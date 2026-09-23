El pluriempleo se consolidó como una característica cada vez más extendida del mercado laboral argentino. Un informe elaborado por C-P Consultora sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC ubicó en el 11,5% la proporción de personas ocupadas que tuvieron dos o más trabajos durante 2025, frente al 8,7% registrado en 2017.

La cifra representa a más de 2,2 millones de personas y muestra un crecimiento de casi tres puntos porcentuales en ocho años. El estudio, presentado con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, vincula esa expansión tanto con los cambios introducidos por la economía de plataformas como con la necesidad de complementar ingresos ante la pérdida de poder adquisitivo.

Quiénes tienen más de un trabajo

La radiografía del pluriempleo muestra diferencias por género, edad, lugar de residencia y nivel educativo. Las mujeres representan el 56% de las personas con más de una ocupación, mientras que el 63% de los pluriempleados son jefes o jefas de hogar.

La concentración territorial también es marcada: el 54% se encuentra en el Gran Buenos Aires. Por edad, el fenómeno aumenta hasta alcanzar su mayor presencia entre los trabajadores de 35 a 49 años y luego comienza a descender.

El informe detectó además una mayor incidencia a medida que aumenta el nivel educativo. Las personas con educación superior completa representan el 42% del universo relevado, un dato que muestra que la multiplicación de ocupaciones no queda limitada a los segmentos de menor calificación.

Como informó GrupoLaProvincia.com, los últimos datos laborales también mostraron una fuerte búsqueda de nuevas oportunidades entre quienes ya tienen empleo: en Gran La Plata, el 25,5% de las personas ocupadas buscaba otra ocupación durante el segundo trimestre de 2026. Se trata de un indicador diferente al pluriempleo, pero refleja otra dimensión de la presión por sumar o cambiar fuentes de ingreso.

Más empleos y jornadas más largas

Tener varias ocupaciones también tiene impacto sobre la cantidad de horas trabajadas. Quienes se encuentran en situación de pluriempleo trabajan, en promedio, un 16% más de horas que las personas con una sola ocupación. Además, el 44% supera las 45 horas semanales.

El 54% de quienes tienen más de un empleo son asalariados. Dentro de ese grupo, los asalariados del sector público representan el 24% del total de pluriempleados.

El estudio diferencia, a su vez, dos grandes universos. El denominado pluriempleo “tradicional” reúne a trabajadores de educación, salud y casas particulares y concentra el 52% de los casos. Se caracteriza por una elevada participación femenina y una presencia importante del empleo público.

El restante 48% corresponde al denominado pluriempleo “emergente”, asociado a transformaciones tecnológicas, nuevas modalidades de trabajo y a la necesidad de incorporar una actividad adicional para reforzar los ingresos. En este segmento hay mayor participación masculina y las jornadas llegan, en promedio, a 49 horas semanales.

El crecimiento de las nuevas formas de pluriempleo

Dentro del universo emergente, el informe distingue además entre actividades de mayor calificación y trabajos de menor calificación relativa. Estos últimos explicaron el 53% del incremento total del pluriempleo entre 2017 y 2025 y presentan mayores niveles de informalidad.

Los puestos de mayor calificación, vinculados principalmente con servicios profesionales y técnicos, finanzas, información y comunicaciones, arte y entretenimiento, explicaron otro 22% del crecimiento registrado durante ese período.

La evolución muestra así un mercado laboral donde la multiplicación de actividades responde a situaciones diferentes: desde trabajadores que necesitan sumar ingresos hasta personas que encuentran nuevas oportunidades a partir de modalidades laborales más flexibles. El punto común es que el pluriempleo pasó de representar el 8,7% de los ocupados en 2017 al 11,5% en 2025, consolidándose en niveles históricamente elevados.