delante, el equipo volvió a meterse en una discusión que hasta hace poco aparecía más lejana.

River mejoró y se ilusiona

River recortó distancia en la Tabla Anual

La clasificación a la Copa Libertadores 2027 contempla al campeón del Torneo Clausura, al ganador de la Copa Argentina y a los tres primeros de la Tabla Anual.

Antes de completarse la fecha, esas posiciones estaban en manos de Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez. Sin embargo, la derrota de la Lepra mendocina ante River podría modificar el escenario: Argentinos tendrá la posibilidad de convertirse en el nuevo líder si este lunes derrota como visitante a Barracas Central.

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Más abajo aparece Boca. El Xeneize empató 2-2 frente a Gimnasia de Mendoza durante la jornada del sábado y se mantiene cuarto en la Tabla Anual, a tres puntos de Vélez.

La pelea también es importante para la Copa Sudamericana, que entrega lugares a los equipos ubicados entre la cuarta y la novena posición de la general. Allí aparecen Boca, Gimnasia La Plata, Rosario Central, River, Estudiantes de La Plata e Independiente, considerando el cupo que podría liberar Belgrano si se consagra campeón de la Copa Argentina.

Independiente ganó y también se ilusiona

Independiente consiguió otro de los resultados importantes del domingo al vencer 1-0 a Central Córdoba como visitante. Los tres puntos le permitieron acomodarse dentro de su grupo y meterse en zona de clasificación a los playoffs.

El Rojo también quedó cerca de los lugares que permiten acceder a la Copa Sudamericana 2027, por lo que el cierre de la fase regular tendrá una doble importancia: sostenerse entre los clasificados del Clausura y avanzar en la Tabla Anual.

Rosario Central, por su parte, empató 1-1 con Newell’s en el clásico rosarino, mientras que Lanús derrotó 1-0 a Defensa y Justicia.

Durante el sábado, además del empate de Boca, San Lorenzo había superado 1-0 a Talleres con un gol de Alexis Cuello. Gimnasia de Mendoza había alcanzado momentáneamente la cima de la Zona A antes de enfrentar al Xeneize.

Racing quedó último y profundizó su crisis

El panorama más delicado quedó para Racing. La Academia cayó 2-1 ante Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda y terminó la jornada como el equipo con menos puntos del campeonato.

La nueva derrota profundizó el mal momento deportivo del equipo, que quedó en el último puesto de su grupo y necesita empezar a sumar para salir rápidamente del fondo.

En la zona baja también continúan comprometidos Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi. El conjunto cordobés había perdido 2-0 ante Sarmiento de Junín durante el viernes, en el comienzo de la octava fecha.

Ese mismo día, Belgrano empató 1-1 con Huracán y Platense obtuvo idéntico resultado frente a Deportivo Riestra.

La fecha se completará este lunes con dos encuentros que todavía pueden modificar algunas posiciones. Barracas Central recibirá a Argentinos Juniors desde las 19, mientras que Unión enfrentará a Instituto a partir de las 21:15.

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