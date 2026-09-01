Watson entregó recursos para talleres municipales y participó de un plenario del MDF

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, encabezó la entrega de nuevos recursos e insumos destinados a fortalecer los talleres municipales gratuitos que funcionan en los Centros Integradores Comunitarios y Salones de Usos Múltiples del distrito.

La incorporación de herramientas contó con el acompañamiento del gobierno provincial y busca sostener los espacios de formación, recreación y contención que el Municipio ofrece a la comunidad.

Según explicó Watson, las propuestas brindan a los vecinos la posibilidad de aprender un oficio y acceder a nuevas oportunidades laborales. Los talleres se desarrollan en distintos puntos de Florencio Varela y forman parte de las políticas locales orientadas a la capacitación y el acompañamiento comunitario.

“Seguimos impulsando estos espacios de formación, recreación y contención”, expresó el jefe comunal al destacar la entrega de los nuevos materiales.

Watson participó de un plenario en Mar Chiquita

En otra actividad, el intendente viajó a Mar Chiquita para participar del Plenario del Movimiento Derecho al Futuro junto a dirigentes y militantes de la Quinta Sección Electoral.

Durante el encuentro, Watson cuestionó al Gobierno nacional por sus políticas sobre el empleo, la obra pública y los derechos sociales. “Milei quiere convencernos de que la crueldad es el único camino posible”, afirmó.

El mandatario varelense sostuvo que la reunión tuvo como propósito demostrar que “hay otro camino” para el país. En ese sentido, planteó que la Argentina no puede quedar en manos de quienes, según expresó, “destruyen el trabajo, paralizan la obra pública y convierten cada derecho en un privilegio”.

La participación en el plenario se inscribió en las actividades territoriales del Movimiento Derecho al Futuro, espacio en el que Watson reafirmó su posición crítica frente al rumbo adoptado por la administración de Javier Milei.

Las dos actividades expusieron los ejes planteados por el intendente: el fortalecimiento de las políticas municipales de capacitación y contención en Florencio Varela, y la construcción de una propuesta política opositora al Gobierno nacional.