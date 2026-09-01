Rojas se incorpora al Sistema Multiagencia de Emergencias

El Municipio de Rojas se incorporará al Sistema Multiagencia de Emergencias, una herramienta destinada a modernizar el funcionamiento del 911 y fortalecer la coordinación entre los distintos organismos que intervienen ante situaciones de emergencia en el distrito.

Como parte de la primera etapa de implementación, los equipos involucrados participaron de una capacitación teórica y práctica sobre el funcionamiento y la utilización del sistema. La instancia permitió avanzar en la preparación del personal que tendrá a su cargo la operación de la nueva plataforma.

La herramienta mantendrá conectadas a áreas como la Policía, Bomberos, Inspección General, SAME, Monitoreo y Defensa Civil. De esta manera, los organismos podrán intercambiar información y organizar sus intervenciones de forma coordinada frente a cada situación.

Coordinación entre organismos y distritos vecinos

La incorporación al Sistema Multiagencia de Emergencias también permitirá mejorar la articulación de Rojas con los distritos lindantes. El objetivo es facilitar la comunicación y agilizar las respuestas cuando una emergencia requiera la participación de organismos de distintas jurisdicciones.

Otro de los puntos destacados es la vinculación con el sistema antipánico que funciona en la ciudad. La nueva herramienta permitirá acelerar la respuesta de las áreas correspondientes cuando se produzca una activación.

La implementación se desarrolla en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. A través de este trabajo conjunto, el Municipio incorporará recursos tecnológicos para fortalecer la prevención, la atención de emergencias y los tiempos de respuesta en el partido de Rojas.

Con este sistema, las distintas áreas intervinientes podrán contar con información compartida y organizar de manera más eficiente los recursos necesarios ante cada episodio. La iniciativa apunta a mejorar la capacidad operativa y el cuidado de la comunidad mediante la incorporación de tecnología aplicada a la gestión de emergencias.