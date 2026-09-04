Colapinto vuelve a acelerar en Monza: cuándo corre y todos los horarios del GP de Italia

Franco Colapinto afronta una nueva fecha de la Fórmula 1 en uno de los circuitos más veloces y tradicionales del calendario. Los horarios de las prácticas, la clasificación y la carrera del domingo.
Deportes04 de septiembre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

Franco Colapinto vuelve a la pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se desarrollará entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nacional de Monza, por la decimotercera fecha del campeonato 2026.

El piloto argentino llega a Italia después de finalizar 14° en el Gran Premio de Países Bajos, donde su carrera estuvo condicionada desde el comienzo por una penalización. Ahora tendrá una nueva oportunidad en uno de los escenarios más emblemáticos y veloces de la categoría.

La actividad comenzará este viernes con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres, continuará el sábado con la última práctica y la clasificación y culminará el domingo con la carrera.

Colapinto corre en Monza

Los horarios de Colapinto en el GP de Italia

El cronograma completo del Gran Premio de Italia, con horarios correspondientes a la Argentina, es el siguiente:

Viernes 4 de septiembre

  • Prácticas Libres 1: de 7.30 a 8.30.
  • Prácticas Libres 2: de 11 a 12.

Sábado 5 de septiembre

  • Prácticas Libres 3: de 7.30 a 8.30.
  • Clasificación: de 11 a 12.

Domingo 6 de septiembre

  • Carrera: 10 horas.

De esta manera, la definición de la grilla tendrá lugar el sábado por la mañana, mientras que la competencia principal comenzará el domingo a las 10 de la Argentina.

Monza, el “Templo de la Velocidad”

El Autodromo Nacional de Monza fue inaugurado en 1922 y se encuentra dentro del Parque Real de Monza, cerca de Milán. Se trata de uno de los circuitos más tradicionales de la Fórmula 1 y forma parte de su historia desde la primera temporada de la categoría, disputada en 1950, con algunas excepciones.

Sus extensas rectas y la reducida cantidad de curvas le dieron el apodo de “Templo de la Velocidad”. Los pilotos recorren buena parte de la vuelta con el acelerador a fondo y alcanzan algunas de las velocidades más altas del campeonato.

Las frenadas después de las largas rectas también abren posibilidades de sobrepaso, mientras que sectores como las variantes y las curvas de Lesmo exigen precisión para evitar pérdidas importantes de tiempo.

El trazado tiene 5,793 kilómetros de longitud, la carrera se disputa a 53 vueltas para completar 306,720 kilómetros y cuenta con 11 curvas.

El récord de vuelta corresponde a Rubens Barrichello, quien marcó un tiempo de 1:21.046 en 2004.

Dónde ver a Colapinto en el GP de Italia

Toda la actividad del fin de semana podrá seguirse en Argentina únicamente de manera online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.

Según la información aportada, el servicio requiere registro previo y tiene un precio final mensual de $24.390.

Lo que queda del calendario de Fórmula 1 2026

Después de Italia, la temporada continuará apenas una semana más tarde con el Gran Premio de España, previsto entre el 11 y el 13 de septiembre.

Luego llegarán Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, donde la temporada tendrá su cierre entre el 4 y el 6 de diciembre.

Antes de Monza ya se disputaron las fechas de Australia, China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría y Países Bajos. Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados.

Para Colapinto, el desafío inmediato estará en Monza: tres sesiones de práctica antes de la clasificación del sábado y una nueva carrera el domingo desde las 10.

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