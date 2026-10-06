La Provincia completa el FEFIM y mantiene el esquema de reparto con los municipios bajo presión financiera

La Provincia completa el FEFIM: cómo queda el reparto en medio de la presión financiera sobre los municipios.

El Gobierno bonaerense dispuso una adecuación presupuestaria por $1.368.288.000 para completar la integración del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), una de las principales herramientas financieras destinadas este año a los gobiernos locales. La medida incorpora al municipio de La Costa a una instancia que ya comprendía a otros 134 distritos y termina de alcanzar así a las 135 comunas de la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue formalizada por el Ministerio de Economía, encabezado por Pablo López, mediante la Resolución 379-MECONGP-2026. El movimiento presupuestario se produce antes de una nueva etapa de desembolsos del fondo y en medio de una discusión que atravesó durante buena parte del año a intendentes de distintos espacios políticos: cuánto margen deben tener los municipios para decidir el destino de esos recursos.

El FEFIM fue creado por la Ley 15.561 para financiar proyectos, programas e inversiones municipales. Su integración está vinculada a los recursos obtenidos a partir de operaciones de financiamiento autorizadas a la Provincia y cuenta, además, con una garantía de hasta $250.000 millones de Rentas Generales en caso de que los recursos disponibles resulten insuficientes para alcanzar el monto establecido.

La Costa completa el mapa del FEFIM

La nueva adecuación no modifica la arquitectura original del fondo. El 70% de los recursos se distribuye entre los municipios de acuerdo con el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante se destina a programas provinciales con impacto en los distritos, principalmente vinculados con infraestructura, transporte y otras políticas de alcance municipal.

La incorporación de La Costa permite completar una etapa que había sido instrumentada previamente para 134 municipios. De esta manera, el esquema queda extendido al conjunto de los distritos bonaerenses.

El movimiento se suma a los desembolsos que comenzaron a concretarse durante el año. En abril, la Provincia había distribuido una primera partida de $13.010 millones entre los 135 municipios, bajo criterios vinculados al CUD y con recursos no reintegrables.

Pero detrás de la ejecución del FEFIM continúa abierta otra discusión: la posibilidad de ampliar la libre disponibilidad para que los intendentes puedan utilizar una mayor proporción del dinero de acuerdo con las prioridades de cada municipio.

La Provincia profundiza una estrategia que combina crédito, equipamiento y banca pública para sostener capacidad de gestión en los distritos.

El reclamo municipal por más margen para usar los fondos

Durante el primer semestre, jefes comunales del peronismo, la UCR, el PRO y espacios vecinalistas confluyeron en el pedido de flexibilizar el destino de los recursos. El argumento central fue que las administraciones locales necesitan contar con herramientas para cubrir no sólo obras e infraestructura, sino también gastos de funcionamiento, proveedores, salarios y una demanda social que fue creciendo durante el año.

El reclamo tuvo expresión institucional a través del Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo (FRICDe), que llegó a reunir a 84 jefes comunales y promovió modificaciones al esquema del fondo. Una de las presentaciones acumuló inicialmente 68 firmas.

La discusión también ingresó a la Legislatura bonaerense. En junio, Fuerza Patria intentó habilitar sobre tablas en la Cámara de Diputados una modificación del FEFIM. La propuesta consiguió 43 votos afirmativos y 39 negativos, pero no alcanzó la mayoría especial necesaria.

Las diferencias excedieron la cuestión de la libre disponibilidad. También hubo posiciones encontradas sobre el mecanismo de distribución de los recursos y sobre el funcionamiento de la comisión bicameral vinculada al seguimiento del endeudamiento provincial.

Entre los intendentes que hicieron público el planteo estuvo el jefe comunal de Saladillo, José Luis Salomón, quien en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM sostuvo que los municipios necesitan capacidad para orientar los fondos hacia las prioridades concretas de cada distrito, desde obligaciones salariales y proveedores hasta asistencia social y obras.

La Resolución 379 no introduce cambios en esa discusión. El esquema continúa funcionando con un 70% distribuido por CUD y otro 30% canalizado mediante programas provinciales, mientras la mayor flexibilidad reclamada por los municipios depende de modificaciones que exceden esta adecuación presupuestaria.

Cajas municipales con menos margen

El debate adquirió mayor peso por la evolución de las cuentas locales. Durante el primer semestre de 2026, los 135 municipios bonaerenses recibieron $2,779 billones en transferencias provinciales, un retroceso real del 2,48% respecto del mismo período del año anterior.

La diferencia equivale a aproximadamente $74.683 millones menos a valores de junio, mientras que 82 municipios registraron su nivel más bajo de transferencias reales desde 2021 y otros 13 tuvieron el segundo peor resultado del período. Sólo 24 distritos mostraron una mejora interanual.

Dentro del total de recursos enviados durante esos seis meses, el FEFIM representó aproximadamente el 0,9%. La mayor parte de las transferencias correspondió a la coparticipación, seguida por el Fondo Educativo y otras partidas específicas.

Transferencias municipales.

A la caída real de los recursos se sumaron mayores exigencias sobre los presupuestos municipales. Las comunas deben atender servicios locales, hospitales e insumos sanitarios, obligaciones previsionales, mantenimiento urbano, asistencia social y costos crecientes en obras de pavimentación, iluminación, saneamiento e infraestructura.

La Provincia complementó durante el año el FEFIM con otras herramientas destinadas a aliviar esas restricciones. El Banco Provincia avanzó con líneas de leasing para la adquisición de maquinaria, vehículos y bienes de capital, además de programas de microcréditos destinados a emprendedores de distintos municipios.

En septiembre, trece distritos formalizaron operaciones de leasing por $7.855 millones, que se sumaron a otras rondas de financiamiento concretadas durante mayo, julio y agosto.

La adecuación por $1.368.288.000 completa ahora la incorporación de La Costa y extiende esta instancia del FEFIM a los 135 municipios. El esquema de distribución permanece sin cambios, mientras la discusión de fondo sigue concentrada en el margen que tendrán los intendentes para utilizar esos recursos frente a las necesidades financieras de cada distrito.