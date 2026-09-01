Poletti recibió un audio intimidatorio y llevó el caso a la Justicia

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, denunció ante la Justicia una grave amenaza recibida mediante un mensaje de audio de WhatsApp, en el que un hombre aseguró conocer su domicilio y sus movimientos y lo intimidó para que se pusiera en contacto con él.

El mensaje, enviado por una voz masculina que se identifica como “Nicolás”, contiene distintas advertencias contra el jefe comunal e incluso referencias a su continuidad al frente de la Intendencia.

Ante la gravedad del episodio, Poletti radicó la denuncia correspondiente y el caso quedó bajo investigación para identificar al responsable y determinar las circunstancias en las que se produjo la intimidación.

Mauro Poletti.

“Dentro de poco me vas a conocer muy bien”

El audio comienza con una advertencia directa hacia el intendente.

“Vos no me conocés a mí, pero dentro de poco me vas a conocer muy bien si no me contestás este mensaje”, afirma el hombre.

A continuación, insiste en que necesita mantener una conversación con Poletti y eleva el tono de la intimidación.

“Necesito hablar con vos. Desde ya te digo que te comuniques conmigo porque la podés pasar muy mal, incluso podés llegar a perder tu intendencia”, sostiene.

“Sé dónde vivís”

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue la referencia explícita a información personal del intendente.

“Sé dónde vivís, sé todo de vos, sé lo que estás haciendo”, afirma la persona que dejó el mensaje.

La mención al domicilio y a los movimientos cotidianos de Poletti agravó la preocupación alrededor del episodio y pasó a formar parte de los elementos que deberá analizar la investigación.

Una última intimidación

Hacia el final del audio, el hombre vuelve a exigir una respuesta del jefe comunal.

“Me contestás este mensaje o, si no, vamos a hablar de otra manera”, advierte.

La sucesión de frases intimidatorias llevó a Poletti a recurrir a la Justicia para que se investigue tanto la identidad del autor como el origen y las motivaciones del mensaje.

Poletti realizó la denuncia

Tras recibir el audio, el intendente de Ramallo radicó la denuncia correspondiente en sede judicial.

La investigación deberá establecer quién es la persona que se presenta como “Nicolás” y si efectivamente posee la información personal a la que hace referencia durante el mensaje.

También se buscará determinar el contexto en el que surgieron las amenazas y sus posibles motivaciones.