Álvarez: "Hace 4 años quisieron matarla. Como la bala no salió, decidieron meterla presa"

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, expresó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner al cumplirse cuatro años del intento de magnicidio y participó de una actividad en San José 1111 junto a Máximo Kirchner, dirigentes y militantes.

Julián Álvarez, intendente de Lanús.

Mediante sus redes sociales, el jefe comunal vinculó el atentado sufrido por la expresidenta con su posterior condena judicial y cuestionó que la investigación no haya determinado quiénes estuvieron detrás de la planificación y el financiamiento del ataque.

“Hace cuatro años quisieron matarla. Como la bala no salió, decidieron meterla presa”, expresó Álvarez.

El intendente apuntó contra lo que definió como el “Partido Judicial” y sostuvo que no se avanzó para esclarecer las responsabilidades intelectuales y económicas del intento de magnicidio.

“El mismo Partido Judicial que nada hizo por saber quién financió y diseñó el intento de magnicidio, la condenó y la proscribió, para que nunca más nadie se atreva a hacer lo que ella hizo por el pueblo argentino”, manifestó.

El reclamo por la libertad de Cristina Kirchner

Álvarez también afirmó que la situación judicial de Cristina Kirchner afecta la posibilidad de sus seguidores de elegirla nuevamente como candidata.

“Hoy, no solamente está proscripta Cristina: estamos proscriptos todos los que la queremos votar”, señaló el jefe comunal.

En ese marco, informó que estuvo en San José 1111 junto a Máximo Kirchner y otros dirigentes y militantes para manifestar su acompañamiento a la expresidenta.

“Estuvimos en San José 1111 abrazando a Cristina, porque la queremos libre, pero sobre todas las cosas, la queremos Presidenta”, concluyó Álvarez.