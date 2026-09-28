Las pequeñas y medianas industrias advirtieron por el fuerte impacto del costo de la energía eléctrica y reclamaron cambios en la implementación del nuevo esquema de contratación. Sostuvieron que existen empresas cuyas facturas llegaron a multiplicarse por cuatro y otras que, aun habiendo firmado acuerdos de abastecimiento, terminaron enfrentando costos cercanos al doble de los valores inicialmente pactados.

El planteo se concentra en las modificaciones introducidas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Desde el 1° de noviembre de 2025 rige la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, que avanzó hacia un sistema en el que los grandes usuarios pueden contratar directamente energía y potencia.

Para el sector industrial la transición presentó dificultades para una parte del entramado productivo, tanto por los costos como por las nuevas exigencias vinculadas con la contratación del suministro.

De casi 6.000 empresas, unas 800 cerraron contratos

Uno de los datos centrales aportados por las entidades industriales es la cantidad de compañías que pudieron adaptarse mediante acuerdos de abastecimiento.

Según el relevamiento de empresarios industriales, casi 6.000 empresas quedaron alcanzadas por el nuevo esquema, pero apenas unas 800 concretaron contratos de suministro eléctrico.

Entre las empresas que no contrataron directamente su abastecimiento, se relevaron casos en los que las facturas llegaron a cuadruplicarse. En tanto, algunas compañías que sí firmaron contratos recibieron posteriormente cargos adicionales que llevaron el costo final de la electricidad a niveles cercanos al doble de lo originalmente acordado.

Desde el sector señalaron que esas diferencias también derivaron en controversias contractuales entre empresas y proveedores.

Desde el sector reclaman una transición más previsible

Industriales cuestionaron la forma en la que se llevó adelante el cambio de sistema y sostuvo que las empresas tuvieron que incorporar nuevas decisiones sobre precios, condiciones de abastecimiento y obligaciones contractuales mientras continuaban afrontando sus compromisos productivos y financieros.

Distintas organizaciónes reclamaron que las autoridades nacionales convoquen a los sectores involucrados y revisen los casos en los que aparezcan diferencias importantes entre los valores acordados y los finalmente facturados.

Además sostuvieron que la transición debería cumplir con los criterios de gradualidad, orden y previsibilidad previstos en la normativa. Las entidades vincularon los mayores costos energéticos con un incremento del endeudamiento y dificultades financieras entre las empresas que representa.

El impacto se suma a la caída de la actividad y el consumo

El reclamo empresario aparece en un escenario en el que las PyMEs industriales señalan dificultades para sostener los niveles de producción y ventas.

La advertencia apunta especialmente al peso que adquiere la electricidad dentro de la estructura de costos. El planteo es que un incremento no previsto en ese rubro agrega presión financiera en momentos en que muchas firmas deben administrar simultáneamente gastos productivos, compromisos financieros y niveles menores de consumo.

Por eso, el reclamo no se limita al nivel de las tarifas y pidieron revisar la implementación del sistema, mejorar la información disponible para las empresas y dar mayor previsibilidad a las condiciones de contratación.

El planteo también diferencia la situación de estas industrias de las actualizaciones de las tarifas residenciales. Para septiembre, el Gobierno había dispuesto un incremento promedio del 1,75% en las facturas eléctricas de los hogares, junto con modificaciones en los topes de consumo subsidiado. Se trata de un esquema diferente al cuestionado por las empresas alcanzadas por las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista.