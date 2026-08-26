Impuestos, rutas y obras: el reclamo del campo bonaerense frente a la brecha fiscal con Córdoba y Santa Fe

Productores rurales

Los reclamos del campo bonaerense por impuestos, rutas e infraestructura hídrica volvieron a ocupar espacio en la agenda. El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pablo Ginestet, enumeró entre los problemas pendientes el deterioro vial y las demoras en las obras de la Cuenca del Salado. Unas semanas antes, su antecesor Ignacio Kovarsky había sumado cuestionamientos al Inmobiliario Rural y a Ingresos Brutos.

Ese escenario permite volver sobre un antecedente que dimensiona la discusión. La primera edición del Monitoreo Fiscal Subnacional de Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) elaborado por Juan Manuel Perez Naufel e Ian Javier Escobar, compara el efecto de los principales tributos provinciales sobre distintos contribuyentes hipotéticos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires. Quedan expresamente afuera los gravámenes nacionales y municipales. El universo analizado comprende Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos.

Una chacra, tres resultados muy distintos

Para medir al agro, ICD construyó un mismo establecimiento modelo y lo sometió a las reglas de cada jurisdicción. Se trata de una chacra de 200 hectáreas en zona núcleo o equivalente, con ingresos anuales por $136 millones, una camioneta valuada en $40 millones y un crédito de $5 millones para capital de trabajo. Es una situación hipotética, no el promedio de los establecimientos de cada provincia.

La comparación arroja una diferencia contundente bajo las normas consideradas para 2025. La carga de los impuestos provinciales representaba el 13,10% de los ingresos anuales en Buenos Aires, contra 1,02% en Córdoba, 0,93% en Santa Fe y 3,25% en Mendoza. Para ese perfil específico, el peso bonaerense resultaba casi 13 veces el cordobés y algo más de 14 veces el santafesino.

Comparativa interprovincial de la carga fiscal sobre los ingresos anuales del Tipo Ideal 4.

Buena parte de la distancia se explicaba por el Impuesto Inmobiliario Rural. En el caso bonaerense, ICD calculó que ese tributo por sí solo podía representar alrededor del 11,54% de los ingresos anuales de la chacra modelizada. En Córdoba y Santa Fe, en cambio, el informe señala que Ingresos Brutos y el Inmobiliario pueden aparecer muy bajos o incluso en cero cuando corresponden determinadas exenciones, por lo que Automotor y Sellos adquieren mayor incidencia relativa.

Carga fiscal anual por tributo y carga fiscal total sobre los ingresos anuales de los distintos tipos ideales en PBA.

El estudio también advierte sobre el efecto de las valuaciones y los tramos. Como ejemplo, plantea dos campos bonaerenses de 200 hectáreas prácticamente iguales: una diferencia de apenas $100.000 en la valuación fiscal puede hacer que uno cruce de categoría y termine pagando cerca de un 50% más de Inmobiliario. El ejercicio busca mostrar que la carga final no depende sólo de las alícuotas, sino también de las bases imponibles, los mínimos, los umbrales y las exenciones.

De la discusión impositiva a la infraestructura

El dato histórico cobra otra dimensión frente a los planteos que el ruralismo volvió a hacer durante 2026. Ginestet, que asumió este año al frente de CARBAP, ubicó entre los problemas del agro bonaerense el estado de las rutas, los caminos rurales y, especialmente, el atraso de las obras hídricas. Sobre estos reclamos sostuvo que son asuntos que arrastran décadas sin avances suficientes.

No todas esas demandas apuntan al mismo nivel estatal. Los caminos rurales forman parte principalmente de la discusión con los municipios y las tasas viales; las rutas pueden ser nacionales o provinciales según cada traza; y las obras de la Cuenca del Salado involucran responsabilidades compartidas entre Nación y Provincia. Frente a un estudio que mide exclusivamente tributos provinciales, las rutas bonaerenses y la intervención provincial en infraestructura hídrica ofrecen el contrapunto más directo.

La Provincia construye dos nuevos puentes sobre el Salado.

Kovarsky también vinculó presión fiscal y competitividad. En julio cuestionó el peso del Inmobiliario Rural, recordó los incrementos que, según CARBAP, provocaron cambios en las bases imponibles de determinadas parcelas y afirmó que todavía existen rutas provinciales a la espera de reparaciones.

El planteo había aparecido además en junio, cuando CARBAP respaldó la reducción de retenciones anunciada por el Gobierno nacional de Javier Milei, pero advirtió que ese alivio podía resultar insuficiente si aumentaban paralelamente tributos provinciales y tasas municipales. La entidad reclamó entonces una revisión integral de la estructura impositiva y sostuvo que la competitividad agropecuaria no depende únicamente de los derechos de exportación.

Dos miradas sobre el esquema bonaerense

Desde la administración de Axel Kicillof, el esquema tributario es defendido bajo el criterio de progresividad. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, sostienen una política que busca una mayor exigencia sobre los patrimonios y niveles superiores de facturación, mientras la oposición cuestiona sus consecuencias sobre la inversión y la actividad productiva.

Entre esas críticas, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado, propone reducir el peso de Ingresos Brutos y sostiene que la estructura bonaerense penaliza producción e inversión. En paralelo, las entidades rurales mantienen el reclamo sobre impuestos patrimoniales, infraestructura y costos que dependen de distintas jurisdicciones.

El contrapunto se da, además, mientras el agro bonaerense mostró en mayo de 2026 una recuperación interanual de la actividad del 9,5%, frente a caídas del 6,4% en el comercio y del 4,8% en la industria. Para CARBAP, esa mejora sectorial no elimina los problemas pendientes.

Kovarsky resumió el reclamo que la entidad viene sosteniendo: “Necesitamos que sigan bajando gastos las provincias y la Nación para poder bajar impuestos y de una vez por todas ser competitivos”.