Fassi: “El peronismo tiene el desafío de construir una alternativa nacional”

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, volvió a poner el foco en la construcción política del peronismo de cara a las elecciones del próximo año y sostuvo que el espacio tiene el desafío de consolidar una alternativa nacional con mayor amplitud y diálogo.

Días atrás, Fassi participó junto a integrantes de la Liga de Intendentes Peronistas de un encuentro con José Mayans, vicepresidente del Partido Justicialista y presidente del bloque justicialista en el Senado.

La reunión se desarrolló en la sede del PJ de la calle Matheu y formó parte de una serie de encuentros que los jefes comunales vienen manteniendo para avanzar en una agenda política común.

“Construir una alternativa nacional”

Fassi sostuvo que el desafío para el peronismo es ampliar su base de representación.

“Desde la Liga creemos que el peronismo tiene el desafío de construir una alternativa nacional que escuche y represente las distintas realidades de nuestro país”, expresó.

Y agregó: “Para eso, es fundamental seguir ampliando el diálogo y sumando a intendentes peronistas de todo el territorio argentino”.

Agenda común de cara a 2027

Según explicó la intendenta, la reunión con Mayans fue una nueva instancia de trabajo dentro de un proceso que ya viene desarrollándose.

El objetivo es fortalecer el diálogo interno y avanzar en acuerdos de cara al próximo proceso electoral.

Fassi también recordó que semanas atrás compartieron una jornada de trabajo vinculada con el debate de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El antecedente de la Ley de Inviolabilidad

La intendenta señaló que aquel debate terminó con modificaciones importantes respecto del planteo inicial del oficialismo.

Según indicó, el Gobierno debió ceder en buena parte de los capítulos, particularmente en los vinculados con Tierras y Manejo del Fuego.

Ese encuentro se sumó a otras conversaciones políticas que vienen manteniendo referentes del espacio.

Reunión con Máximo Kirchner

Fassi mencionó además una reunión realizada en Merlo con el diputado nacional Máximo Kirchner.

La actividad formó parte de la misma agenda orientada a reforzar la articulación entre intendentes y dirigentes del peronismo.

La intención es construir posiciones comunes frente a la situación política y económica nacional.

Críticas al rumbo económico de Milei

Durante los encuentros, los intendentes plantearon su preocupación por el impacto de las políticas del Gobierno de Javier Milei en los municipios.

Entre los principales problemas mencionaron la caída de la actividad económica.

También señalaron las dificultades que atraviesan las pymes, el aumento de las tarifas y el creciente endeudamiento de las familias.

El impacto en los municipios

Fassi remarcó que esos problemas se sienten cada vez con mayor intensidad en los distritos.

La preocupación de los intendentes apunta especialmente a cómo el deterioro económico repercute sobre el empleo, el comercio y las economías locales.

En ese marco, plantearon la necesidad de que el peronismo articule una respuesta política de alcance nacional.

Solidaridad con Cristina Kirchner

Durante el encuentro también expresaron su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner.

Además, reclamaron su libertad.

El planteo formó parte de la agenda política abordada por la Liga de Intendentes Peronistas junto a Mayans.

Fassi también recorrió el Teatro Cañuelas

En paralelo a su agenda política, la intendenta recorrió las obras de puesta en valor que se realizan en el primer piso del Teatro Cañuelas.

Fassi destacó la importancia histórica y cultural del edificio.

“Es una gran alegría acompañar la recuperación de este lugar histórico, que forma parte de la identidad cultural de Cañuelas”, expresó.

Recuperación de un espacio histórico

Los trabajos apuntan a poner en valor el primer piso del teatro y recuperar un espacio estrechamente vinculado con la vida cultural de la ciudad.

La intendenta destacó además el trabajo conjunto con las instituciones.

“Seguimos trabajando de manera mancomunada junto a las instituciones para seguir acercando cultura a todos los vecinos”, señaló.