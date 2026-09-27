Aumentos de octubre: prepagas, alquileres y transporte.

Octubre comenzará con una nueva tanda de aumentos que impactará sobre distintos gastos habituales de los hogares. Prepagas, alquileres y transporte tendrán actualizaciones durante el mes, mientras los combustibles sumaron en las últimas horas un nuevo elemento de presión: YPF aplicó desde las cero del sábado 26 de septiembre una suba promedio del 1% en naftas y gasoil en todo el país, después de los incrementos que ya habían dispuesto otras petroleras.

A ese movimiento se agrega una definición todavía pendiente. Según la normativa actualmente vigente, el 1° de octubre deberían comenzar a aplicarse incrementos remanentes de los impuestos a los combustibles correspondientes a actualizaciones acumuladas de 2024, 2025 y los primeros dos trimestres de este año. El Gobierno de Javier Milei ya postergó varias veces esos ajustes, por lo que el impacto final en los surtidores continúa abierto a pocos días del cambio de mes.

El escenario se completa con nuevos valores en servicios de salud y transporte y con actualizaciones para aquellos alquileres cuyos contratos todavía utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Prepagas: aumentos de hasta 2,9%

Las empresas de medicina prepaga volverán a modificar sus cuotas durante octubre. Un relevamiento realizado sobre los cuadros tarifarios que once compañías ya declararon ante la Superintendencia de Servicios de Salud arroja un incremento promedio del 2,17%, aunque el porcentaje depende de la empresa, el plan, la edad y la región.

Entre las principales compañías relevadas, Federada Salud aumenta 1,7%; OSDE, 1,9%; Medifé, 1,95%; Swiss Medical, 2%; Sancor Salud, 2,06%; Hospital Italiano, 2,1%; Prevención Salud, 2,2%; Luis Pasteur, 2,3%; CEMIC, 2,32%; Galeno, 2,4%; y Omint, 2,9% como variación representativa de sus cuadros.

El promedio de octubre resulta algo inferior al 2,37% registrado para septiembre entre las compañías relevadas, aunque implica otro ajuste mensual sobre cuotas que ya acumulan sucesivos incrementos durante el año.

Aumento de octubre 2026 por prepaga.

Alquileres: el aumento depende de cada contrato

En materia de alquileres no existe una suba única para octubre. Desde la derogación del anterior régimen, propietarios e inquilinos pueden acordar libremente tanto el índice como la frecuencia de actualización.

Sin embargo, el ICL que publica el Banco Central continúa siendo utilizado en numerosos contratos. Para los acuerdos que deban actualizarse en octubre bajo esa fórmula, el incremento dependerá del período pactado: 6,72% si la actualización es trimestral, 9,83% si es cuatrimestral, 17,04% si es semestral y 31,67% cuando el ajuste es anual.

El efecto cambia de manera considerable según la modalidad. Un alquiler de $600.000 que tenga una actualización anual del 31,67% pasaría a aproximadamente $790.020. Si el mismo contrato ajustara semestralmente, el nuevo valor sería de unos $702.240.

Por eso, el porcentaje del 31,67% no debe interpretarse como una suba generalizada de todos los alquileres: alcanza a aquellos contratos que utilizan ICL y cumplen en octubre un período anual de actualización.

Colectivos y subte: otro ajuste en el transporte

El transporte público también sumará presión sobre los gastos cotidianos. En la provincia de Buenos Aires, las líneas de jurisdicción provincial que operan en el AMBA tendrán en octubre una nueva actualización tarifaria. Con los parámetros conocidos hasta ahora, el incremento proyectado ronda el 3,6% y llevaría el boleto mínimo para usuarios con SUBE registrada de $1.164,47 a $1.206,39.

Para los demás tramos, las estimaciones ubican la tarifa de 3 a 6 kilómetros en $1.357,18; de 6 a 12 kilómetros, en $1.507,98; de 12 a 27 kilómetros, en $1.809,58; y para recorridos superiores a 27 kilómetros, en $2.127,47.

El esquema bonaerense tiene una particularidad: además de tomar como referencia la inflación del Gran Buenos Aires y adicionar dos puntos porcentuales, contempla la incidencia de la evolución del precio del combustible. Por eso, el reciente aumento del 1% aplicado por YPF obliga a mantener estos valores como proyectados hasta la formalización del nuevo cuadro tarifario.

El mecanismo provincial alcanza a los servicios urbanos e interurbanos bonaerenses que funcionan dentro del AMBA y también al sistema urbano del Gran La Plata, integrado por La Plata, Berisso y Ensenada.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, las líneas que dependen del Gobierno porteño proyectan una suba cercana al 3,7%, con un boleto mínimo de alrededor de $920. También aumentará el subte: la tarifa general pasará de $1.753 a $1.817 durante los primeros días de octubre.

Nuevo golpe al bolsillo con subas en colectivo y subte.

Combustibles: YPF aumentó y octubre abre otra incógnita

El capítulo más abierto está en los surtidores. Shell, Axion y Puma comenzaron durante esta semana a aplicar incrementos que, según empresa y producto, oscilaron entre 2% y 5%. YPF había mantenido sus precios generales mientras evaluaba el movimiento internacional del petróleo, pero finalmente confirmó una suba promedio del 1% desde el sábado 26 para naftas y gasoil en todo el territorio nacional.

La petrolera vinculó la actualización con el encarecimiento internacional del crudo en medio del conflicto en Medio Oriente. El Brent se ubicó por encima de los US$100 por barril, aunque YPF informó que continuará utilizando su sistema de amortiguación de precios y el esquema de micropricing, que permite diferencias según oferta, demanda, competencia, ubicación y franjas horarias. Por eso, el 1% es un promedio nacional y no implica que todos los surtidores exhiban exactamente la misma variación.

Pero ese aumento no resuelve la incógnita de octubre. Es una decisión comercial de YPF previa al cambio de mes y distinta de la actualización tributaria que figura en el calendario oficial.

YPF confirmó una suba promedio del 1% desde el sábado 26 para naftas y gasoil.

El Decreto 829/2026 estableció que desde el 1° de octubre debe surtir efecto el incremento total pendiente en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono derivado de actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026.

La medida podría generar una nueva presión sobre los precios de naftas y gasoil si el componente impositivo se traslada a los consumidores. Sin embargo, todavía no puede darse por confirmado cuánto subirían los surtidores: el Ejecutivo viene prorrogando sucesivamente parte de esas actualizaciones y aún podría dictar una nueva modificación antes del miércoles.

Así, octubre llegará con aumentos definidos en varios rubros y con una variable todavía sin cerrar en uno de los precios que atraviesa buena parte de la economía. La norma vigente mantiene el 1° de octubre como fecha para aplicar los impuestos pendientes a los combustibles; cualquier nueva postergación requerirá otra decisión formal del Gobierno nacional.