Salvavidas para los municipios: el esquema financiero de Kicillof para dar aire a los intendentes

La Provincia profundiza una estrategia que combina crédito, equipamiento y banca pública para sostener capacidad de gestión en los distritos.

Axel Kicillof volvió a recurrir al Banco Provincia como herramienta de financiamiento para los municipios bonaerenses. En una nueva ronda de convenios realizada en Gobernación, trece distritos accedieron a operaciones de leasing por $7.855 millones para adquirir maquinaria y bienes de capital, mientras otra tanda de comunas firmó acuerdos para ofrecer créditos subsidiados a emprendedores y trabajadores independientes.

El movimiento llega en un momento particular para las cuentas locales. Durante todo 2026, intendentes de distintos espacios políticos vienen advirtiendo por una combinación de menor disponibilidad de recursos, aumento de la demanda en hospitales y áreas sociales, obras que deben financiarse localmente y mayores costos para sostener servicios públicos.

La Línea Municipios 2026 permite financiar maquinaria vial, vehículos, equipamiento para salud y seguridad y bienes destinados a obra pública y servicios urbanos. En esta última tanda firmaron contratos de leasing Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Bolívar, Coronel Pringles, Las Flores, Malvinas Argentinas, Magdalena, Marcos Paz, Monte Hermoso, Pergamino, Roque Pérez, Tres Arroyos y Villarino.

Por otra vía, Provincia Microcréditos suscribió convenios o adendas con Avellaneda, Colón, Daireaux, General Las Heras, Quilmes y Marcos Paz para facilitar financiamiento a emprendedores.

Kicillof justificó la decisión en las dificultades que atraviesan las administraciones locales. “Seguimos poniendo todas las herramientas del Banco Provincia a disposición de los municipios”, afirmó durante el encuentro.

También sostuvo que las comunas fueron incorporando responsabilidades en áreas como salud, educación, obra pública y acceso a la tierra. El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, sumó otro argumento: parte de la maquinaria financiada servirá para enfrentar eventuales contingencias vinculadas con El Niño y sostuvo que la situación económica requiere “inversión y un rol activo de la banca pública”.

No es la primera ronda: el leasing ganó peso durante 2026

La firma de septiembre forma parte de una política que se repitió durante el año. En mayo, Provincia Leasing habilitó contratos por más de $4.019 millones; en julio hubo otra tanda por más de $14.179 millones, acompañada por microcréditos para emprendedores; y en agosto se firmaron acuerdos con 18 intendentes por $16.200 millones. Para entonces, la Provincia informó que el programa había alcanzado a 104 municipios desde 2020.

El crecimiento de estas herramientas ocurre en paralelo con señales de deterioro en los recursos municipales. Un informe de la Consultora Política y Producción Argentina, elaborado a partir de datos oficiales, estimó que los 135 municipios recibieron $2,779 billones durante el primer semestre de 2026, una caída real del 2,48% respecto del mismo período de 2025.

El cálculo equivalía a una pérdida de $74.683 millones a valores de junio y ubicaba las transferencias reales en su menor nivel desde 2021. Además, 82 municipios tuvieron su peor registro desde aquel año y otros 13, el segundo peor.

El relevamiento también tradujo los recursos a capacidad de compra de combustible: pasaron de equivaler a 1.982 millones de litros de gasoil en el segundo semestre de 2022 a 1.437 millones durante la primera mitad de 2026, una reducción del 27,5%.

“Nos obligó a mirar todo con lupa”

Entre los intendentes que participaron de la nueva ronda está Fabián Blanstein, de Las Flores. Días antes de firmar el convenio, el jefe comunal había explicado a GRUPOLAPROVINCIA.COM cómo la caída de actividad y de recursos había condicionado su primer año al frente de la administración.

Blanstein vinculó parte de la situación con la recesión, el impacto de las importaciones sobre la actividad textil y la reducción de recursos coparticipables. “Nos obligó a mirar todo con lupa”, explicó al describir el ajuste de gastos que realizó el municipio para mantener los servicios.

El intendente contó además que el municipio debió incrementar la asistencia a personas que perdieron su empleo, incluso con ayuda para servicios y alquileres.

Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos y otro de los firmantes de esta semana, viene planteando un reclamo similar desde el interior bonaerense. En una entrevista con este medio sostuvo que “en las políticas nacionales, el interior está ausente” y cuestionó que determinadas decisiones adoptadas desde la administración central no contemplen las particularidades productivas y sociales de los distritos.

Garate también planteó que recursos que salen de los municipios por distintas vías no siempre regresan en infraestructura o políticas públicas con el mismo alcance. La situación tiene una derivación concreta para los gobiernos locales: cuando cae una política de alcance nacional o provincial, son las comunas las que suelen recibir primero los reclamos.

13 nuevos acuerdos de leasing para seguir impulsando el desarrollo local.



Firmamos acuerdos de leasing con 13 municipios bonaerenses, acercando herramientas de financiamiento que permiten incorporar equipamiento, modernizar servicios y fortalecer la gestión municipal. pic.twitter.com/4A8cvBtKXb — Provincia Leasing (@PciaLeasing) September 28, 2026

De la disputa por fondos al Banco Provincia

El leasing no es la única herramienta que la Provincia activó para las comunas durante el año. En marzo, Kicillof reunió a alrededor de 70 intendentes y confirmó que los recursos que Buenos Aires eventualmente recupere de sus litigios con Nación serán coparticipados mediante un Fondo de Restitución.

En paralelo funciona el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), creado para 2026 y 2027, con una garantía mínima de $250.000 millones y un esquema de distribución entre fondos directos a municipios y programas provinciales con destino local.

El Banco Provincia completa ese esquema con una herramienta diferente: crédito para que las comunas puedan anticipar compras que, según varios intendentes, resultarían difíciles de afrontar con caja propia.

La nueva firma de septiembre mantiene esa línea. Maquinaria, vehículos, equipamiento de salud y seguridad y microcréditos vuelven a aparecer como respuesta bonaerense a gobiernos locales que reclaman más herramientas para sostener servicios y atender una demanda creciente.