Las ventas en supermercados profundizaron las señales de debilidad del consumo durante el primer semestre de 2026. La facturación real quedó un 9,2% por debajo del promedio registrado para el mismo período entre 2017 y 2025, mientras que 22 de los 24 distritos relevados no consiguieron alcanzar sus niveles históricos.

Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco a partir de la Encuesta de Supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El estudio comparó las ventas acumuladas entre enero y junio de este año con el promedio del mismo período durante los últimos nueve años. De ese modo, buscó evitar las distorsiones que pueden producirse al tomar como referencia solamente un año con una base particularmente alta o baja.

El resultado nacional muestra un consumo todavía deprimido, pero también fuertes diferencias territoriales. Neuquén y Río Negro fueron las únicas jurisdicciones con niveles de facturación superiores a su promedio histórico, favorecidas por la actividad vinculada con los hidrocarburos y la minería.

El resto del país registró resultados negativos, aunque con intensidades diferentes.

Formosa, Tucumán y Corrientes encabezaron las bajas

Las mayores caídas frente al promedio histórico se observaron en Formosa, donde las ventas retrocedieron un 35,9%; Tucumán, con una baja del 33%, y Corrientes, con un descenso del 32,8%.

Otros seis distritos acumularon retrocesos de entre el 20% y el 30%. Misiones registró una caída del 29%; Santiago del Estero, del 25,1%; La Rioja, del 25%; San Juan y Jujuy, del 22,1% cada una, y Chaco, del 21,1%.

En el otro extremo, Santa Fe mostró el resultado negativo más moderado, con una facturación apenas 0,4% inferior a su promedio histórico. También se ubicaron relativamente cerca Córdoba, con una baja del 3,2%; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 3,8%; Tierra del Fuego, con el 4,2%, y el interior bonaerense, con el 6,3%.

El informe separa inicialmente al Conurbano del resto de la provincia de Buenos Aires. Al unificar ambos resultados de acuerdo con la presentación habitual de la estadística oficial, el número de jurisdicciones por debajo del promedio queda en 22.

Junio marcó el sexto retroceso interanual consecutivo

La Encuesta de Supermercados del INDEC indicó que las ventas alcanzaron los $2,48 billones durante junio. En términos reales, el nivel representó una caída interanual del 3,1% y completó seis meses consecutivos de retroceso.

En la comparación mensual desestacionalizada, las ventas bajaron un 1% frente a mayo.

El deterioro también alcanzó a la mayoría de las categorías relevadas. Alimentos preparados y rotisería tuvieron una baja interanual del 3,1%, mientras que los productos de almacén retrocedieron un 3,7%.

Las caídas más pronunciadas se registraron en la categoría denominada “otros”, con un descenso del 9,1%, y en indumentaria, calzado y textiles para el hogar, que se contrajeron un 27,4%. En conjunto, los rubros con resultados negativos explicaron el 76% de la facturación de junio.

Las ventas acumularon una caída del 2,8% en el semestre

Al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo período del año pasado, las ventas nacionales en supermercados mostraron una baja real del 2,8%.

Neuquén encabezó los pocos resultados positivos con una mejora del 3,5%. Le siguieron Río Negro, con el 1%, y San Luis y La Pampa, ambas con avances del 0,7%.

Entre las jurisdicciones con caídas, los descensos más moderados se observaron en la Ciudad de Buenos Aires, con el 0,4%, y en Santa Fe y Córdoba, con el 0,8% cada una. Los retrocesos más profundos correspondieron a Misiones, con el 10,4%, y Corrientes, con el 13,3%.

Como informó GrupoLaProvincia.com, el consumo masivo había mostrado una recuperación mensual en julio, pero acumulaba una caída del 2,9% durante 2026. Se trata de una medición más amplia y con una metodología diferente, aunque también refleja las dificultades para sostener una recuperación del gasto de los hogares.