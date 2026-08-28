Santiago Bausili declaró un patrimonio de $4.174 millones y tiene el 63% de sus inversiones en el exterior

El titular del Banco Central informó una suba patrimonial del 29% durante 2025, por debajo de la inflación de ese año. Sus activos declarados pasaron de un equivalente a US$3,06 millones a US$2,82 millones.
Economía28 de agosto de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Bausilli

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, declaró un patrimonio de $4.174 millones al cierre de 2025, con una cartera de inversiones financieras concentrada mayoritariamente fuera del país.

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Los datos surgen de la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción. El documento muestra que comenzó el año con bienes valuados en $3.222 millones y lo terminó con $4.174 millones, lo que representa un aumento nominal cercano al 29%.

Esa variación quedó por debajo de la inflación anual del 31,5%. Al convertir las cifras declaradas a dólares según las cotizaciones tomadas para el inicio y el cierre del período, su patrimonio pasó de un equivalente a US$3,06 millones a US$2,82 millones.

El 63% de sus inversiones está fuera del país

La mayor parte del patrimonio informado por Bausili está colocada en inversiones financieras. Dentro de ese segmento, el 63% corresponde a activos radicados u operados en el exterior, mientras que el 37% restante se encuentra en instrumentos locales.

Las inversiones externas declaradas alcanzan aproximadamente los $1.559 millones, frente a unos $890 millones colocados en el mercado argentino. De este modo, el monto invertido fuera del país resulta casi dos veces superior al destinado a activos locales.

La principal posición internacional informada corresponde a un fondo que sigue el desempeño de compañías japonesas, con más de $350 millones. También figuran participaciones en un instrumento que replica empresas argentinas y cotiza en Nueva York, por alrededor de $298 millones.

Caputo Bausilli

A esa cartera se agregan más de $215 millones en un fondo denominado en dólares y otros $209 millones en un instrumento vinculado con el índice tecnológico Nasdaq. La declaración incluye, además, acciones de Tesla, la compañía encabezada por Elon Musk, y de la empresa tecnológica Samsara.

Bausili también informó participaciones en sociedades constituidas en el exterior, entre ellas Agua Local LLC y SmartAdvisor LLC, ambas radicadas en Delaware. A esto se suman activos en Adecoagro y en Ancora Investments LP, con sede en Canadá.

Las principales colocaciones en Argentina

Entre los activos locales, la inversión de mayor valor corresponde a acciones de Pampa Holding, declaradas por más de $500 millones. El funcionario también informó alrededor de $205 millones en bonos argentinos denominados en dólares y posiciones en otros bonos y fondos de inversión.

Además, declaró una participación del 33,3% en Arguar SA, una empresa agropecuaria dedicada a la producción de semillas, y activos colocados en distintos fideicomisos.

Tres de esas inversiones fiduciarias superan en conjunto los $150 millones, aunque la declaración difundida no ofrece mayores precisiones sobre su ubicación o actividad. También aparecen participaciones en dos fideicomisos vinculados con un desarrollo inmobiliario ubicado en Dorrego y Avenida del Libertador.

Propiedades en Argentina y Uruguay

La declaración jurada incorpora una casa en San Isidro adquirida en 2024, dos departamentos comprados en 2015 que se encuentran en alquiler, un terreno en Pilar y un lote rural situado en Pampa del Infierno, Chaco.

Fuera del país, Bausili informó una casa en Uruguay comprada en 2019 y una inversión inmobiliaria en construcción en Montevideo. Su patrimonio incluye, además, moneda canadiense guardada en una caja de seguridad.

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La presentación permite observar la composición patrimonial del titular de la autoridad monetaria: la mayor parte de sus inversiones financieras está colocada fuera de la Argentina, mientras que sus principales activos locales se concentran en acciones empresariales, bonos soberanos, sociedades y fideicomisos.

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