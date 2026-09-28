Kicillof cruza gestión y proyección: cómo construye su vínculo con el empresariado camino a 2027

La gira por Nueva York dejó reuniones con diez fondos de inversión, más de 20 compañías y tres proyectos empresarios en evaluación para la Provincia.

La agenda de Axel Kicillof con el empresariado sumó en Nueva York una escala de peso. Fondos que tienen deuda bonaerense, ejecutivos de grandes compañías, proyectos de inversión y la presencia de José Luis Manzano quedaron dentro de una serie de encuentros que el Gobierno provincial incorporó esta semana al balance de la gira por Estados Unidos.

El movimiento ocurre mientras el nombre del gobernador ya forma parte de la discusión interna del peronismo hacia 2027, aunque Kicillof todavía no formalizó una candidatura presidencial y durante su paso por Estados Unidos aclaró ante distintos interlocutores que no había viajado en carácter de candidato. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, su agenda oficial estuvo concentrada en deuda, inversiones, desarrollo productivo y relaciones internacionales.

La secuencia tampoco comenzó en Nueva York. Durante 2026, la Provincia amplió los ámbitos de diálogo con cámaras industriales, puso en funcionamiento su propio régimen de incentivos para inversiones, llevó esa herramienta a reuniones empresariales en España y prepara para noviembre una misión a China orientada a inversiones y exportaciones.

Diez fondos y una carta sobre la mesa: la deuda bonaerense

Una de las reuniones centrales en Estados Unidos fue con representantes de diez fondos de inversión, entre los que Diagonales identificó a BlackRock, Eaton Vance, Vanguard y GoldenTree, entre otros. La conversación giró principalmente alrededor de los bonos provinciales y del cumplimiento de la deuda reestructurada entre 2020 y 2021.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, aseguró este lunes que los inversores quedaron conformes con la situación de los títulos bonaerenses y puso el foco en el cronograma de pagos que comenzó después del período de gracia acordado durante aquella renegociación.

“Desde entonces estamos pagando todas las cuotas, todos los vencimientos en tiempo y forma”, sostuvo Bianco. Según detalló, la Provincia desembolsa actualmente US$420 millones en marzo y otros US$420 millones en septiembre, lo que representa unos US$840 millones anuales vinculados con la deuda reestructurada.

El dato fue presentado por la administración bonaerense como parte de su mensaje a los inversores. Kicillof ratificó durante la gira que la Provincia mantendrá los compromisos asumidos con los acreedores y afrontará los próximos vencimientos bajo las condiciones pactadas.

La cuestión financiera ocupa un lugar relevante dentro del vínculo que el gobernador intenta mantener con el mercado. Su discurso contra el programa económico de Javier Milei no incluyó un planteo de desconocimiento de las obligaciones provinciales: frente a los tenedores de bonos, el mensaje estuvo centrado en la renegociación realizada por su gestión y el posterior cumplimiento del nuevo cronograma.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense.

Más de 20 empresas y tres inversiones en evaluación

La segunda mesa tuvo un perfil diferente. Kicillof se reunió con representantes de más de 20 compañías vinculadas con energía, minería, petróleo y gas, comercialización de granos, biotecnología, industria farmacéutica, servicios financieros, seguros, inteligencia artificial, software y tecnología.

Entre las compañías mencionadas por las crónicas de la gira aparecen Microsoft, Mastercard, Google, MetLife y Louis Dreyfus, además de empresas de los sectores energético y farmacéutico.

Bianco aseguró que buena parte de esas firmas ya tiene operaciones en Argentina y en territorio bonaerense. “La mayoría de esas empresas ya tienen actividad en Argentina en general y en la Provincia de Buenos Aires en particular”, señaló el funcionario, quien agregó que se mostraron conformes con el funcionamiento de sus negocios y con el vínculo institucional con la administración provincial.

El Gobierno bonaerense informó además que durante las conversaciones aparecieron tres proyectos concretos de inversión.

Uno corresponde a una compañía que está terminando de estructurar financieramente una inversión para un parque solar con baterías de almacenamiento. Otra empresa del sector eólico comunicó que analiza multiplicar su inversión existente en territorio bonaerense. La tercera pertenece al sector farmacéutico y expresó su intención de continuar realizando desembolsos en la Provincia.

Manzano y una foto que sumó atención política

Entre los participantes estuvo José Luis Manzano, empresario con intereses en energía, distribución eléctrica, gas y medios. Su presencia tuvo repercusión porque Manzano mantiene negocios en sectores alcanzados por decisiones de la administración Milei y recientemente avanzó, junto con sus socios, sobre el control de Metrogas. Al mismo tiempo, participó del encuentro convocado por el gobernador bonaerense.

Bianco buscó ubicar su participación dentro de la reunión general con empresarios. “Fue uno de los empresarios que participó efectivamente”, dijo el ministro, y lo definió como “un inversor importante en la Argentina” con empresas relacionadas también con Estados Unidos.

El funcionario agregó una definición sobre la relación entre Manzano y la administración provincial. Según relató, el empresario “habló muy bien del vínculo que lleva con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de lo bien que se están trabajando las inversiones, las distintas inversiones productivas que hay en nuestra Provincia”.

Bianco insistió, sin embargo, en evitar un tratamiento diferencial respecto del resto de los asistentes: “Era uno más de los tantos inversores que participaron de esa reunión”.

Axel Kicillof, Carlos Bianco, Pablo López y Cecilia Nicolini

Inversiones sí, pero con diferencias sobre las reglas

El acercamiento a inversores no eliminó las diferencias entre Kicillof y el Gobierno nacional sobre qué condiciones debe ofrecer el Estado al capital privado. Ante los empresarios reunidos en Nueva York, el gobernador volvió a cuestionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Milei.

“Necesitamos una política industrial que no pondere un sector sobre otro”, planteó. Su posición es que los incentivos deben incluir tanto grandes inversiones como pequeñas y medianas empresas y estar asociados con empleo, proveedores, agregado de valor y protección de los recursos naturales.

Buenos Aires puso en funcionamiento durante 2026 una alternativa propia: el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE). Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el programa acepta proyectos desde US$5 millones y concede reducciones en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos, además de estabilidad fiscal. Los beneficios varían según el monto y pueden ampliarse cuando la inversión genera empleo, sustituye importaciones, incorpora innovación, aumenta exportaciones o se instala en determinadas zonas.

Para los proyectos superiores a US$50 millones, el esquema exige un programa de desarrollo de proveedores bonaerenses. La normativa establece además que una proporción progresiva de las contrataciones debe recaer sobre empresas radicadas en la Provincia.

El vínculo empresario también tiene discusiones pendientes

La relación entre la Provincia y el sector privado no está exenta de reclamos. A fines de agosto, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) presentó al gobierno de Kicillof un proyecto para reducir progresivamente hasta cero el pago de Ingresos Brutos sobre la actividad manufacturera, con un mecanismo alternativo para evitar una caída en la recaudación provincial.

El planteo llegó en un escenario en el que la entidad industrial contabilizó la desaparición de 1.306 unidades productivas bonaerenses entre mayo de 2023 y mayo de 2026, junto con una pérdida de 41.975 puestos industriales durante ese período. Las cifras forman parte del relevamiento de UIPBA.

La propuesta empresaria pretende llevar a cero la alícuota para micro y pequeñas industrias, implementar reducciones graduales para medianas y grandes compañías y compensar la pérdida mediante ampliación de la base tributaria, mayor formalización y cambios en los mecanismos de recaudación.

El presidente de UIPBA, Alejandro Gentile, vinculó incluso aquella discusión tributaria con la proyección nacional que atribuye al gobernador. Su pedido fue que la Provincia reduzca el peso del impuesto sobre la industria, mientras la entidad también reclama modificaciones en tasas municipales y medidas contra el contrabando y la informalidad.

Ese intercambio quedó expuesto nuevamente durante el 4° Congreso Productivo Bonaerense, realizado en septiembre en La Plata. La actividad reunió a empresarios, pymes, sindicatos, universidades, intendentes y representantes del sistema científico en 37 paneles, con más de mil participantes previstos por jornada.

Allí, Kicillof combinó críticas al rumbo económico nacional con una invitación dirigida explícitamente al sector productivo. “Yo los convoco a construir una alternativa productiva nacional”, afirmó ante los asistentes.

El gobernador sostuvo que la discusión económica debía incluir industria, empleo, ciencia, tecnología, infraestructura y financiamiento y cuestionó la apertura importadora, las tasas de interés y la caída del mercado interno.

La convocatoria tuvo además un componente que excedió la gestión provincial: Kicillof planteó que el país necesita un programa productivo diferente al de Milei y llevó la discusión al plano nacional.

Kicillof cuestionó el plan económico nacional durante el acto de la Unión Industrial bonaerense.

China, la próxima escala económica

La agenda internacional tendrá otra parada si se concreta el viaje previsto para comienzos de noviembre a China. La misión contempla actividades en Beijing y Shanghái, contactos con empresas estatales y privadas y la participación en la Exposición Internacional de Importaciones de China.

El objetivo provincial es buscar capital para proyectos bonaerenses y acompañar a compañías interesadas en ampliar exportaciones.

Entre los antecedentes que aparecen en las conversaciones se encuentran el proyecto de Atucha III y un acuerdo con China Electric Power Equipment and Technology que contemplaba US$1.100 millones para infraestructura de transporte eléctrico.

De formalizarse, será otra instancia en la que la administración bonaerense combine política exterior, comercio e inversiones mientras continúa la discusión nacional hacia 2027.