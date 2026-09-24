Industria automotriz bonaerense: caída de producción, cierres autopartistas y empleo bajo presión.

La cadena automotriz bonaerense sumó nuevas señales de deterioro con el cierre anunciado de dos autopartistas vinculadas a la Volkswagen Amarok, el fuerte achique de otros proveedores y una producción de vehículos que durante el primer semestre volvió a quedar muy por debajo de los registros de 2025 y 2023.

El escenario no se limita a General Pacheco y Pilar: Ford ajustará el ritmo de fabricación de la Ranger, Stellantis ya había motivado iniciativas en la Legislatura provincial y el conflicto de FATE abrió incluso un proyecto para ocupar temporalmente su planta de San Fernando.

El caso más inmediato es Kromberg & Schubert, fabricante de sistemas eléctricos y cableados instalada en el Parque Industrial de Pilar. La empresa prevé cesar sus operaciones hacia fin de año y la decisión involucra a más de 200 trabajadores.

Industria automotriz bonaerense: caída de producción, cierres autopartistas y empleo bajo presión.

También dejará de operar Irauto, fabricante de interiores con planta en Benavídez, partido de Tigre, donde trabajan alrededor de 80 personas. En este último caso, fuentes sectoriales señalan que las líneas podrían ser transferidas a otro proveedor, lo que abre la posibilidad de preservar parte de los puestos.

Amarok: inversión en Pacheco, pero menos proveedores locales

Los cierres aparecen asociados al recambio industrial de la Amarok. Volkswagen anunció una inversión de USD 580 millones para desarrollar y producir desde 2027 una nueva generación de pick-up en General Pacheco. La terminal, por lo tanto, mantendrá producción en territorio bonaerense y desembolsará fondos para tecnología, desarrollo y adecuación de la planta.

La tensión aparece un escalón más abajo, en la red de proveedores. Fuentes empresariales y gremiales del sector sostienen que el nuevo proyecto recurrirá a una proporción considerablemente mayor de componentes importados y calculan que, de unos 60 proveedores locales que llegó a tener la terminal, quedarían 16 vinculados a la nueva pick-up. Esa estimación no fue informada oficialmente por Volkswagen.

El impacto ya se observa en Pelzer System, también ubicada en Pilar. La firma se instaló para abastecer a Amarok con alfombras e insonorizantes y llegó a contar con unos 100 trabajadores; actualmente mantiene 13 mientras intenta conseguir nuevos contratos. Motherson, Caimari y Albano Cozzuol también perderían parte del negocio, aunque disponen de otros clientes o conservarían componentes del nuevo proyecto.

La preocupación excede a Volkswagen. La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) informó que la actividad autopartista cayó 6,7% interanual en el primer semestre de 2026, mientras la producción automotriz nacional retrocedió 18,3% en ese período. Esta semana, la entidad llevó al Congreso nacional su preocupación por la pérdida de integración de piezas locales en los nuevos modelos y reclamó cambios para sostener la producción argentina de componentes.

La caída bonaerense y las alertas en Pacheco y El Palomar

Los datos difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, muestran la profundidad del retroceso en el territorio provincial. Entre enero y junio, la producción total de vehículos cayó 16,7% frente a 2025 y 14,6% respecto de 2023. En automóviles, la contracción fue mucho mayor: 47,4% contra 2025 y 41,6% frente a 2023.

Datos difundidos por el ministro López.

La situación de los utilitarios, sin embargo, es diferente: su producción aumentó 1,3% frente al año pasado y quedó apenas 0,5% por debajo de 2023. Esa disparidad muestra que el desempeño no es homogéneo entre terminales, modelos y segmentos.

Los últimos números nacionales mantienen la señal negativa. ADEFA registró 275.228 vehículos producidos entre enero y agosto, 17,1% menos que en igual período de 2025. Agosto mejoró 26,3% frente a julio, pero continuó 11,6% debajo del mismo mes del año anterior.

En Ford, la menor demanda regional también llevó a revisar los planes. La compañía confirmó que ajustará la velocidad de producción de la Ranger en General Pacheco; estimaciones sectoriales situaron la reducción alrededor del 17%, aunque inicialmente la empresa aclaró que la magnitud definitiva estaba bajo evaluación. No había informado despidos vinculados a la medida.

El problema ya había ingresado meses atrás a la Legislatura bonaerense a partir de otro de los grandes polos automotores de la Provincia. La diputada de Fuerza Patria Ana Luz Balor presentó el expediente D-3523/25-26, que expresa preocupación por la situación de Stellantis Argentina. Por su parte, Carlos Javier Puglelli impulsó el D-3546/25-26 ante la paralización de la planta de la compañía en El Palomar, Tres de Febrero.

FATE, proyectos legislativos y la respuesta de la Provincia

El mapa industrial se amplía con FATE. La fabricante de neumáticos no es técnicamente una autopartista, pero forma parte de la cadena automotriz ampliada y aparece dentro de los indicadores fabriles que la Provincia sigue para el sector. En febrero cerró su planta de Virreyes, partido de San Fernando, con 920 trabajadores afectados, y desde entonces mantiene un conflicto laboral y judicial.

El mapa industrial se amplía con FATE.

El cierre generó una reacción legislativa más avanzada que la registrada hasta ahora para las autopartistas de Pilar y Tigre. La diputada María Silvina Nardini presentó el expediente D-3491/25-26, que expresa preocupación por el cese de actividades y solicita medidas para garantizar la continuidad del funcionamiento de FATE.

En el Senado, Federico Fagioli, de Fuerza Patria, junto a Mónica Macha, fue más allá: el expediente E-141/26-27 propone declarar de utilidad pública y sujeto a ocupación temporal el establecimiento industrial. La iniciativa ingresó el 9 de abril, fue enviada a cuatro comisiones y desde el 30 de junio figura oficialmente en estudio en Legislación General.

El gobernador Axel Kicillof cuestionó el cierre de FATE y lo vinculó con la apertura importadora y la caída de la demanda señaladas por la propia compañía. Más recientemente, durante un encuentro por el Día de la Industria, sostuvo que la política económica nacional constituye, según su interpretación, un “plan sistemático de desindustrialización”.

Vivimos una etapa de quiebre del entramado industrial que se profundiza mes a mes. No es casualidad, es el resultado de un modelo que pone en riesgo la producción, el trabajo y el desarrollo de nuestro país.



Se puede revertir, pero necesitamos volver a poner a la Argentina y a… pic.twitter.com/1ybQC3vlcV — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 3, 2026

La Provincia también desplegó herramientas específicas para el sector. En agosto, el Ministerio de Producción organizó en Luján una Ronda Internacional de Negocios para autopartes y maquinaria agrícola, con 78 pymes bonaerenses, 15 compradores extranjeros y más de 360 entrevistas comerciales.

El ministro Augusto Costa definió a las autopartes como un sector estratégico por su participación en cadenas de valor, empleo calificado e incorporación tecnológica, y planteó la búsqueda de mercados externos como una de las respuestas provinciales.

La política se inscribe en un programa más amplio de rondas comerciales que, según la cartera productiva, reunió desde 2022 a 25.000 empresas y generó más de 94.000 entrevistas de negocios.

Por ahora, no figura en los registros legislativos relevados un proyecto específicamente referido a los cierres de Kromberg & Schubert e Irauto. Pero las iniciativas por Stellantis y FATE muestran que el retroceso de distintos eslabones de la industria automotriz y vinculada ya forma parte de la agenda parlamentaria bonaerense, mientras los últimos cierres vuelven a poner el foco sobre la producción, la integración local y el empleo.