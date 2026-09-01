Luz y gas aumentan en septiembre: el cambio clave para los hogares subsidiados

El Gobierno nacional oficializó nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural que comenzarán a regir durante septiembre. Las facturas de luz tendrán una suba promedio del 1,75%, mientras que las de gas aumentarán alrededor del 1,40%.

Los nuevos cuadros tarifarios fueron publicados este martes en el Boletín Oficial por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), a partir de las disposiciones adoptadas por la Secretaría de Energía de la Nación.

La actualización fue vinculada oficialmente con “la actual suba internacional de los costos energéticos”. Desde el Gobierno señalaron que, de haberse mantenido sin modificaciones el esquema originalmente previsto para este año, el incremento trasladado a los hogares habría sido mayor.

Además de las nuevas tarifas, la medida introdujo cambios en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), tanto en el límite de consumo eléctrico bonificado como en los porcentajes de cobertura.

El cambio en el consumo eléctrico subsidiado

Uno de los puntos principales de la disposición es la ampliación del tope de consumo eléctrico alcanzado por los subsidios. El Gobierno resolvió elevarlo nuevamente a 200 kWh mensuales, en lugar de los 150 kWh que estaban previstos en el cronograma original.

De esta manera, los usuarios comprendidos por el esquema podrán mantener la bonificación sobre un volumen mayor de energía. La decisión revierte la reducción establecida a comienzos de año y busca amortiguar el efecto de los nuevos costos energéticos en las facturas residenciales.

El alcance territorial no será igual para ambos servicios. En electricidad, la medida comprende a los usuarios de Edenor y Edesur dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), jurisdicción en la que el Gobierno nacional tiene competencia regulatoria.

En el caso del gas natural, los nuevos cuadros y las bonificaciones establecidas para septiembre tendrán alcance nacional.

Cómo quedan las bonificaciones de luz y gas

La actualización tarifaria también contempla un refuerzo de las bonificaciones extraordinarias para los hogares incluidos en el régimen de subsidios.

En electricidad, la bonificación extraordinaria fue elevada al 25%. Al sumarse al descuento base del 50%, la cobertura total llegará al 75% sobre el consumo bonificable.

Para el gas natural, la bonificación extraordinaria será del 24,5%. Con el descuento base, la cobertura total alcanzará el 74,5%.

La Secretaría de Energía señaló que estas modificaciones buscan reducir el impacto de los mayores costos internacionales sin interrumpir el proceso de reordenamiento tarifario impulsado por el Ejecutivo.

“Con esta medida, el Gobierno Nacional refuerza su compromiso de proteger a los más vulnerables sin resignar el proceso de normalización tarifaria ni las metas fiscales”, indicaron desde la cartera energética.

Los aumentos quedarán por debajo de la última inflación

Según la información oficial, las subas promedio previstas para septiembre se ubicarán por debajo del 2,1% de inflación registrado en julio, último dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

También quedarían por debajo o cerca de la inflación estimada para agosto. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó una variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,8%.

La comparación, sin embargo, se limita al incremento promedio aplicado durante septiembre. El monto final de cada factura dependerá del nivel de consumo, la categoría del usuario, la región y la situación de cada hogar dentro del esquema de subsidios.

Cuánto gastó un hogar del AMBA sin subsidios

Durante agosto, un hogar promedio del AMBA sin subsidios necesitó $289.622 para cubrir los servicios de energía, transporte y agua potable, de acuerdo con el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.

La cifra representó una baja mensual del 2,1%, explicada por la menor demanda energética estacional, aunque se mantuvo 54% por encima del nivel registrado en agosto de 2025.

Desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un incremento del 944%. Durante ese mismo período, el nivel general de precios habría avanzado alrededor del 249%.

En la comparación interanual, el transporte fue el componente que más aumentó, con una suba del 69%, y explicó 27 de los 54 puntos porcentuales de crecimiento acumulados por la canasta de servicios.