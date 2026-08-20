El consumo de carne vacuna profundizó su retroceso en Argentina durante 2026 y alcanzó niveles que no se registraban desde hace más de dos décadas. Entre enero y julio, el abastecimiento destinado al mercado interno se redujo un 12% frente al mismo período de 2025, mientras que el promedio móvil de consumo se ubicó en julio en 46,3 kilos por habitante al año. Esa cifra representa una caída interanual del 9,4%, equivalente a 4,8 kilos menos por persona.

Los datos surgen del último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). En los primeros siete meses del año, el consumo aparente alcanzó 1,202 millones de toneladas equivalente carne con hueso, unas 163.400 toneladas menos que durante el mismo período del año pasado.

Menos kilos y compras condicionadas por el bolsillo

La retracción que muestran las estadísticas tiene su correlato en los mostradores. Comerciantes del sector describen consumidores que mantienen la visita a las carnicerías, pero compran cantidades menores y toman sus decisiones en función del dinero disponible.

Diego Salvo, carnicero de Mataderos, aseguró que sus ventas son entre 30% y 40% inferiores a las de hace una década. Según explicó, clientes que anteriormente compraban dos kilos ahora llevan uno, mientras quienes adquirían un kilo redujeron su compra a medio kilo.

En Córdoba capital, el carnicero Sergio Pepelo describió una modificación similar: parte de los consumidores dejó de pedir una cantidad determinada de carne y directamente indica cuánto dinero puede gastar. En ese escenario ganan espacio cortes más económicos, mientras la carne picada se convierte en una de las alternativas más buscadas.

El cambio también alcanza al tipo de proteína que llega a la mesa. Los comerciantes consultados señalaron un desplazamiento hacia el pollo y el cerdo, que presentan diferencias importantes de precio frente a varios cortes vacunos. En Buenos Aires, por ejemplo, uno de los relevamientos ubicó el kilo de pollo en $3.500 y la carne picada vacuna más económica en $12.000.

Menor faena y más exportaciones

La caída del consumo interno convive además con una reducción de la producción. Entre enero y julio, la industria frigorífica procesó 7,09 millones de cabezas, un 9,8% menos que en el mismo período de 2025. La producción de carne alcanzó 1,689 millones de toneladas res con hueso, con una baja interanual del 6,8%.

El informe sectorial atribuyó parte de esa menor disponibilidad de hacienda al proceso de retención de hembras, luego de años de liquidación de vientres. La participación de las hembras sobre el total de la faena descendió al 44,3% en julio, un porcentaje que CICCRA consideró compatible con la búsqueda de sostener y recomponer el stock ganadero.

En sentido contrario, las exportaciones aumentaron. Entre enero y julio sumaron 487.200 toneladas equivalente res con hueso, un 8,8% más que un año antes. Estados Unidos, China e Israel aparecen entre los destinos que impulsaron las ventas externas, un movimiento que incrementó la participación del mercado exportador sobre la producción disponible.

El precio redefine qué carne llega a la mesa

Los testimonios recogidos en las carnicerías muestran que el precio y los ingresos disponibles pasaron a tener un peso creciente en las decisiones de compra. Los clientes eligen menos cantidad, sustituyen cortes tradicionales por opciones más económicas o directamente reemplazan parte de la carne vacuna por otras proteínas.

Ese comportamiento se produce mientras el consumo por habitante perforó los niveles de las últimas dos décadas y el mercado doméstico recibe un volumen menor de carne. La combinación de menor faena, mayor demanda exportadora y restricciones en el poder de compra profundiza así una transformación visible en uno de los alimentos históricamente centrales de la mesa argentina.