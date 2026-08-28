El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, declaró un patrimonio de $4.174 millones al cierre de 2025, con una cartera de inversiones financieras concentrada mayoritariamente fuera del país.

Los datos surgen de la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción. El documento muestra que comenzó el año con bienes valuados en $3.222 millones y lo terminó con $4.174 millones, lo que representa un aumento nominal cercano al 29%.

Esa variación quedó por debajo de la inflación anual del 31,5%. Al convertir las cifras declaradas a dólares según las cotizaciones tomadas para el inicio y el cierre del período, su patrimonio pasó de un equivalente a US$3,06 millones a US$2,82 millones.

El 63% de sus inversiones está fuera del país

La mayor parte del patrimonio informado por Bausili está colocada en inversiones financieras. Dentro de ese segmento, el 63% corresponde a activos radicados u operados en el exterior, mientras que el 37% restante se encuentra en instrumentos locales.

Las inversiones externas declaradas alcanzan aproximadamente los $1.559 millones, frente a unos $890 millones colocados en el mercado argentino. De este modo, el monto invertido fuera del país resulta casi dos veces superior al destinado a activos locales.

La principal posición internacional informada corresponde a un fondo que sigue el desempeño de compañías japonesas, con más de $350 millones. También figuran participaciones en un instrumento que replica empresas argentinas y cotiza en Nueva York, por alrededor de $298 millones.

A esa cartera se agregan más de $215 millones en un fondo denominado en dólares y otros $209 millones en un instrumento vinculado con el índice tecnológico Nasdaq. La declaración incluye, además, acciones de Tesla, la compañía encabezada por Elon Musk, y de la empresa tecnológica Samsara.

Bausili también informó participaciones en sociedades constituidas en el exterior, entre ellas Agua Local LLC y SmartAdvisor LLC, ambas radicadas en Delaware. A esto se suman activos en Adecoagro y en Ancora Investments LP, con sede en Canadá.

Las principales colocaciones en Argentina

Entre los activos locales, la inversión de mayor valor corresponde a acciones de Pampa Holding, declaradas por más de $500 millones. El funcionario también informó alrededor de $205 millones en bonos argentinos denominados en dólares y posiciones en otros bonos y fondos de inversión.

Además, declaró una participación del 33,3% en Arguar SA, una empresa agropecuaria dedicada a la producción de semillas, y activos colocados en distintos fideicomisos.

Tres de esas inversiones fiduciarias superan en conjunto los $150 millones, aunque la declaración difundida no ofrece mayores precisiones sobre su ubicación o actividad. También aparecen participaciones en dos fideicomisos vinculados con un desarrollo inmobiliario ubicado en Dorrego y Avenida del Libertador.

Propiedades en Argentina y Uruguay

La declaración jurada incorpora una casa en San Isidro adquirida en 2024, dos departamentos comprados en 2015 que se encuentran en alquiler, un terreno en Pilar y un lote rural situado en Pampa del Infierno, Chaco.

Fuera del país, Bausili informó una casa en Uruguay comprada en 2019 y una inversión inmobiliaria en construcción en Montevideo. Su patrimonio incluye, además, moneda canadiense guardada en una caja de seguridad.

La presentación permite observar la composición patrimonial del titular de la autoridad monetaria: la mayor parte de sus inversiones financieras está colocada fuera de la Argentina, mientras que sus principales activos locales se concentran en acciones empresariales, bonos soberanos, sociedades y fideicomisos.