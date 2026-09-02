Paro docente.

La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (Ampba) convocó a un paro de 48 horas para el lunes 7 y el martes 8 de septiembre, en rechazo al último tramo del acuerdo salarial firmado entre el Gobierno bonaerense y la mayoría de los gremios. La medida no fue resuelta por el Frente de Unidad Docente Bonaerense y su impacto dependerá de la adhesión que consiga la organización en cada escuela.

El primer día de la huelga coincidirá con la fecha prevista para que el personal de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP) cobre los haberes de agosto. Esos salarios incorporarán el 2% correspondiente al segundo tramo de la paritaria acordada en julio.

Ampba sostiene que la protesta marcará su quinta semana de medidas y la inscribe en un plan que también tendrá un capítulo sanitario: este jueves 3, a las 10, llamó a movilizar hasta la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en la calle 46 entre 12 y 13 de La Plata.

Docentes disidentes vuelven a la protesta: movilización al IOMA y nuevo paro en la Provincia.

El 2% y el reclamo de $2,8 millones

El acuerdo cuestionado estableció un incremento del 7% sobre los salarios de junio, dividido en un 5% para julio y un 2% para agosto. Fue aceptado por la mayoría de las organizaciones sindicales, entre ellas SUTEBA y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), aunque la presidenta de esta última, Liliana Olivera, aclaró entonces que la aprobación interna había sido por un margen estrecho.

La Provincia y los gremios también dejaron pautada una reapertura de la discusión durante septiembre. Ampba reclama que se convoque la mesa salarial y que se establezca un “salario mínimo, vital y móvil docente” de $2.800.000.

Según el desglose difundido por la asociación, el tramo que se percibirá este mes representaría $6.536 sobre el básico, $2.652 en el código 455 hasta dos cargos y $574 en concepto de Incentivo Docente: $9.762 en total. “El 2% de aumento es una burla y un desprecio por el trabajo docente”, afirmó la entidad en su convocatoria.

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Claudio Vigne, secretario general de Ampba, ya había planteado en una entrevista reciente que un profesor que se inicia percibía $556.000 y una trabajadora de los niveles maternal, inicial o primario, alrededor de $860.000.

También aseguró que los descuentos por huelgas anteriores oscilaron entre $150.000 y $300.000, según la carga horaria y la antigüedad, y afirmó que el básico quedó en $341.000 después del último incremento. Las escalas difundidas por la Provincia ubicaron a un maestro de grado con diez años de antigüedad en $1.018.575 durante agosto.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Economía, Pablo López, había definido el entendimiento como un “enorme esfuerzo” de la gestión de Axel Kicillof. El ministro de Trabajo, Walter Correa, destacó que la negociación fue aceptada mayoritariamente y que, además del aumento, incorporó una adenda para prevenir y abordar hechos de violencia y acoso contra trabajadores de la educación, una mesa específica de tratamiento y la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”.

IOMA y un conflicto con distintas vertientes

La protesta ante IOMA agregará otro reclamo a la agenda. Ampba cuestiona los copagos, coseguros y sobrecargos que denuncia en determinadas prestaciones, y pide que los aportes no sean utilizados para financiar clínicas privadas. La convocatoria, que ofrece cobertura gremial a afiliados y no afiliados según comunicó la entidad, surgió después de una asamblea realizada el 28 de agosto en La Plata y transmitida de manera virtual.

La nueva huelga se suma a una secuencia de acciones que no responde a una única conducción. SUTEBA Multicolor, sector opositor a la conducción provincial encabezada por María Laura Torre, realizó durante agosto una marcha y un paro con un pliego propio.

Ese espacio reclamó un salario inicial de $1.600.000, devolución de descuentos, mejoras en IOMA, defensa del Instituto de Previsión Social, alivio para el endeudamiento docente y justicia por Cristian Pereyra, asesinado en marzo por un oficial de la Policía Bonaerense mientras trabajaba como chofer de aplicación de viajes para complementar sus ingresos.

Docentes exigen justicia por Cristian Pereyra.

Nathalia González Seligra, secretaria de Organización de la Multicolor de La Matanza, y Olga Ortigoza, secretaria general adjunta de esa seccional, habían pedido convertir aquellas acciones en el comienzo de un plan de lucha. La Dirección General de Cultura y Educación, conducida por Flavia Terigi, sostuvo que esas huelgas no habían sido convocadas por las autoridades formales de SUTEBA y computó las inasistencias como injustificadas.

La discusión por los fondos nacionales

El reclamo provincial se desarrolla, además, sobre un sistema educativo afectado por decisiones del Gobierno de Javier Milei. La conducción mayoritaria de SUTEBA cuestiona la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el recorte a la educación técnica y la paralización de más de 80 construcciones escolares. El Gobierno bonaerense calcula en $26,7 billones los recursos perdidos por distintas políticas nacionales.

El economista Alejandro Morduchowicz vinculó parte del deterioro salarial con la estructura de coparticipación. Cristian Caracoche, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, añadió el efecto de la eliminación del FONID, mientras Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA, sostuvo: “Si la provincia de Buenos Aires contara con esos fondos, la situación sería distinta”.

Esa disputa ya había enfrentado a Correa con el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. Ante el anuncio de inspecciones nacionales durante una huelga de CTERA, el ministro bonaerense le pidió al secretario de Trabajo, Julio Cordero, que no enviara fiscalizadores a las escuelas.

La convocatoria de Ampba, sin embargo, vuelve a dirigir el reclamo inmediato hacia la administración provincial. Vigne sostuvo que la organización, que según explicó comenzó a funcionar a mediados de 2025, busca representar el descontento que atribuye a un sector de la docencia y advirtió sobre una posible escalada del conflicto. Su último pedido fue directo: “Axel, tenés que tener un gesto con nosotros”.