La venta de combustibles al público volvió a caer en julio y completó seis meses consecutivos de retrocesos interanuales. En todo el país se comercializaron 1.368.722 metros cúbicos de naftas y gasoil, un 6,4% menos que durante el mismo mes de 2025.

El descenso fue el más pronunciado de la serie reciente y alcanzó a 21 de las 24 jurisdicciones. Solamente La Pampa, Neuquén y Santiago del Estero lograron superar los volúmenes registrados un año atrás, aunque en los tres casos los incrementos fueron inferiores al 1%.

Frente a junio, el volumen total vendido aumentó 2,8%. Sin embargo, al corregir la comparación por la diferente cantidad de días de cada mes, el resultado mostró una baja mensual cercana al 0,5%.

Solo tres provincias consiguieron crecer

La Pampa presentó el mejor desempeño del país, con un incremento interanual del 0,7%. Neuquén registró una mejora del 0,5% y Santiago del Estero avanzó apenas un 0,2%.

El resto de las jurisdicciones cerró julio con resultados negativos. Entre los principales mercados, Córdoba y Santa Fe mostraron caídas del 1,6%, mientras que la provincia de Buenos Aires retrocedió 5,8%.

Buenos Aires mantuvo su posición como el mayor mercado del país, con 476.124 metros cúbicos vendidos. Córdoba quedó en segundo lugar, con 157.212 metros cúbicos, seguida por Santa Fe, con 114.513 metros cúbicos.

Las bajas más pronunciadas se registraron en Tucumán, con un retroceso del 22,4%; Jujuy, con una contracción del 16,4%; y Salta, con una caída del 15,9%.

También tuvieron descensos de dos dígitos Santa Cruz, con un 14,5%; Misiones, con un 13,8%; La Rioja, con un 13,7%; Corrientes, con un 12,2%; y Mendoza, con un 10,3%.

El informe advierte que las cifras de Refinor, una empresa con fuerte presencia en el noroeste argentino, no fueron informadas para julio. Esa ausencia puede incidir sobre los resultados de Tucumán, Jujuy y Salta y ampliar la magnitud estadística de las bajas registradas en esas provincias.

Las naftas cayeron más que el gasoil

Las naftas representaron el 55% del total vendido durante julio y registraron una baja interanual del 7,4%. Dentro de ese segmento, la nafta súper retrocedió 7,8% y la premium cayó 6,4%.

Neuquén fue la única provincia donde aumentaron las ventas totales de naftas, con una mejora del 2,2%. La nafta súper también creció solamente en esa jurisdicción, con un avance del 4,4%.

En el segmento premium, San Juan registró una suba del 1,4% y Córdoba quedó prácticamente estable, con un incremento del 0,1%. Santa Cruz presentó la mayor caída de esa variedad, con un descenso del 24,8%.

El gasoil tuvo un comportamiento algo menos negativo. Sus ventas bajaron 5,1% interanual, como consecuencia de un retroceso del 7% en el segmento común y del 1,9% en el premium.

A diferencia de las naftas, el gasoil logró crecer en seis provincias. Santiago del Estero encabezó las mejoras con un 9,6%, seguida por Chaco, con un 7,8%; La Pampa, con un 2,8%; Santa Fe, con un 2,5%; Catamarca, con un 2,3%; y Córdoba, con un 1,5%.

El acumulado anual quedó en su nivel más bajo desde 2021

Entre enero y julio se vendieron 9,58 millones de metros cúbicos de combustibles en todo el país, un 2,1% menos que durante el mismo período de 2025. Se trata del menor volumen acumulado para los primeros siete meses de un año desde 2021.

El gasoil acumula una caída del 2,3%, mientras que las naftas retroceden 1,9%. Frente a los primeros siete meses de 2023, el volumen total comercializado quedó casi un 10% por debajo.

Solo cinco provincias consiguieron sostener resultados positivos en el acumulado de 2026: Chaco y Santa Fe, con una mejora del 0,8% cada una; Neuquén, con un 0,6%; La Pampa, con un 0,4%; y San Juan, con un 0,2%.

Los mayores retrocesos entre enero y julio correspondieron a Corrientes, con una baja del 9,8%; Misiones, con un 8,9%; y Santa Cruz, con un 7,6%.

Las principales petroleras también vendieron menos

YPF conservó el liderazgo, con el 55,7% del mercado nacional, pero sus ventas cayeron 5,2% interanual. Shell concentró el 22,7% y registró una baja del 7%, mientras que Axion representó el 12,1% y retrocedió 3,8%.

El resto de las compañías reunió el 9,4% de las operaciones y mostró, en conjunto, una contracción del 14,7%.

Los resultados de julio consolidaron así una tendencia negativa que atraviesa a los distintos tipos de combustibles, a la mayoría de las provincias y a las principales empresas del sector.