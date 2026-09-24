Más obras en Rivadavia: nuevas luminarias y trabajos hídricos

El Municipio de Rivadavia continúa avanzando con distintos trabajos de infraestructura en las localidades del distrito. En los últimos días, el intendente Juanci Martínez recorrió obras de iluminación en Fortín Olavarría y tareas de limpieza de canales en Sansinena.

Las intervenciones apuntan a mejorar servicios urbanos, acompañar el crecimiento de las localidades y fortalecer la infraestructura hídrica en sectores donde el escurrimiento del agua resulta clave.

Nuevas luminarias en Fortín Olavarría

En Fortín Olavarría, Juanci Martínez recorrió junto al delegado municipal Raúl Echeverría los trabajos de colocación de nuevas columnas y cabezales LED.

La obra busca mejorar el alumbrado público y sumar mejores condiciones de visibilidad y seguridad para quienes circulan por la localidad.

Las calles donde ya se instalaron

Las nuevas luminarias fueron colocadas sobre Diagonal Roque Sáenz Peña.

También se instalaron en Comandancia Trenque Lauquen, Jorge Newbery y 25 de Mayo.

Los trabajos continuarán durante los próximos días.

Trabajo conjunto con la Cooperativa Eléctrica

La intervención se lleva adelante de manera articulada entre el Municipio y la Cooperativa Eléctrica de Fortín Olavarría.

El objetivo es ampliar progresivamente la cobertura del alumbrado y acompañar el crecimiento urbano de la localidad.

Desde la gestión destacaron que la obra forma parte de una política orientada a fortalecer los servicios en cada comunidad del distrito.

Limpieza de canales en Sansinena

En paralelo, el Municipio realiza trabajos de limpieza de canales sobre el camino principal a Sansinena.

Las tareas se desarrollan con maquinaria perteneciente a la Dirección Provincial de Hidráulica.

La intervención busca mejorar el escurrimiento y evitar obstrucciones que puedan generar inconvenientes ante lluvias.

Mejorar la infraestructura hídrica

La limpieza de canales permite recuperar capacidad de drenaje.

También contribuye a mantener en mejores condiciones los sectores próximos a los caminos.

El objetivo es fortalecer la infraestructura hídrica de la zona y mejorar la respuesta frente a acumulaciones de agua.

Martínez recorrió la zona

El intendente visitó el sector junto al director de Red Vial, Darío Casas.

Durante la recorrida, observaron el avance de las tareas.

El seguimiento permite evaluar el estado de los trabajos y las necesidades de cada tramo.