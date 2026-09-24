Deudas de IOMA: crece el reclamo de los municipios y un fallo abre una vía judicial

IOMA.

Los reclamos municipales por pagos pendientes de IOMA encontraron un nuevo dato en los tribunales. En un juicio de apremio iniciado por prestaciones de un hospital público, la Justicia aprobó una liquidación superior a $256 millones y el expediente avanzó hasta una instancia de embargo contra la obra social bonaerense. Para otras comunas que esperan cobrar servicios ya brindados, el caso muestra una vía posible, aunque cada deuda deberá acreditarse y tramitarse por separado.

La resolución corresponde a una causa promovida por el municipio de 25 de Mayo por prestaciones realizadas a afiliados de IOMA en el Hospital Saturnino Unzué. Según la documentación judicial difundida sobre el expediente, el monto aprobado al 11 de agosto de 2026 fue de $256.066.802,30, integrado por capital e intereses. Distintas coberturas informaron, además, un embargo ejecutivo cercano a los $264 millones. Son cifras vinculadas al mismo conflicto, pero a instancias y conceptos que conviene distinguir.

El interés del caso excede a ese distrito. Los hospitales municipales atienden a pacientes con cobertura de IOMA, afrontan los gastos de personal e insumos y luego deben cobrar las prestaciones facturadas. Cuando los pagos se demoran o los valores reconocidos quedan por debajo de los costos, la diferencia presiona sobre fondos que los intendentes también necesitan para salarios, medicamentos y otros servicios.

Reclamos de distintas regiones y espacios políticos

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, jefes comunales de diferentes puntos de Buenos Aires describieron el mismo problema desde situaciones locales distintas. En Rojas, el intendente radical Román Bouvier afirmó que IOMA les debe pagos desde hace unos ocho meses y reclamó tanto la cancelación de lo pendiente como una actualización de los montos convenidos.

“No nos pagan desde principios de año”, señaló. También explicó que los aportes a IOMA y al IPS se descuentan de los recursos que recibe el municipio mientras continúa esperando esos cobros.

#EntrevistaGLP ⭕️ “Siguen retaceando beneficios para los vecinos”: Román Bouvier reclamó a Nación y Provincia por salud y seguridad



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En la primera parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA, el intendente de Rojas cuestionó a los… pic.twitter.com/JiADZCCABb — Grupo La Provincia (@LaProvinciaBsAs) September 23, 2026

En Coronel Dorrego, el intendente radical Juan Carlos Chalde sostuvo que el atraso afecta al hospital municipal y precisó una dificultad adicional: durante un período se suspendió la facturación de prestaciones dentro del sistema SAMO. “Ahora tenemos varios meses por cobrar”, dijo. La distinción importa porque el reclamo puede involucrar tanto prestaciones aún pendientes de facturar como importes ya facturados que esperan pago.

Desde Dorrego, Chalde reclamó por la deuda de IOMA: “Tenemos varios meses por cobrar”.

Desde Saavedra, el intendente vecinalista Matías Nebot, del Frente Renovador, contó que llevó la cuestión a una reunión con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Allí repasaron, según explicó, la situación del hospital municipal de Pigüé y “la deuda que tiene IOMA, no solamente con nuestro municipio, sino con todos los municipios de la provincia”.

El jefe comunal destacó al mismo tiempo el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, una muestra de que el reclamo por recursos también aparece en distritos que valoran la articulación con la Provincia.

El intendente Nebot se reunió con Kreplak y parte de su equipo para avanzar en distintas líneas de trabajo.

El intendente radical de General Alvear, Ramón José Capra, ya había advertido en otra entrevista con este medio sobre los atrasos de IOMA y la caída de la coparticipación. Según describió, esa combinación obliga a seguir de cerca las cuentas para sostener el funcionamiento municipal y afrontar los salarios.

Su planteo suma una dimensión al conflicto: recuperar lo adeudado importa tanto como evitar que nuevos retrasos vuelvan a reducir el margen de las comunas.

Del diálogo con la Provincia a la posibilidad de demandar

El reclamo también llegó en forma conjunta al gobierno de Axel Kicillof. Una delegación del Foro de Intendentes Radicales pidió actualizar los valores de los convenios vinculados con IOMA y expuso el peso creciente de la atención sanitaria sobre los presupuestos locales.

El viernes, intendentes radicales llevaron a Kicillof reclamos por seguridad, salud e IOMA.

Tras el encuentro, se informó la disposición provincial a revisar esos montos y mantener abiertos los canales de trabajo. La conducción bonaerense de la UCR, por su parte, reclamó regularizar pagos pendientes de IOMA y otros organismos.

Ese cuadro se desarrolla mientras los municipios reciben una demanda sostenida en sus hospitales y enfrentan un escenario económico nacional que sus intendentes describen como cada vez más exigente.

Nebot vinculó la presión sobre la salud local con la pérdida de programas y recursos nacionales; Bouvier sostuvo que las comunas terminan absorbiendo necesidades que dejan de cubrir otros niveles del Estado. Esos señalamientos conviven con el pedido concreto a IOMA: pagar las prestaciones y revisar cuánto reconoce por ellas.

La experiencia judicial reciente no convierte en embargables de manera automática todas las acreencias municipales. Para recorrer ese camino, cada comuna deberá establecer qué servicios prestó, qué importes reclamó y cuál es el estado de su documentación y de sus trámites.

Lo que se abre es una opción adicional frente a los pedidos administrativos y las mesas de diálogo, en un momento en que intendentes de distintos espacios esperan recuperar recursos destinados a sostener la atención sanitaria.